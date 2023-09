L’EASA propone regole per VTOL operations, inclusi gli air taxis

L’European Union Aviation Safety Agency ha proposto norme per le operazioni sicure di Vertical Take-Off and Landing aircraft (VTOL), che includono gli air taxis, aprendo la strada a questi velivoli innovativi, che prenderanno il volo nei cieli delle città europee.

“Sono felice di rilasciare questa Opinion alla Commissione europea, che è ancora una volta la prima proposta su questo argomento ad essere emessa a livello mondiale. In questo modo, realizzeremo un quadro normativo armonizzato per garantire l’introduzione sicura, sostenibile e protetta delle VTOL operations”, afferma l’EASA Executive Director, Patrick Ky.

“Questo è l’ultimo atto normativo necessario per consentire il lancio di VTOL and air taxi services per la Innovative Air Mobility”, ha aggiunto Ky. “Una volta che questo sarà convertito in legge, i singoli produttori e operatori dovranno ovviamente ottenere tutte le approvazioni richieste dalle varie autorità, ma le regole quadro per queste operazioni saranno complete”.

“L’Opinion introduce una serie completa di requisiti operativi per piloted electric air taxis, che abbracciano i domini operations, flight crew licensing, rules of the air, air traffic management. Le norme proposte stabiliscono anche criteri e processi per la certificazione e la manutenzione dei droni.

Una volta adottata, la presente Opinion integrerà le esistenti EU regulations e il guidance material for operations of unmanned aircraft, le specifiche per vertiport design, l’unmanned traffic management noto in Europa come U-space, la certificazione di VTOL-capable aircraft.

Le proposte erano state inizialmente pubblicate per un commento pubblico da giugno a settembre 2022”, conclude EASA.

Luc Tytgat è stato nominato Acting Executive Director of EASA

Luc Tytgat è stato nominato Acting Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), con effetto dal 1° settembre 2023. Tytgat sostituisce Patrick Ky, che lascerà l’Agenzia alla scadenza del suo secondo 5-year mandate.

“Tytgat è entrato a far parte dell’EASA come Director of Strategy and Safety Management nel gennaio 2015, dopo essere stato responsabile per air transport and space domains presso la Commissione europea.

Nel suo ruolo presso l’EASA ha aumentato con successo il livello di intelligence sulla sicurezza e ha sviluppato un quadro normativo migliore e più agile. Ha stabilito la direzione strategica per le principali sfide affrontate dal settore, come la necessità di rafforzare il ruolo dell’Agenzia nella lotta al cambiamento climatico e verso i rischi emergenti per la sicurezza come la sicurezza informatica, le zone di conflitto e la salute. Anche le attività di ricerca e innovazione dell’EASA e di cooperazione internazionale si sono ampliate in modo significativo sotto la sua guida”, afferma EASA.

“Sono onorato di essere incaricato di guidare l’EASA durante questo periodo di transizione”, ha affermato Tytgat. “Il mio compito nei prossimi mesi è garantire che l’Agenzia continui a portare a termine i suoi numerosi progetti e che la nostra posizione operativa e reputazionale rimanga intatta, in modo che il nuovo direttore esecutivo possa iniziare il nuovo ruolo a pieno ritmo”.

“A Tytgat succederà come Director of Strategy and Safety Management Maria Rueda, ex Managing Director at CAA International (CAAi), che assumerà il ruolo dal 1° ottobre 2023.

In qualità di Executive Director, Ky ha guidato l’Agenzia nella seconda metà dei suoi vent’anni di storia. I suoi obiettivi primari per l’Agenzia erano la semplificazione e l’innovazione. Ciò ha portato a un processo normativo più rapido ed efficiente, che ha mantenuto la sua robustezza ma è stato anche in linea con le esigenze delle diverse comunità aeronautiche. Ciò ha inoltre consentito all’industria di innovare a un ritmo più rapido”, prosegue EASA.

“Sono orgoglioso della mia eredità”, ha detto Ky. “L’EASA è oggi un punto di riferimento mondiale per la sicurezza aerea. Siamo stati costantemente in prima linea nell’innovazione e abbiamo semplificato e adattato le nostre regole per soddisfare le esigenze dell’intero settore aeronautico”.

“Sono state stabilite roadmap per la General Aviation, per riconoscere il diverso profilo di rischio di queste operazioni, e per Rotorcraft, per affrontare le cause profonde degli incidenti e rendere queste operazioni più sicure. Negli ultimi anni l’Agenzia è stata più volte la prima al mondo a pubblicare regulations and guidance su droni e aerotaxi.

Anche l’impronta internazionale dell’Agenzia è cresciuta notevolmente sotto la guida di Ky. Ky ha guidato con successo l’Agenzia attraverso una serie di crisi, inclusi i tragici incidenti dell’MH-17, Germanwings e del Boeing 737-MAX. Più recentemente, ha intrapreso azioni decisive per riavviare l’aviazione durante la pandemia, concordando l’Aviation Health Safety Protocol insieme all’agenzia sorella, l’European Centre for Disease Prevention and Control.

Il processo per nominare un successore permanente per Patrick Ky è in corso, sotto gli auspici della Commissione Europea”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)