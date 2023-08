JetBlue Airways avvia il collegamento tra New York JFK e Amsterdam Schiphol

JetBlue ha ampliato la propria presenza con una terza destinazione transatlantica, avviando il nuovo servizio diretto tra New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Amsterdam Airport Schiphol (AMS). Il servizio dal Boston Logan International Airport (BOS) ad Amsterdam verrà lanciato il 20 settembre. Amsterdam segue il lancio di successo da parte della compagnia aerea del servizio per Londra nell’agosto 2021 e per Parigi lo scorso giugno.

“Il servizio transatlantico di JetBlue ha dimostrato di abbassare le tariffe e di avvantaggiare i clienti nei mercati che hanno sofferto per decenni a causa delle tariffe elevate da parte dei vettori tradizionali”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Non vediamo l’ora di presentare il nostro pluripremiato servizio Mint e core ai clienti business e leisure che viaggiano da e per Amsterdam”.

“È un piacere dare il benvenuto a JetBlue a Amsterdam Airport Schiphol e al loro contributo allo Schiphol’s network”, afferma Ruud Sondag, president and CEO of Royal Schiphol Group. “La cosa più importante è che JetBlue, operando il suo nuovo aereo Airbus A321neo LR, contribuisce alla riduzione del rumore e agli sforzi di sostenibilità”.

Orari tra New York (JFK) e Amsterdam (AMS):

Servizio giornaliero a partire dal 29 agosto (direzione est) e dal 30 agosto (direzione ovest).

JFK – AMS Flight 2288: 22:00 – 11:35 (+1).

AMS – JFK Flight 2289: 13:35 – 16:20.

“I voli saranno operati quotidianamente con l’Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue con 24 Mint Suite® seats, 114 core seats e interni eleganti e spaziosi della Airspace cabin. L’A321 – che offre l’autonomia di un wide-body ma con l’economia di un aereo single aisle – consentirà a JetBlue di rivoluzionare efficacemente il mercato con il pluripremiato servizio della compagnia aerea e tariffe basse sui voli tra gli Stati Uniti e Amsterdam.

Situato a sole 10 miglia da Amsterdam, Schiphol Airport è uno degli aeroporti più grandi e importanti d’Europa, con oltre 71 milioni di passeggeri all’anno. La presenza di JetBlue a Schiphol Airport offre agli U.S.-based travel provider visibilità in un iconico hub globale, per costruire una nuova base di viaggiatori nei Paesi Bassi e oltre”, afferma JetBlue.

“JetBlue ritiene che il Sustainable Aviation Fuel (SAF) sia il modo più significativo con cui l’industria può affrontare in modo significativo le proprie emissioni ed è orgogliosa di supportare il crescente SAF market con tre SAF suppliers che attualmente producono negli Stati Uniti, insieme a molteplici partnership e investimenti per futuri e nuove tecnologie riguardo il SAF. JetBlue ha acquisito ulteriore SAF per il volo inaugurale oggi da Schiphol Airport, fornito da AirBP, poiché la compagnia aerea continua a esplorare ulteriori opportunità SAF nelle sue destinazioni europee, lavorando insieme per costruire un futuro di volo più sostenibile.

Per maggiori dettagli sul servizio JetBlue da e per l’Europa, visitare: https://www.jetblue.com/flying-with-us/uk-and-europe“, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)