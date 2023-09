Nata dalla fusione di Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne e Aéropostale, Air France fu inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933.

“Da allora, la compagnia ha continuato a creare la sua leggenda promuovendo la cultura francese del viaggio intorno al mondo. La compagnia offre oggi ai suoi clienti quasi 1.000 voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aerei.

Nel 2023 Air France festeggia 90 anni di eleganza. 90 anni di tecnologia, innovazione e comfort a bordo dei suoi aerei. 90 anni di viaggi, cucina raffinata, design, alta moda, arte e architettura. Fin dalla sua creazione, la compagnia celebra l’eccellenza francese, un “je-ne-sais-quoi” che il mondo riconosce in Francia, grazie ad un’esperienza di viaggio eccezionale che porta l’eleganza a nuovi livelli.

Air France celebra questa ricerca di eccellenza e l’ambizione di rimanere in prima linea nelle ultime tendenze mostrando al mondo la sua competenza unica. Con una collezione di abiti originali di nuova concezione che ripercorre la sua storia leggendaria, la compagnia sarà al centro di una vetrina delle Galeries Lafayette a Parigi dal 28 settembre al 10 ottobre 2023. Questo ambiente unico offrirà una visibilità senza precedenti, garantendo a tutti di scoprire un simbolo della cultura francese in continuo movimento”, afferma Air France.

“Per incarnare e dare vita a 90 anni di eleganza, Air France svela una collezione di cinque abiti che interpretano i diversi tratti distintivi della compagnia aerea: aereo e tecnologia; uniformi e moda; i suoi manifesti iconici che promuovono la sua vasta rete; cucina raffinata e stoviglie; design e architettura. Ogni abito è un invito a esplorare questi temi che hanno permesso ad Air France di offrire continuamente il meglio delle diverse epoche di cui è stata testimone, e persino di aprire nuovi orizzonti, molto in anticipo sui tempi.

Per immaginare e progettare questi abiti originali, la compagnia ha scelto di collaborare con Xavier Ronze, capo dei laboratori di costumi del balletto dell’Opera di Parigi. Il costumista ha realizzato questi modelli partendo da capi iconici che hanno segnato la storia della compagnia e da pezzi contemporanei. È riuscito a collegare storia e modernità, un’interpretazione forte che simboleggia il meglio di Air France e il meglio che la Francia ha da offrire nei suoi settori di competenza”, prosegue Air France.

“Air France ha naturalmente scelto le Galeries Lafayette, tempio della moda nel cuore di Parigi, per presentare questa originale collezione di abiti nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario. Dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, nelle 12 vetrine del famoso store, ripercorrerà la sua storia leggendaria e la sua eleganza ad alta quota per andare avanti e abbracciare il futuro. Gli abiti sono esposti tra una selezione di alcuni dei migliori accessori vintage di Air France e il meglio dell’offerta attuale della compagnia aerea, per evidenziare 90 anni di comfort a bordo, aerei leggendari, uniformi firmate, la ristorazione a bordo e il design.

Nel cuore di Parigi, la compagnia ha fatto una scelta innovativa per mettere in mostra il suo patrimonio in un modo che sia liberamente e facilmente accessibile a tutti i visitatori francesi e internazionali. I visitatori potranno rivivere i ricordi più belli dei viaggi con Air France o entrare a far parte della leggenda per la prima volta.

All’interno dello store, Air France sta aprendo dei pop-up store che offrono una gamma di articoli creati o ricreati appositamente per questo anniversario. Una gamma di modelli prodotti in serie, o in edizione limitata, di aerei vecchi e nuovi, oltre ad una collezione di comfort kit, cartoline, targhette bagaglio e quaderni con la firma degli anni ’90. Anche oggetti leggendari come la sua famosa borsa da viaggio vintage e poster iconici stanno per essere rilanciati. Una gamma di articoli è disponibile anche sul nostro sito www.airfranceshopping.com.

Air France sta inoltre collaborando con una selezione di marchi francesi di lusso – Vanessa Bruno, Delsey, Bernardaud, Brun de Vian-Tiran e La parapluie de Cherbourg – come parte della sua ambizione di continuare a promuovere il know-how francese. Questa collezione è disponibile esclusivamente presso le Galeries Lafayette.

E per la prima volta nella sua storia, Air France offre ai visitatori l’opportunità di acquistare stoviglie originali firmate dal pittore Jean Picart Le Doux e utilizzate a bordo delle cabine La Première e Business tra il 1966 e gli anni 2000. Il ricavato della vendita di questi articoli sarà devoluto alla Air France Foundation, che da 30 anni è impegnata a sostegno dei bambini di tutto il mondo”, continua Air France.

“Durante questo periodo di anniversario, Air France offre ai visitatori la possibilità di assistere a vere e proprie sfilate di moda che ripercorrono 90 anni di eleganza francese, insieme alle Galeries Lafayette. I modelli vestiti con le uniformi dei piloti, dell’equipaggio di cabina, del personale aeroportuale e dei meccanici saranno esposti in un’area dedicata del negozio per ripercorrere il leggendario patrimonio delle uniformi della compagnia. Dai primissimi outfit “barman” ai pezzi couture firmati dai più grandi stilisti come Christian Dior, Cristóbal Balenciaga e Christian Lacroix, la sfilata è un viaggio unico negli stili delle diverse epoche storiche di Air France“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)