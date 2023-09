News Brevi – 31.08.2023

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH PER 24 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi una promozione flash per 24 ore con molti posti verso oltre 780 rotte in offerta a partire da €19,99. I clienti Ryanair possono approfittare di questa offerta fino alla mezzanotte di oggi”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Con il rientro dalle ferie che è ormai una realtà, Ryanair è lieta di annunciare una promozione flash di 24 ore con posti per settembre/ottobre disponibili in offerta a partire da soli €19,99 fino alla mezzanotte di stasera, giovedì 31 agosto, offrendo l’opportunità di scappare per una pausa autunnale e riprendersi dalla depressione del rientro. Queste incredibili tariffe possono essere prenotate ora solo su Ryanair.com”.

VUELING: FUGHE DI FINE ESTATE IN ITALIA E IN EUROPA – Vueling informa: “Per superare indenni e con maggiore positività il rientro, organizzare un nuovo viaggio può funzionare come un vero e proprio antistress: è per questo che Vueling, parte del gruppo IAG, suggerisce le 6 destinazioni più richieste in Italia e in Europa per settembre. Analizzando le richieste domestiche per le prossime fughe di fine estate, la compagnia spagnola ha decretato Firenze come la destinazione più scelta. Al secondo posto c’è Catania, alle pendici dell’Etna. Infine, terzo gradino del podio per Bari”. “Spostando lo sguardo fuori dai confini nazionali, Vueling suggerisce le mete migliori per un weekend fuoriporta in Europa, tra le più apprezzate dai propri passeggeri. Tra le città più gettonate tra gli italiani, emerge al primo posto la camaleontica Barcellona. Dall’Italia Barcellona è raggiungibile con Vueling grazie a diversi voli settimanali (38 da Roma, 33 da Milano, 21 da Venezia e 18 da Firenze). Segue a ruota la capitale francese, con la sua eterna eleganza e la straordinaria ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale. Dall’Italia Parigi è raggiungibile con Vueling grazie diversi voli settimanali (22 da Roma, 18 da Milano e 13 da Firenze). Infine, medaglia di bronzo per l’eclettica Londra, scelta dai Viaggiatori di Vueling a completamento del podio delle destinazioni ideali per settembre. Londra è raggiungibile con Vueling grazie 20 voli settimanali da Roma e 15 da Firenze”, conclude Vueling.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’ABRUZZO – Enac informa: “Nel pomeriggio del 29 agosto 2023 il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato presso la sede Enac di Roma il Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio. In occasione della visita, all’insegna del dialogo istituzionale aperto a nuove progettualità, il Presidente Di Palma ha ribadito la volontà dell’Ente di rafforzare la collaborazione tra Regione Abruzzo ed Enac”.

