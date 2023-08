News Brevi – 30.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA LECCE A PRATICA DI MARE CON C-130J – È atterrato nella tarda serata di ieri all’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare con a bordo un neonato di soli 20 giorni in imminente pericolo di vita, per il quale si è reso necessario il trasporto dall’aeroporto militare di Lecce-Galatina, sede del 61° Stormo allo scalo militare romano. Il piccolo paziente era ricoverato presso l’Ospedale Cardinale Panico di Tricase (LE) quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stato l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Lecce, che ha coordinato l’acquisizione delle certificazioni necessarie e l’attivazione dell’operatività del volo in relazione alle documentate condizioni di pericolo in cui versava il neonato. Ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme, che ogni anno effettua h24 centinaia di ore di volo per questa tipologia di interventi, ivi compresi il trasporto di organi e di equipe mediche per trapianti, con gli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo dello speciale velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo la specifica strumentazione sanitaria necessaria al trasferimento del piccolo paziente. Dopo lo sbarco sull’aeroporto militare laziale, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale pediatrico di Roma, mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza h24 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT PER GLI URAGANI IDALIA E FRANKLIN – American Airlines informa: “American Airlines sta monitorando due importanti storm systems che dovrebbero colpire la Florida, gli Stati Uniti sudorientali e le Bermuda questa settimana. Si prevede che l’uragano Idalia approderà sulla costa del Golfo della Florida il 30 agosto come un major hurricane e colpirà parti della Florida e degli stati vicini fino al 31 agosto. American ha emesso un travel alert per 12 aeroporti in Florida, Georgia e Carolina del Sud, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dall’uragano Idalia di riprenotare senza costi di modifica. Si prevede che l’uragano Franklin si avvicinerà alle Bermuda il 30 agosto. American ha emesso un travel alert per il Bermuda L.F Wade International Airport, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dall’uragano Franklin di riprenotare senza costi di modifica. I clienti possono riprogrammare il loro viaggio su aa.com o contattando l’ufficio Prenotazioni della compagnia. American continuerà a monitorare entrambi i sistemi tenendo al primo posto la sicurezza dei clienti e dei membri del team”.

SITA IN PARTNERSHIP CON ENVISION DIGITAL PER AIUTARE GLI AEROPORTI A RIDURRE I COSTI DELL’ENERGIA E DEL CARBURANTE – SITA, fornitore globale di tecnologia per l’industria dei trasporti, ed Envision Digital, partner globale per net zero con sede a Singapore e leader nella tecnologia combinata dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet of Things (AIoT), hanno firmato un nuovo accordo per aiutare gli aeroporti a ridurre i costi operativi e supportare i loro obiettivi di zero emissioni. Le due aziende hanno sviluppato soluzioni che consentono flussi di dati IoT in tempo reale, permettendo agli aeroporti di monitorare e segnalare il loro consumo energetico, le emissioni degli aerei e di altri veicoli, e la loro impronta di carbonio. Gli aeroporti possono utilizzare le informazioni provenienti da questi flussi di dati per intraprendere azioni volte a ridurre i costi di consumo e le relative emissioni. In futuro, le suddette soluzioni consentiranno agli aeroporti di sfruttare e gestire fonti di energia rinnovabile. Queste soluzioni saranno fondamentali per il concetto di Total Airport Management di SITA, che aiuterà gli aeroporti a gestire ogni aspetto della loro operatività e a portare la sostenibilità al centro delle decisioni operative complessive. Drew Griffiths, Responsabile di SITA AT AIRPORTS, ha dichiarato: “Oggi SITA lavora con quasi 1.000 aeroporti in tutto il mondo per aiutarli in ogni aspetto delle loro attività, dalla gestione dei bagagli e dei passeggeri alle operazioni di airside e degli aerei. Sostenere gli aeroporti nella riduzione dei costi e nel taglio delle loro emissioni di gas serra è un’estensione naturale di questa offerta e una richiesta dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di lavorare con Envision per fornire questa nuova capacità come parte della nostra più ampia offerta per gli aeroporti”. Al fine di supportare gli aeroporti e rendere la loro operatività più efficiente e sostenibile, la partnership sfrutta, infatti, i punti di forza di Envision Digital nella gestione dell’energia e nelle soluzioni per edifici intelligenti, in aggiunta a quelli di SITA nella tecnologia e nelle operazioni di trasporto aereo. Nell’ambito di questo accordo, SITA creerà un nuovo Centro di Eccellenza per accelerare lo sviluppo del prodotto e la consegna dei progetti.

