Iberia aumenta la sua programmazione verso l’America Latina e altre destinazioni

La stagione invernale inizierà il 28 ottobre, ma Iberia inizierà a settembre a rafforzare il suo impegno verso l’America Latina, con un aumento delle frequenze verso Perù e Venezuela.

Nello specifico, la compagnia aerea aumenterà le sue operazioni sul mercato latinoamericano a partire dal mese prossimo, poiché aumenterà a 13 le frequenze settimanali che opera tra Madrid e Lima, il che significa che questa destinazione avrà due voli giornalieri tutti i giorni, tranne la domenica. Allo stesso modo, Iberia avrà altri due voli con la capitale del Venezuela, fino a cinque a settimana.

Nei cinque mesi della stagione invernale fino al 30 marzo, la compagnia aerea presenterà una crescita del 14% tra Europa e America Latina, superando per la prima volta i 300 voli settimanali, che le permetteranno di rafforzare la sua posizione di leadership su entrambe le sponde dell’Atlantico, collegando i clienti in Spagna e in Europa con più di 100 destinazioni in America Latina.

Un’altra delle azioni che Iberia ha intrapreso per rafforzare il suo impegno verso l’America Latina è l’aumento della capacità con Rio de Janeiro, poiché da novembre avrà un volo in più, fino a quattro frequenze settimanali. Così il Brasile, che insieme all’Ecuador è uno dei due paesi dell’America Latina a cui Iberia offre due destinazioni, avrà 11 frequenze settimanali, a cui si aggiungerà il volo giornaliero tra San Paolo e Madrid e i quattro tra Rio de Janeiro e la capitale della Spagna. Ricordiamo inoltre che Città del Messico, con 21 frequenze settimanali, è la destinazione di Iberia in America Latina con la maggiore capacità, cifra che la compagnia eguaglierà anche con tre voli giornalieri a Bogotà durante tutta la stagione invernale.

Allo stesso modo, l’Argentina avrà 14 frequenze settimanali, mentre il Cile recupererà completamente tutta la capacità pre-pandemia, con 10 frequenze. Inoltre, con 10 frequenze settimanali, ci sarà l’Ecuador, poiché Quito raggiungerà un volo giornaliero, a cui si aggiungono le tre frequenze settimanali con Guayaquil.

Nei Caraibi, la Repubblica Dominicana avrà un aumento durante la stagione invernale fino a nove frequenze settimanali a gennaio e 10 a febbraio. Porto Rico aumenterà la sua connettività con la Spagna con una frequenza fino a cinque voli settimanali, mentre raggiungerà un volo giornaliero all’inizio del 2024. Il collegamento con L’Avana avrà tre frequenze settimanali.

In America Centrale, le rotte con Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Panama, oltre all’Uruguay, avranno un volo giornaliero.

I clienti possono inoltre beneficiare della connettività offerta da Level con l’America Latina, l’unica compagnia aerea che collega direttamente Barcellona con Buenos Aires e Santiago del Cile.

Attualmente la rotta Barcellona-Santiago viene operata con tre voli settimanali, che aumenteranno a cinque nei mesi di novembre e dicembre. Da parte sua, il volo che collega Buenos Aires e Barcellona opera sei frequenze settimanali a partire da settembre, una frequenza giornaliera durante la stagione invernale e fino a nove voli settimanali nei periodi di massima operatività.

Da segnalare nella stagione invernale anche il lancio della rotta con Rovaniemi, capitale della Lapponia (Finlandia), che con due voli settimanali di Iberia collegherà la Spagna con la Casa di Babbo Natale, dal 2 dicembre al 10 febbraio.

Da evidenziare inoltre il lancio della rotta tra la Spagna e Doha (Qatar) alla quale avranno accesso i clienti dell’America Latina. Nello specifico, dal 1° dicembre Iberia opererà un volo giornaliero tra Madrid e Doha, che consentirà migliori collegamenti con più di 100 destinazioni in Asia, Australia, Medio Oriente e Africa.

Tra le novità c’è anche la tratta tra Madrid e Il Cairo, visto che dal 30 settembre sarà possibile collegarsi con la capitale dell’Egitto tre volte a settimana: ogni lunedì, giovedì e sabato.

In totale, in Europa, Iberia Group aumenterà le sue frequenze del 5% rispetto al periodo pre-pandemia e raggiungerà più di 800 voli settimanali, con incrementi significativi in città come Parigi, Milano o Roma, oltre alla crescita in altre città come Atene, Budapest, Dusseldorf, Stoccolma, Amburgo, Oslo, Praga e Zurigo,

In Spagna, infine, Iberia Group ha programmato una crescita dei voli di quasi il 6%, con oltre 680 voli settimanali, già molto vicini ai livelli pre-pandemia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)