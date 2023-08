Emirates ottiene la IATA Environmental Assessment (IEnvA) Certification

Emirates ha rafforzato il proprio impegno verso pratiche responsabili dal punto di vista ambientale ottenendo le IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One e IEnvA Illegal Wildlife Trade module certifications.

“Lo IEnvA system è un sistema di gestione ambientale completo e leader del settore ed Emirates ha implementato lo Stage One del suo core scope che comprende flight operations, corporate activities, così come un illegal wildlife trade module che supporta l’impegno ambientale di lunga data di Emirates per preservare la fauna selvatica e gli habitat”, afferma Emirates.

Sheikh Majid Al Mualla, Emirates’ Divisional Senior VP, International Affairs, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ottenere la IEnvA Stage One certification, che testimonia il nostro impegno di lunga data verso iniziative di sostenibilità ambientale di grande impatto, mentre la certificazione per il modulo sull’illegal wildlife trade rafforza la nostra posizione di leader globale nella lotta contro il traffico e lo sfruttamento della fauna selvatica. Oltre a iniziative come il nostro recente closed loop recycling programme e il demonstration flight alimentato con 100% sustainable aviation fuel (SAF), ci impegniamo a creare solidi sistemi di gestione ambientale e a promuovere un cambiamento reale sia all’interno delle nostre operazioni che in tutto il settore”.

Marie Owens, IATA’s Chief Economist and SVP Sustainability, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Emirates per aver ottenuto la IEnvA Stage 1 certification, un chiaro indicatore dei progressi della compagnia aerea verso la full IEnvA Certification. Le parti interessate, inclusi governi, finanziatori e partner commerciali, sapranno che Emirates non si limita a soddisfare gli standard globali e le migliori pratiche in materia di sostenibilità, ma si impegna a miglioramenti continui per rimanere in prima linea nella sostenibilità. Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Emirates per raggiungere il nostro obiettivo comune di ridurre l’impatto ambientale, combattere il traffico illegale di specie selvatiche e rafforzare la responsabilità sociale”.

“Emirates è leader globale nella lotta contro il traffico illegale e lo sfruttamento della fauna selvatica, con l’obiettivo di proteggere la bellezza e la biodiversità del mondo naturale per fungere da ispirazione per i viaggi, ora e per le generazioni future. La compagnia aerea è uno dei firmatari fondatori della Buckingham Palace Declaration e membro della United for Wildlife Transport Taskforce, convocata dalla Royal Foundation.

Emirates SkyCargo, il braccio cargo della compagnia aerea, ha una politica di tolleranza zero di lunga data sul commercio illegale di animali selvatici e un divieto totale per hunting trophies per i Big-4. Oltre ai dipendenti di Emirates SkyCargo, il wildlife awareness training è stato esteso anche ai dipendenti dei servizi passeggeri, tra cui Cabin Crew, Emirates Airport Services e Emirates Group Security team. La IEnvA Illegal Wildlife Trade certification dimostra l’impegno di tutta la compagnia ad agire”, prosegue Emirates.

Ian Cruickshank, Transport Taskforce Manager, United for Wildlife, ha dichiarato: “Essendo uno dei membri di più lunga data della United for Wildlife Transport Taskforce, Emirates continua a dimostrare la sua forte leadership nella lotta al traffico di animali selvatici. Ci congratuliamo con il team per aver ottenuto questa certificazione e attendiamo con impazienza una collaborazione continua per contrastare i crimini contro la fauna selvatica in tutto il mondo”.

“All’inizio di quest’anno Emirates ha impegnato 200 milioni di dollari in progetti di ricerca e sviluppo incentrati sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale. Erogato in tre anni, questo è uno dei più grandi impegni singoli da parte di qualsiasi compagnia aerea in materia di sostenibilità e, identificando partnership con organizzazioni leader, Emirates contribuirà a trovare soluzioni innovative alle sfide più urgenti del settore”, conclude Emirates.

