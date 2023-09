Rolls-Royce avvia la realizzazione di BAESL in Cina

Rolls-Royce ha annunciato di aver iniziato la realizzazione di Beijing Aero Engine Services Company Limited (BAESL), la sua 50/50 joint venture maintenance, repair and overhaul (MRO) facility creata con Air China, a Pechino, Cina. La ground-breaking ceremony segna una pietra miliare significativa per la struttura MRO, che dovrebbe entrare in funzione nel 2026.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di Rolls-Royce, Air China, dell’Ambasciata britannica a Pechino, della Civil Aviation Administration of China (CAAC) e di altre parti interessate.

La struttura è in costruzione su un’area verde nel Shunyi District, Beijing Capital International Airport Economic Zone (Tianzhu Free Trade Zone), Beijing, adiacente al Beijing International Airport. Con una superficie di oltre 80.000 metri quadrati, BAESL sarà in grado di supportare fino a 250 shop visits all’anno a piena capacità, cifra che si prevede raggiungerà entro la metà degli anni ’30. Questa attività sarà supportata da un massimo di 800 dipendenti che forniranno servizi MRO di livello mondiale sui motori aeronautici Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000.

BAESL è la prima Rolls-Royce MRO joint venture in Mainland China e la quarta nel suo global MRO network, che comprende HAESL, SASEL e N3. Questa struttura integrerà l’attuale impronta MRO di Rolls-Royce, soddisfacendo l’aumento di capacità che sarà richiesto in base ai futuri shop visit load forecasts.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’apertura di BAESL rappresenta una pietra miliare significativa per questa joint venture strategicamente importante nella Cina continentale. Quando entrerà in funzione nel 2026, BAESL supporterà le crescenti esigenze di capacità MRO dei nostri clienti globali, e in particolare di quelli nella regione, in cui siamo presenti da quando il primo Vickers Viscount equipaggiato da Dart Engine fu consegnato in Cina nel 1963. Ora, essendo il terzo single-country market più grande, anche la Cina rappresenta una parte importante della nostra supply chain.

La cerimonia di oggi è una grande celebrazione del nostro 60° anniversario in Cina e del rapporto di successo che Rolls-Royce ha avuto con Air China negli ultimi decenni. Insieme, ci impegniamo a fornire l’eccellenza nei servizi MRO e a trasformare BAESL in una state-of-the-art MRO company”.

Ni Jiliang, Senior Vice President of Air China Limited and Chairman of BAESL, ha dichiarato: “BAESL è pronta ad entrare nella fase di costruzione. Una volta operativa, migliorerà efficacemente le high-thrust engine operation di Air China e garantirà ulteriormente la flight safety della nostra flotta. Air China si è costantemente dedicata allo sviluppo delle capacità di manutenzione degli aeromobili, garantendo l’affidabilità della flotta e migliorando l’industrializzazione della manutenzione degli aeromobili.

BAESL migliorerà ulteriormente la capacità di Air China in high-thrust engine maintenance, migliorerà la competitività della MRO industry chain e costruirà una piattaforma MRO completa su larga scala. In futuro BAESL trarrà vantaggio dalla buona posizione e dall’ambiente di investimento, sfruttando le risorse degli azionisti, per fornire un valore migliore ai nostri clienti globali. BAESL è senza dubbio sulla buona strada per diventare una world-leading aero engine MRO enterprise”.

La facility è progettata con l’obiettivo di trasformare BAESL in una world-class MRO company, con equipaggiamenti tecnologicamente avanzati, sistemi digitalizzati e soluzioni sostenibili. Situata a Pechino, la nuova struttura sostiene gli obiettivi di sostenibilità di Rolls-Royce riducendo il trasporto all’estero di motori per MRO activity, e sosterrà anche la continua espansione del competitivo e flessibile Rolls-Royce global Care Network.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)