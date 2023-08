flydubai amplia la propria rete in Africa con il lancio dei voli per Mombasa

flydubai, compagnia aerea basata a Dubai, ha annunciato oggi il lancio dei voli per Mombasa che opereranno dal 17 gennaio 2024. flydubai diventa la prima compagnia aerea di bandiera ad operare voli diretti da Dubai e dagli Emirati Arabi Uniti verso la città costiera nel sud-est del Kenya.

I voli per l’Aeroporto Internazionale Moi (MBA) opereranno quattro volte a settimana dal Terminal 3 del Dubai International (DXB). Con il lancio delle operazioni per Mombasa, flydubai amplia la propria rete in Africa raggiungendo 11 destinazioni in 10 paesi, tra cui Addis Abeba, Alessandria, Asmara, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Mogadiscio e Zanzibar.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, dichiara: “Continuiamo a impegnarci per aprire mercati svantaggiati e sostenere l’hub aeronautico di Dubai. Da Expo 2020, Dubai ha visto una crescita costante degli investimenti provenienti dall’Africa, con oltre 26.000 aziende africane registrate presso la Camera di Dubai. I nostri voli diretti per Mombasa da gennaio e le crescenti operazioni in Africa sosterranno ulteriormente i liberi flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati dell’Africa orientale”.

“Vediamo molto potenziale nei mercati africani e non vediamo l’ora di aumentare la nostra presenza nel continente, in linea con il piano di espansione del nostro network e della nostra flotta”, conclude Al Ghaith.

Mombasa è la seconda città più grande del Kenya. La città svolge un ruolo vitale nel commercio import-export ed è una porta verso i paesi vicini e l’Africa orientale.

Commentando l’inizio dei voli, Sudhir Sreedharan, Senior Vice President, Commercial Operations (UAE, GCC, Africa and the Indian Subcontinent) di flydubai, dichiara: “L’Africa è molto importante per flydubai e siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per servire meglio il mercato offrendo opzioni affidabili per volare comodamente a Dubai, e oltre, sul network combinato flydubai-Emirates. Mombasa sarà un’altra fantastica destinazione per i passeggeri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dal GCC e dall’Europa, alla ricerca di spiagge incontaminate, parchi naturali ed esperienze culturali. Non vediamo l’ora di iniziare le operazioni per Mombasa, quattro volte a settimana e di aumentare la frequenza verso il mercato in futuro”.

I voli opereranno dal Terminal 3 del Dubai International (DXB) all’Aeroporto Internazionale di Moi (MBA) il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica a partire dal 17 gennaio 2024. Emirates opererà in codeshare su questa rotta, offrendo ai passeggeri più opzioni per i collegamenti attraverso l’hub internazionale di Dubai.

