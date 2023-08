Embraer e CAE rafforzano la collaborazione per espandere l’E-Jet E2 training network

Embraer e CAE hanno annunciato oggi al 2023 Asia Pacific Airline Training Symposium (APATS) che stanno espandendo la loro joint venture di lunga data per includere pilot and cabin crew training per la famiglia di aerei commerciali Embraer E-Jet E2.

Embraer-CAE Training Services (ECTS) lancerà un nuovo pilot training program e implementerà uno state-of-the-art E-Jet E2 full-flight simulator (FFS) al Singapore-CAE Flight Training Centre, dove è previsto l’inizio dell’addestramento nel dicembre 2023. Gli E2 pilot and cabin crew training programs saranno gradualmente estesi a posizioni strategiche all’interno del CAE global network per supportare le consegne di aeromobili.

“Siamo lieti di ampliare la nostra offerta e introdurre l’E2 pilot training program per supportare il numero crescente di operatori dell’area APAC che abbracciano l’ultima generazione di piattaforme”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Services & Support. “Siamo più che mai impegnati a fornire programmi di formazione di alta qualità disponibili in località vicine agli operatori dei nostri E-Jets E2”.

“L’aggiunta della E-Jets E2 platform alla nostra joint venture esistente è un naturale passo successivo nella partnership che CAE ed Embraer hanno costruito negli ultimi 16 anni”, ha affermato Michel Azar-Hmouda, Vice President, Commercial Aviation Training, CAE. “Il lancio del nuovo programma a Singapore avvicina l’E2 training nostri clienti dell’area APAC e garantisce che i loro piloti siano pronti a prendere il volo non appena i jet E2 si uniranno alle loro flotte”.

Singapore è stata scelta come prima località a causa della crescente flotta di E-Jets E2 nella regione Asia Pacifico. La creazione del full flight simulator and pilot training program migliora la proposta di valore di Embraer nella regione APAC.

Le ECTS training solutions rappresentano un’offerta fondamentale della piattaforma Embraer Services & Support. La piattaforma riunisce l’intero portafoglio di prodotti e soluzioni per offrire la migliore services and support experience e sfrutta l’attività post-vendita per intensificare la propria presenza e migliorare il supporto su base quotidiana, generando più valore per i clienti. L’E2 training program includerà CAE 7000XR Series full-flight simulators (FFSs), incluso l’innovativo CAE Tropos™ 6000XR visual system, nonché CAE XR Series flight training devices (FTDs).

