Il gruppo delle borse di studio SACBO-Intercultura in visita al quartier generale Ryanair a Dublino

Si è conclusa a Dublino l’esperienza di studio e formazione che per un mese ha riguardato il gruppo di studentesse e studenti vincitori delle borse di studio di Milan Bergamo Airport e Intercultura.

“Il periodo trascorso nella capitale irlandese ha permesso loro di vivere una realtà incentivante, aprire gli orizzonti culturali e ampliare le opportunità di confronto, maturando nuove e importanti conoscenze che entreranno a far parte del loro bagaglio di preparazione.

A questo arricchimento ha contribuito certamente la tappa conclusiva del viaggio a Dublino, che si è svolta il 18 agosto nel quartier generale di Ryanair, dove il gruppo di studentesse e studenti è stato raggiunto da Roberto Rampinelli, direttore risorse umane SACBO, e Laura Monteleone, responsabile dello sviluppo organizzativo SACBO.

Prima del volo di rientro, che li ha condotti sulla pista del Milan Bergamo Airport, i giovani partecipanti hanno potuto vivere l’ultima, fantastica esperienza nel cuore pulsante della struttura organizzativa della compagnia aerea Ryanair. Nel corso della visita privata, loro riservata, hanno avuto modo di conoscere la storia di Ryanair, che ha segnato l’evoluzione del trasporto aereo in Europa, il modello organizzativo partendo dall’ufficio operativo a quelli che presiedono alla programmazione voli e alla turnazione di equipaggi e personale. Il percorso all’interno del quartier generale di Ryanair si è concluso con una emozionante esperienza al simulatore di volo utilizzato dagli equipaggi per il loro addestramento”, afferma SACBO.

Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO, ha salutato la conclusione dell’esperienza delle borse di studio a Dublino, sottolineando l’importanza della formazione in grado di generare crescita e nuovi interessi. “La ripresa a pieno regime del percorso intrapreso dal gruppo SACBO in collaborazione con Intercultura dimostra quanto l’opportunità offerta a studenti meritevoli sia premiante sotto tutti gli aspetti. Abbiamo voluto espressamente che il viaggio di studio si concludesse in una realtà qualificante, come quella rappresentata dal quartier generale di una grande compagnia aerea qual è Ryanair, facendo comprendere che la preparazione professionale e culturale è alla base dell’assunzione di compiti di responsabilità in ambito lavorativo. Sono certo che per ciascuno dei partecipanti si sia trattato di un momento di arricchimento ulteriore in grado stimolare la ricerca del proprio percorso formativo”.

(Ufficio Stampa SACBO)