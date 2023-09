ICAO: gli stati africani concordano di rafforzare una connettività aerea sicura, protetta e sostenibile

L’ottava edizione della Africa-Indian Ocean (AFI) Aviation Week ha portato i governi della regione a concordare di lavorare più strettamente insieme sull’attuazione degli ICAO aviation safety, security and sustainability standards and plans, con gli “high performing” States che offrono maggiore assistenza a coloro che necessitano di maggiore sostegno.

L’evento è stato ospitato dal governo del Kenya e si è svolto a Nairobi dal 21 al 25 agosto 2023, alla presenza di Council Representatives e altri rappresentanti di entrambi gli Stati e organizzazioni.

Nel suo discorso di apertura, Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, ha sottolineato: “La presenza di così tanti rappresentanti chiave degli Stati e delle organizzazioni internazionali e regionali presenti a questo incontro è una chiara dimostrazione del riconoscimento dell’importanza dell’aviazione per lo sviluppo sostenibile delle nazioni, e della necessità che tutti i partner e le parti interessate lavorino a stretto contatto per creare sinergie in Africa”.

Un risultato trasversale dell’evento è stato una maggiore partnership sullo sviluppo delle capacità, in particolare per supportare la next generation of aviation professionals (NGAP). Gli Stati hanno sottolineato l’applicazione pratica della ICAO Aviation Training and Capacity-Building Roadmap e l’importanza di continuare a sostenere la formazione e i seminari ICAO nelle aree prioritarie. Hanno riconosciuto l’importanza di mobilitare risorse nell’ambito dell’iniziativa No Country Left Behind e hanno convenuto che gli obiettivi NGAP e di uguaglianza di genere dovrebbero essere una caratteristica cruciale nel national aviation planning.

È stata inoltre affrontata la questione della capacità degli air navigation systems dell’Africa, con gli Stati che hanno concordato di richiedere che la African Union Commission coordini l’istituzione di una task force su “the seamless sky for Africa” e di rafforzare la loro cooperazione attraverso il Collaborative Decision Making (CDM). In questo ambito la digitalizzazione dei servizi è considerata una priorità particolarmente importante.

Per sostenere la partnership tra Stati con “high” and “low” performing safety and security oversight capacities, agli ICAO Regional Offices è stato richiesto di facilitare la cooperazione attraverso meccanismi regionali, con particolare attenzione allo sviluppo di progetti mirati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli ICAO’s aviation safety and security global plans.

L‘ICAO Cyber Security Action Plan e la Aviation Safety Alliance for Africa (ASAA) initiative sull’efficace raccolta dei dati sugli incidenti e sugli infortuni in Africa sono stati considerati priorità elevate per i governi, così come la ratifica della African (Malabo) Convention on cybersecurity and personal Data protection (2014).

La sostenibilità è stata riconosciuta come una priorità altrettanto importante, con lo sviluppo di sustainable aviation fuels (SAF) riconosciuti sia come ruolo cruciale nella decarbonizzazione del volo sia come catalizzatore estremamente promettente per lo sviluppo sostenibile in Africa.

Gli Stati e le altre parti interessate sono stati incoraggiati ad aderire all’ICAO Assistance, Capacity building and Training for SAF (ACT-SAF) Programme e ad trarre vantaggio da tutte le iniziative di supporto fornite sotto il suo ombrello. Gli Stati sono stati inoltre incoraggiati a contribuire attivamente alla prossima ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels, che si terrà nel novembre 2023 a Dubai, dalla quale si prevede che emergerà un quadro globale per gli investimenti e la produzione di SAF.

I governi hanno riconosciuto che lo sviluppo sicuro e sostenibile del trasporto aereo africano richiederebbe anche la piena attuazione delle ICAO’s facilitation and air transport guidance, in particolare quelle relative alla liberalizzazione dei servizi aerei e alle tariffe per gli utenti, agli oneri e alle tasse sull’aviazione. Gli Stati e le parti interessate sono stati incoraggiati a sollecitare la volontà politica dei leader promuovendo i vantaggi della piena attuazione della Yamoussoukro Declaration relativa alla liberalizzazione dell’accesso agli Air Transport Markets in Africa e ad evitare il protezionismo.

“Chiaramente l’Africa è arrivata a un punto di svolta importante nel soddisfare le sue aspirazioni di connettività aerea nazionale, regionale e internazionale in questo continente”, ha dichiarato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, nelle sue osservazioni conclusive all’evento. “Andando avanti dobbiamo tutti decidere di tradurre i nostri progressi di questa settimana in politiche, programmi e azioni efficaci che forniscano i risultati attesi. La nostra visione è quella di connettere l’Africa e il mondo, e può essere raggiunta solo se continuiamo a lavorare insieme”.

L’AFI Aviation Week ha inoltre fornito alla leadership ICAO l’opportunità di difendere le priorità dell’organizzazione in una serie di incontri bilaterali e multilaterali, tra cui quelli con il Presidente del Kenya, S.E. William Ruto, in cui è stato espresso e accolto con favore l’impegno del Kenya nei confronti dell’ICAO e della cooperazione regionale. Ciò è stato ulteriormente illustrato dall’annuncio del Kenya della costruzione di una nuova sede dell’ICAO’s Eastern and Southern Africa (ESAF) Regional Office, che si trova a Nairobi, e da una donazione volontaria di 200.000 dollari da parte del Kenya per sostenere l’ICAO AFI Security and Facilitation (SECFAL) Plan.

Oltre ai suoi interventi alle riunioni del Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa (AFI Plan) and AFI SECFAL Plan steering committees, il Segretario generale ha tenuto un incontro con i capi delle delegazioni dell’AFI Aviation Week e ha avviato discussioni bilaterali con Ministri e autorità della Somalia, della Namibia e della Nigeria, oltre all’Administrator of the United States Transportation Security Administration, Mr. David Pekoske.

Il Council President e il Secretary General sono stati accompagnati durante le loro attività in Kenya dall’ICAO’s ESAF Regional Director, Ms. Lucy Mbugua; dal Western and Central Africa Regional Director, Mr. Prosper Zo’o Minto’o; dal Director for Capacity Development and Implementation, Mr. Jorge Vargas; dal Director of the Air Transport Bureau, Mr. Mohamed Rahma e dal Director of the Air Navigation Bureau, Ms. Michele Merkle.

(Ufficio Stampa ICAO)