IATA: STATEMENT SUL NATS MELTDOWN – Willie Walsh, IATA’s Director General, ha affermato: “Mi sento vicino a tutti i passeggeri che hanno sofferto e continuano a soffrire disagi a causa dei ritardi e delle cancellazioni causate da un altro meltdown dell’UK National Air Traffic Services (NATS). Sono solidale anche con i dipendenti delle compagnie aeree che affrontano un notevole stress aggiuntivo nel dover affrontare la difficile ripresa da questa failure. Questo incidente è ancora un altro esempio del motivo per cui il passenger rights system non è adatto allo scopo. Le compagnie aeree sosterranno somme significative in care and assistance charges, oltre ai costi delle disruption per crew and aircraft schedules. Il passenger rights system deve essere riequilibrato per essere equo per tutti con incentivi efficaci. Fino a quando ciò non accadrà, temo che assisteremo a un continuo fallimento nel migliorare l’affidabilità, l’efficienza dei costi e le performance ambientali dell’air traffic control. Il sistema attuale non tutela i passeggeri”.

ANA ANNUNCIA AGGIORNAMENTI AL FY2023 FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo flight schedule per l’anno fiscale 2023 (FY2023). A partire dal 6 dicembre, tutti i viaggi di andata e ritorno sulla rotta Narita-Honolulu saranno effettuati dall’Airbus A380 “FLYING HONU” appositamente dipinto con tartarughe marine di ispirazione hawaiana. ANA offrirà la maggior capacità di posti sulle sue rotte per Honolulu nella sua storia, superando i livelli pre-COVID.

AEROPORTO DI COMISO: RIATTIVATA ATTIVITA’ PROGETTUALE PER AREA CARGO – SAC informa: “SAC comunica che, grazie alle opportunità emerse durante il “tavolo tecnico per l’area cargo e la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso” opportunamente istituito dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, si è provveduto alla riattivazione dell’attività progettuale, secondo i precetti dell’art.41 del nuovo codice dei contratti pubblici. Una volta conclusa la nota grave emergenza conseguente all’incendio dello scorso 16 luglio 2023, la Società ha infatti già avviato il lavoro di rilevamento e valutazione delle esigenze e dei fabbisogni del bacino territoriale servito. I risultati costituiscono il documento d’avvio della progettazione delle infrastrutture da destinarsi al servizio cargo. Tali valutazioni, in corso di finalizzazione, traggono spunto e riferimento dalle conclusioni a cui si è giunti tramite il lavoro che il Comune di Comiso ha commissionato alla Società Rina nel 2020, inerente la redazione di uno studio specialistico utilizzabile come linee guida per la progettazione del servizio cargo da svolgersi presso l’aeroporto ‘Pio La Torre’. SAC assicura puntuale comunicazione e confronto riguardo agli sviluppi e le evoluzioni dell’attività progettuale, per approfondimenti sulle soluzioni individuate come idonee alla realizzazione dell’area e agli atti amministrativi consequenziali”.

RAYTHEON RICEVE FONDI PER LO SVILUPPO DEL GHOSTEYE® MR RADAR – Raytheon, un’azienda RTX, ha ricevuto 7 milioni di dollari per promuovere lo sviluppo e la valutazione del GhostEye® MR radar dell’azienda, un advanced medium-range sensor per il National Advanced Surface-to-Air Missile System, o NASAMS. Si tratta dei primi contratti governativi per GhostEye MR, un multi-mission radar progettato e sviluppato da Raytheon attraverso investimenti interni in ricerca e sviluppo. I finanziamenti sosterranno lo sviluppo continuo del radar e quindi una valutazione operativa presso il White Sands Missile Range entro la fine dell’anno. “Questo sostegno da parte del governo conferma la crescente rilevanza e domanda per le capacità di GhostEye MR, mentre le nazioni di tutto il mondo cercano di rafforzare la propria difesa aerea”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. L’esperimento a White Sands valuterà le performance operative di GhostEye MR. Membro della famiglia di sensori GhostEye di Raytheon, GhostEye MR è un advanced medium-range multi-mission radar for NASAMS. Il radar, introdotto nel 2021, fornisce un maggiore range e altitude coverage per espandere le defended-area capabilities del NASAMS. Inoltre, GhostEye MR sfrutta la commonality con il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) che Raytheon sta costruendo per l’U.S. Army.