METEO: L’AERONAUTICA MILITARE ALLA RASSEGNA ‘MEDITERRANEA LA CIVILTA’ BLU 2023′ – La meteorologia, le previsioni del tempo e il clima sono diventati argomenti quotidiani. Condizioni meteorologiche e climatiche, analisi di dati atmosferici, confronto con le medie stagionali costituiscono tematiche non confinate in ambiti della semplice informazione ma di ampio interesse. I problemi connessi con i cambiamenti climatici influiscono sull’agricoltura, sulla produttività e sui mercati nazionali sulle infrastrutture, sulle opere pubbliche e di conseguenza sugli investimenti di un paese. L’Aeronautica Militare è chiamata a contribuire con i propri esperti in ambiti decisionali ma anche in quelli culturali al fine di chiarire e contribuire alla divulgazione delle informazioni corrette. Questo è avvenuto a Sabaudia dal 2 al 27 agosto durante la terza edizione della rassegna “Mediterranea la Civiltà Blu 2023”, dove il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha assicurato la presenza della Forza Armata attraverso un proprio stand riccamente allestito. “Mediterranea la Civiltà Blu 2023” è la terza edizione della rassegna estiva promossa dal Comune di Sabaudia e organizzato da MICROMEGAS allo scopo di affrontare tematiche di interesse generale spaziando dalla politica, alla sostenibilità, all’agricoltura attraverso la voce di interlocutori autorevoli. L’Aeronautica Militare è stata presente anche posizionando la cabina di pilotaggio di un AMX che ha destato l’interesse di grandi e piccini ed allestendo una postazione operativa del Servizio Meteorologico denominata “Previsore per un giorno”, già presentata con successo durante la Manifestazione Aerea del Centenario di Pratica di Mare, all’interno della quale percorrere idealmente le diverse analisi che un meteorologo dell’Aeronautica deve curare prima di emettere le previsioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS GROUP RIMUOVE LA DATA DI SCADENZA DEI CREDITI COVID – Qantas Group rimuoverà la data di scadenza dei COVID travel credits, che avrebbero dovuto scadere alla fine di quest’anno. “A seguito di questa decisione, i clienti Qantas con COVID credits possono richiedere un rimborso in contanti e i clienti Jetstar possono utilizzare i loro COVID vouchers per i voli, a tempo indeterminato. L’annuncio di oggi rende la COVID credit policy di Qantas una delle più flessibili tra tutte le compagnie aeree al mondo e fa seguito a tre proroghe di scadenza precedenti. Alcune compagnie aeree hanno già terminato i loro crediti di viaggio e molte altre li esauriranno completamente alla fine di quest’anno. Per incoraggiare più persone a riconnettersi con i propri crediti, dal 4 settembre 2023 Qantas offre il doppio del numero standard di punti Frequent Flyer per tutti i voli prenotati con un credito COVID Qantas prima del 31 dicembre 2023. A causa di limitazioni del sistema, il Qantas COVID credit non può essere convertito in una prenotazione di viaggio dopo tale data, ma può essere preso come rimborso in qualsiasi momento. Qantas Group continuerà a inviare regolarmente promemoria ai clienti che detengono ancora crediti COVID, inclusi e-mail, messaggi di testo, telefonate e pubblicità. Qantas sta inoltre collaborando con gli agenti di viaggio per coordinare i rimborsi per i viaggi non prenotati direttamente tramite la compagnia aerea”, informa Qantas.

IBERIA LANCIA LA CAMPAGNA “VUELA, VUELA” – Iberia lancia oggi la sua tradizionale campagna “Vuela, vuela”, con la quale invita a viaggiare verso le 137 destinazioni che offre in tutto il mondo. “Volare verso una città europea come Lisbona o Porto è possibile a partire da 29 euro. Per Parigi o Bologna a partire da 39 euro a tratta, oppure per Londra, Milano, Venezia o Bruxelles, tra gli altri, a partire da 45 euro a tratta”, afferma Iberia. “Iberia lancerà una nuova destinazione questa stagione invernale, Doha, dove offrirà un volo giornaliero. Anche la capitale del Qatar è inclusa nella campagna prezzi, quindi si possono trovare biglietti tra Madrid e Doha a partire da 227 euro a tratta. Iberia Express avvierà i voli verso una nuova destinazione, Il Cairo, dove si può volare da fine ottobre a partire da 129 euro a tratta. Chi vuole scoprire il fascino del Marocco dovrebbe approfittare dell’offerta di Iberia, visto che ci sono voli per Tangeri da 29 euro a tratta, per Marrakech da 45 e per Casablanca da 49, sempre solo andata. Gli Stati Uniti sono una delle grandi scommesse di Iberia quest’anno, dove offre voli diretti verso otto destinazioni, nove se contiamo Porto Rico. La campagna prezzi prevede tariffe convenienti per volare verso tutte le destinazioni. Iberia offre 300 frequenze settimanali tra Europa e America Latina, volando senza scalo verso 17 destinazioni. Affinchè i clienti possano godersi di più il viaggio, Iberia ha incluso in questa campagna prezzi speciali per viaggiare nella sua classe Premium Economy, dove hanno più spazio, comfort e privacy. La campagna prevede anche la possibilità di acquistare pacchetti volo + hotel o volo + auto tutti insieme dalla stessa pagina iberia.com e ad un prezzo più basso che separatamente. Questa campagna prezzi è disponibile da oggi fino a domenica solo per i clienti registrati su iberia.com e da lunedì per tutti i clienti iberia.com e le agenzie di viaggio collegate all’NDC, e terminerà il 21 settembre. Il periodo di volo per le destinazioni spagnole ed europee inizierà il 1° ottobre di quest’anno e terminerà il 6 giugno 2024. I decolli per l’America Latina avverranno dal 31 agosto 2023 al 6 giugno 2024. Infine, per i voli verso il Messico e il Stati Uniti, il periodo andrà dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024. Maggiori informazioni su iberia.com, conclude Iberia.

