Bombardier presenta un advanced Avionics Upgrade per In-Service Global Aircraft dotati del Bombardier Vision Flight Deck

Bombardier ha presentato il suo nuovo Advanced Avionics Upgrade (AAU) per il Bombardier Vision flight deck, un nuovo avionics software and hardware enhancement che vanta la tecnologia più recente per migliorare la situational awareness e offrire funzionalità di visualizzazione avanzate. “Powered by Collins Aerospace e disponibile per gli aerei Global 5000, Global 6000, Global 5500 e Global 6500 in servizio equipaggiati con Bombardier Vision flight deck, l’AAU è progettato per portare gli aerei Global in servizio al livello successivo, fornendo funzionalità avioniche attualmente disponibili sugli aerei Global 5500 e Global 6500 in produzione.

Il nuovo AAU software consente l’installazione del rivoluzionario Combined Vision System (CVS) di Bombardier, che integra le migliori caratteristiche del Synthetic Vision System (SVS) e dell’Enhanced Vision System (EVS) in un’unica vista, per ridurre il carico di lavoro dell’equipaggio e ottenere una situational awareness senza pari, con la visione più chiara anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. Un business jet Global 6000 è il primo aereo a ricevere l’aggiornamento, che è attualmente in fase di installazione presso il Wichita Service Center“, afferma Bombardier.

“Il nuovo software upgrade per il Bombardier Vision flight deck rappresenta un punto di svolta e siamo lieti, insieme a Collins Aerospace, di portare gli aerei dei nostri operatori a nuovi livelli di eccellenza operativa”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier. “Il Bombardier Vision flight deck è da anni un punto fermo sugli aerei Bombardier Global e l’aggiunta dell’Advanced Avionics Upgrade (AAU) garantisce che i nostri business aircraft continuino ad essere rinomati per la loro impeccabile sicurezza, l’affidabilità e le performance”.

“L’obiettivo principale di questo aggiornamento, e della nostra collaborazione a lungo termine con Bombardier, è fornire in modo proattivo informazioni al flight deck che migliorino la sicurezza e la fiducia nel decision making”, afferma Marc Ayala, senior director of sales, Business & Regional Avionics, Collins Aerospace.

“Oltre al Combined Vision System, gli operatori possono aggiungere altri ricercati optional enhancements al loro nuovo pacchetto avionico, come ADS-B in/Cockpit Display of Traffic Information (CDTI) e Airport Moving map/SVS Taxi mode. Verrà inoltre offerto un nuovo state-of-the-art weather radar, che consentirà Vertical Weather and Predictive Windshear featured options.

Importanti safety and performance-enhancing capabilities con l’AAU includono Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS) con logica dei messaggi migliorata; un Integrated Flight Information System (IFIS) che stabilisce lo standard del settore per system integration, quantità e qualità delle informazioni; updated weather enhancements con XM/SXM Graphical Weather/DataLink Graphical Weather; ulteriori miglioramenti all’Electronic Flight Instrument System (EFIS) che forniscono aggiornamenti a head-up display (HUD), primary flight display (PFD) logic e Synthetic Vision System (SVS), per migliorare le performance operative e altro ancora”, prosegue Bombardier.

“L’installazione dell’AAU sugli in-service Global aircraft è disponibile attraverso l’intero Bombardier service centre network. Il network di service centers Bombardier recentemente ampliato comprende sedi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, inclusi nuove strutture all’avanguardia a Singapore, Miami Opa Locka, Melbourne e London Biggin Hill. Queste strutture impiegano factory trained technicians per garantire un processo di aggiornamento senza interruzioni. Bombardier dispone inoltre di 34 Mobile Response Team (MRT) vehicles, tutti attrezzati per supportare Learjet, Challenger and Global business aircraft, collegati al Bombardier’s 24/7 Customer Response Centre and Customer Support Team”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)