SAS realizza un trimestre positivo

SAS ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2023 (maggio 2023 – luglio 2023)

“Sono lieto di concludere un trimestre estivo impegnativo. Quasi 7 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS durante il terzo trimestre, il numero di passeggeri trimestrale più alto da prima della pandemia. Per la prima volta dal 2019 abbiamo registrato anche un utile trimestrale. Questa è una pietra miliare importante. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi con la nostra trasformazione per garantire competitività a lungo termine, ma considero questo un chiaro segno che siamo sulla strada giusta e che i nostri sforzi stanno dando i loro frutti. Continuiamo il nostro potenziamento e aumenteremo la capacità quest’inverno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Abbiamo anche notato forti vendite di biglietti durante tutto il terzo trimestre, indicando una sana domanda di fondo di viaggi, nonostante una prospettiva economica più incerta nella società nel suo insieme.

Nel corso del trimestre, i problemi relativi alla air traffic control capacity hanno causato notevoli problemi alle compagnie aeree, agli aeroporti e, non ultimi, ai nostri passeggeri. Sappiamo che molti passeggeri che viaggiavano attraverso Copenhagen Airport durante l’estate sono stati colpiti e i nostri dipendenti hanno lavorato duramente per sostenere le persone colpite.

Stiamo facendo progressi nel Chapter 11 process negli Stati Uniti e nel raggiungimento dei nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD. Durante il trimestre abbiamo avviato un competitivo e ampio equity solicitation process per garantire capitale che aiuterà a far avanzare la nostra compagnia aerea e facilitare la nostra uscita dal processo Chapter 11 process. C’è stato un notevole interesse da parte dei potenziali investitori a partecipare al processo, in cui possono fare offerte per assumere una posizione di leadership o essere accoppiati con altri investitori nell’acquisizione di partecipazioni della società riorganizzata”, afferma Anko van der Werff, SAS President and CEO.

Trimestre Maggio 2023 – Luglio 2023

Ricavi: MSEK 13.173 (8.580).

Income before tax, EBT: MSEK 457 (-1.991).

Risultato prima delle imposte e degli elementi che influiscono sulla comparabilità: MSEK 464 (-2.081).

Net income per il periodo: MSEK 461 (-1.848).

Utile per azione ordinaria: 0,06 SEK (-0,25).

Periodo Novembre 2022 – Luglio 2023

Ricavi: MSEK 30.024 (21.173).

Income before tax (EBT): MSEK -3.406 (-6.145).

Risultato prima delle imposte e degli elementi che influiscono sulla comparabilità: MSEK -3.548 (-6.315).

Net income per il periodo: MSEK -3.773 (-5.810).

Utile per azione ordinaria: SEK -0,52 (-0,80).

“SAS ha notato un trend positivo continuo per la domanda passeggeri nel terzo trimestre. Il numero totale di passeggeri è aumentato del 36,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, interessato dallo sciopero dei piloti. Anno dopo anno, il traffico in RPK è aumentato del 42,5%, mentre la capacità è aumentata del 35,9%. Il load factor dell’81,5% è aumentato di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’aumento della domanda e della produzione ha portato ad un aumento del 54% dei ricavi operativi totali su base annua, attestandosi a SEK 13,173 miliardi per il trimestre. L’utile prima delle imposte si è attestato a SEK 457 milioni, con un miglioramento di SEK 2,448 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che era stato influenzato dallo sciopero.

La riduzione dei costi in tutta la compagnia rimane al centro dell’attenzione per garantire la nostra competitività sui costi. Le spese operative totali per il trimestre si sono chiuse a SEK 11,596 miliardi.

Il cash flow from operating activities durante il trimestre ammonta a un inflow di SEK 1,542 miliardi”, prosegue Anko van der Werff, SAS President and CEO.

“Nell’ambito della strategia di SAS volta a rafforzare la nostra offerta per i viaggiatori scandinavi, abbiamo aumentato la nostra capacità per la stagione autunnale e invernale. A maggio abbiamo annunciato due nuove rotte intercontinentali dirette. Stiamo ripristinando una rotta diretta da Copenhagen a Bangkok, a partire da questo autunno, e stiamo anche tornando in Africa per la prima volta dopo decenni, attraverso voli settimanali per Agadir, Marocco, a partire da novembre. SAS volerà ad Agadir sia da Copenhagen che da Stoccolma durante la stagione invernale fino alla fine di marzo 2024, offrendo un orario conveniente con partenza e arrivo diurni.

SAS mira a decarbonizzare l’aviazione e i progressi su questo ambizioso piano possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione. Coinvolgendo i nostri clienti e collaborando con loro, possiamo ridurre le emissioni di CO2 e consentire una maggiore produzione su larga scala di sustainable aviation fuel.

Ci stiamo avvicinando alla stagione invernale e sono soddisfatto dell’andamento positivo della nostra vendita di biglietti durante tutto il terzo trimestre. Continuiamo il nostro potenziamento e aumenteremo la capacità quest’inverno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Continuiamo a compiere progressi costanti con SAS FORWARD e il nostro Chapter 11 process negli Stati Uniti. Stiamo procedendo con il nostro equity solicitation process e ci stiamo impegnando con i nostri diversi stakeholder per creare consenso per un piano di riorganizzazione. Voglio ringraziare i miei colleghi di SAS per il loro duro lavoro”, conclude Anko van der Werff, SAS President and CEO.

“In conformità con le proiezioni finanziarie annunciate il 6 aprile 2023, SAS continua ad aspettarsi entrate superiori a SEK 40 miliardi nel FY2023 e il ritorno ai livelli pre-Covid nel FY2024. Nel FY2026, le entrate dovrebbero raggiungere circa SEK 58 miliardi.

SAS prevede un adjusted negative EBT di circa SEK 4-5 miliardi nel FY2023. SAS prevede di raggiungere un EBT positivo nel FY2024, in aumento a SEK 5-6 miliardi per il FY2026, corrispondente ad un EBT margin di circa il 9–10%, quando si prevede che sia stato pienamente implementato il SAS FORWARD plan”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)