SAAB ACQUISISCE BLUEBEAR – Saab ha acquisito BlueBear Systems Group Ltd, con sede nel Regno Unito. “L’acquisizione di tutte le azioni di BlueBear fa parte del continuo percorso di crescita internazionale di Saab nei mercati chiave, che includono Regno Unito, Australia, Stati Uniti e Germania. BlueBear è un fornitore leader a livello mondiale di AI-enabled autonomous swarm systems for complex defence and security applications. BlueBear impiega 65 dipendenti nella sua sede fuori Bedford, Inghilterra, con un fatturato di 8 milioni di sterline nel 2022. La combinazione dei prodotti, servizi e soluzioni leader a livello mondiale di Saab e dell’esperienza di BlueBear sarà un potente motore delle future capacità di Saab. BlueBear contribuirà alle attività esistenti di Saab in tutto il mondo e Saab trarrà vantaggio dall’esperienza di BlueBear in autonomy and swarming, così come in command and control systems”, informa Saab. “Questa acquisizione è un altro passo a sostegno della nostra strategia di crescita internazionale mentre cerchiamo di garantire che Saab sia ben posizionata nei mercati chiave e di sostenere il nostro vantaggio competitivo.”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. All’interno di Saab, BlueBear sarà un centro per lo sviluppo rapido di concetti che fornirà competenze e innovazione su larga scala. “Per BlueBear questo è un passo importante nel nostro viaggio, mentre ora avanziamo come parte di Saab”, afferma il dottor Yoge Patel, CEO di BlueBear.

DELTA COMPLETA IL PROGETTO DELTA SKY WAY A LAX – Delta Air Lines e Los Angeles World Airports hanno inaugurato l’importante fase finale del progetto Delta Sky Way a LAX da 2,3 miliardi di dollari, con il Terminal 3 del Los Angeles International Airport ora direttamente collegato al Tom Bradley International Terminal tramite moving airside walkways, eliminando la necessità di bus tra i terminal. Scott Santoro, Vice President of Global Sales, afferma: “Questa struttura moderna e all’avanguardia è stata al centro degli sforzi di Delta per diventare la principale compagnia aerea di Los Angeles e ora, mentre celebriamo la conclusione di questo progetto durato anni molto prima del previsto, siamo meglio attrezzati che mai per offrire agli abitanti di Los Angeles e a tutti i nostri clienti che viaggiano attraverso Los Angeles l’esperienza davvero fluida ed elevata che meritano”. “La airline’s west headhouse e la Delta One check-in area sono state aperte ai clienti a giugno. I chioschi self-service nella hall rendono ancora più semplice il deposito dei bagagli e la stampa delle carte d’imbarco. Al piano inferiore degli arrivi del Terminal 3, l’esclusiva Delta One check-in area offre ai clienti Delta One una corsia privata di screening TSA, accesso diretto al Delta Sky Club e assistenza da parte degli agenti Elite Service di Delta. Il nuovo Terminal 3 di Delta, un complesso di 1,2 milioni di piedi quadrati e 27 gate, ha debuttato lo scorso aprile, con una hall per il check-in centralizzata, checkpoint di sicurezza ampliati e un’area di ritiro bagagli, oltre a Delta Sky Club all’avanguardia, uno dei più grandi nel sistema Delta. Nove nuovi gate aggiuntivi, nuove concessioni e ampie seating areas sono state aperte ai clienti nell’ottobre 2022”, afferma Delta. “Avendo appena celebrato l’apertura del Terminal 3 West Headhouse di LAX e avendo già ascoltato un’incredibile quantità di feedback positivi su quell’aspetto del progetto, so che possiamo aspettarci elogi simili sul nuovo Terminal 3 e sul Tom Bradley International Terminal post-security connector. Questo nuovo passaggio migliorerà significativamente l’esperienza di viaggio di milioni di ospiti domestici e internazionali”, ha affermato Justin Erbacci, Chief Executive Officer, LAWA. LAX è uno degli hub costieri più importanti di Delta, operando oltre 155 voli nei giorni di punta verso quasi 55 destinazioni in tutto il mondo, servendo 19 dei 20 principali mercati per i clienti di Los Angeles. La compagnia aerea continua ad aggiungere nuove destinazioni alla sua lista, con il lancio tra l’altro di un servizio mai operato prima per Auckland, Nuova Zelanda, (30 ottobre).

