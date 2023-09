Rolls-Royce punta a sviluppare su larga scala l’elettrificazione dell’aviazione

Rolls-Royce informa: “In Rolls-Royce miriamo a guidare l’Advanced Air Mobility market e a ottenere la prima certificazione al mondo di un electric engine for commercial aircraft entro la metà degli anni 2020. I light aircraft volano già con propulsione elettrica, dimostrando le possibilità tecnologiche per la decarbonizzazione futura della large aviation, se riusciremo a svilupparla su larga scala.

Nel 2022 Rolls-Royce Electrical ha lanciato un programma dedicato che consentirà di raggiungere i livelli di produzione di massa necessari per supportare il settore, incorporando l’industrializzazione nel nostro electric propulsion product portfolio.

Per fare ciò, il programma si concentra sullo sviluppo delle giuste capacità all’interno delle funzioni principali dell’azienda: supply chain, manufacturing, quality and services. Pertanto, il core industrialisation team sta lavorando in stretta collaborazione con un new product introduction projects team per garantire che qualsiasi electric drive technologies in fase di sviluppo possa essere prodotta e sottoposta a manutenzione su larga scala”.

Daniel Hirsch, Head of Executive PMO at Rolls-Royce Electrical, sta guidando il programma di industrializzazione: “La sfida chiave è già orientare il pensiero verso un prodotto che soddisfi gli elevati standard dell’industrialised aerospace senza limitarci quando si tratta di esplorare e dimostrare nuove tecnologie. Gli obiettivi di costo e qualità devono essere raggiunti e allineati con la nostra futura supply chain. Dobbiamo anche adattare in modo flessibile i concetti alle esigenze dei clienti e assicurarci di prendere decisioni di investimento al momento giusto”.

“I supply chain teams sono responsabili della ricerca di partner per la produzione di materiali che non solo rispettino i più elevati aviation safety standards, ma che possano essere acquistati e portati alla assembly line in modo conveniente e rapido, pronti a supportare la produzione di massa. Il supply chain team supporta anche gli ingegneri, lavorando fianco a fianco con i fornitori durante tutta la progettazione del prodotto, per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte.

Oggi la mass production non è uno standard nel settore aeronautico. I volumi necessari per supportare i market forecasts for electric aviation products sono più paragonabili a quelli dell’industria automobilistica. Per i nostri team sulla production line, la sfida sarà quella di costruire una strategia basata sulla velocità e sullo slancio, che raggiunga i rigorosi safety requirements che gli airframers raggiungono a un ritmo molto più lento.

Oltre a ciò, gli ingegneri stanno sviluppando tecniche di produzione che riducono al minimo il numero di materiali utilizzati e la quantità di rifiuti generati, supportando il nostro impegno a raggiungere net zero entro il 2030”, conclude Rolls-Royce.

“Abbiamo già alcune delle Advanced Air Mobility technologies più differenziate da offrire al mercato. Ora dovremo garantire che questa tecnologia porti a un certified product, basandosi su processi di produzione altamente efficienti, disponibili e sostenibili, supportati da una supply chain capace e resiliente, e che il prodotto sia dotato di un’offerta di servizi e di un network a prova di futuro. Questa sarà la chiave per mantenere in modo sostenibile la leadership di mercato per electrical power and propulsion systems in aviation nel lungo termine”, conclude Daniel Hirsch, Head of Executive PMO at Rolls-Royce Electrical.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)