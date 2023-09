Centenario Aeronautica Militare: successo di pubblico alla 25^ edizione dell’Air Show di Jesolo

Si è tenuta sabato 2 settembre a Jesolo la 25^ edizione dell’Air Show che ha regalato, ancora una volta, forti emozioni e pura adrenalina ai 500 mila spettatori che hanno affollato le spiagge del litorale per assistere alle spettacolari evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale e dei velivoli del 15° Stormo e del 51° Stormo che hanno dato vita al nutrito programma della manifestazione aerea.

“Anteprima della manifestazione, nel mattino, la cerimonia d’inaugurazione di un accesso al mare intitolato alle Frecce Tricolori alla presenza di Autorità Civili e militari, facendo di Jesolo la prima città in Italia a dedicare una via alla PAN a riprova dell’affetto che la cittadinanza ed il Veneto nutrono per l’Aeronautica Militare e per le Frecce Tricolori.

Nel pomeriggio il sorvolo con la bandiera Tricolore dell’elicottero HH-139B del 15° Stormo, ha dato inizio al programma di volo dei vari assetti partecipanti tra cui la “Patrouille de France” e il velivolo F-18 delle Forze Aeree Svizzere.

Il volo di due AMX del 132° Gruppo Volo del 51° Stormo Caccia di Istrana, ha consentito di mostrare le caratteristiche del velivolo che sin dalla sua entrata in servizio oltre 30 anni fa, si è reso protagonista per le sue caratteristiche e qualità che ne hanno determinato il prolungato impiego nei vari teatri operativi ed in diversi contesti addestrativi e di supporto alla cittadinanza”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il Reparto Sperimentale di Volo, presente con il C-27J Spartan, il T-346A e l’Eurofighter F-2000A ha impreziosito la manifestazione attraverso un’attività che ha consentito di evidenziare le qualità e le capacità dei velivoli, nonché l’alto livello di addestramento degli equipaggi.

A completare il programma il Mangusta dell’Esercito Italiano, l’AW 169 della Guardia di Finanza ed altri velivoli militari e civili.

Al termine della giornata, l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha incantato con le emozionanti figure acrobatiche il pubblico presente per circa 25 minuti.

Tra le autorità presenti ad assistere l’Air Show, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Comandante della 1^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, il Sindaco di Jesolo, Dott. Christofer De Zotti ed il Comandante del 51° Stormo Istrana Colonnello Emanuele Chiadroni”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)