PRATT & WHITNEY E COLLINS AEROSPACE PROSEGUONO IL LORO IMPEGNO VERSO LE COMUNITA’ IN INDIA – Pratt & Whitney si sta impegnando a favore della comunità di Bangalore e il programma di borse di studio è solo l’inizio. Sia Pratt & Whitney che Collins Aerospace – business unit di RTX – continuano ad intensificare gli sforzi di responsabilità sociale delle imprese (CSR) in India per aumentare l’interesse nei campi STEM e garantire che i bisogni di base siano soddisfatti. Ad esempio, Pratt & Whitney ha collaborato con la filiale indiana di Engineers Without Borders (EWB). Ad oggi, Pratt & Whitney ha sostenuto l’apertura di 119 centri di eLearning che forniscono accesso a computer e programmi educativi basati sulle discipline STEM per gli studenti delle aree svantaggiate. L’azienda ha inoltre fornito sostegno finanziario a EWB per sostenere Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV), una scuola residenziale per oltre 230 ragazze, per garantire l’accesso all’acqua pulita. Presso Collins Aerospace, gli sforzi di CSR in India si sono concentrati su iniziative nel campo dell’istruzione, dello sviluppo rurale, dello sviluppo delle competenze e della conservazione dell’ambiente. Creando 32 laboratori STEM, costruendo due edifici scolastici e fornendo alfabetizzazione informatica e formazione sulle competenze STEM a membri della comunità economicamente svantaggiati, Collins Aerospace ha trasformato la vita di migliaia di persone in India.

IATA – EBAA – ERA: DICHIARAZIONE SUI TAGLI A SCHIPHOL – L’International Air Transport Association (IATA), la European Business Aviation Association (EBAA) e la European Regions Airline Association (ERA) hanno avvertito che i tagli proposti al numero dei voli all’aeroporto di Schiphol non devono procedere sotto la guida di un governo provvisorio. “Il Balanced Approach è un processo concordato a livello internazionale da lungo tempo per gestire il rumore nelle comunità aeroportuali. Viene utilizzato specificamente per garantire che i bisogni della comunità locale siano rispettati, che i vantaggi più ampi della connettività aerea per la nazione siano protetti e che le azioni siano rispettate a livello internazionale. Tagli di volo di questa portata a Schiphol comporteranno riduzioni degli slot detenuti, che avranno un impatto negativo sui servizi passeggeri e merci”, afferma IATA. “Le compagnie aeree sono pienamente impegnate ad affrontare i problemi legati al rumore negli aeroporti attraverso un adeguato Balanced Approach process. È essenziale che qualsiasi decisione venga rinviata fino a quando non sarà insediato un governo pienamente funzionante e responsabile con un nuovo mandato. Questa proposta complessa e senza precedenti potrà quindi essere esaminata attentamente, una volta risolte le questioni giuridiche, con tutti i fatti e le implicazioni compresi e di dominio pubblico, con tempo sufficiente affinché l’industria del trasporto aereo possa adattarsi, se necessario, quando sarà nota una decisione finale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

EASA: NUOVA REVISIONE DELLE EAR FOR AIRCREW – L’EASA ha pubblicato una nuova Revision of the Easy Access Rules (EAR) for Aircrew. Questa revisione da agosto 2023 incorpora: ED Decision 2022/014/R che aggiorna gli acceptable means of compliance and guidance material (AMC & GM) su crew training provisions; Commission Implementing Regulation (EU) 2023/203 sui requisiti per il management di information security risks con un potenziale impatto sull’aviation safety; ED Decision 2023/010/R con AMC & GM su information security requirements. Gli EAR for Aircrew sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online con filtri e funzioni di ricerca. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA L’INITIAL 5G TESTBED ALL’U.S. MARINE CORPS – Lockheed Martin ha consegnato la final Phase 1 Initial Prototype 5G testbed variant per la Open Systems Interoperable and Reconfigurable Infrastructure Solution (OSIRIS) al Marine Corps program management team, e inizierà la sperimentazione della rete mobile. OSIRIS è un 5G communications network infrastructure testbed per expeditionary operations. “Il team guidato da Lockheed Martin, in stretta collaborazione con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ha dimostrato che la tecnologia commerciale 5G in rapida evoluzione può essere sfruttata quasi in tempo reale per risolvere le sfide attuali ed emergenti delle missioni”, ha affermato Deon Viergutz, vice president, Lockheed Martin Spectrum Convergence.