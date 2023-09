News Brevi – 04.09.2023

EASYJET CELEBRA SAN GENNARO INSIEME AI NAPOLETANI: 30.000 POSTI SCONTATI FINO AL 19% – easyJet informa: “Quest’anno, per festeggiare nel migliore dei modi la giornata di San Gennaro, il patrono della città di Napoli celebrato il 19 settembre, basterà prenotare un volo e partire insieme a easyJet. Per unirsi alla festa insieme ai napoletani, easyJet – compagnia leader in Europa – mette oggi a disposizione dei suoi passeggeri partenopei ben 30.000 posti su voli in partenza da e per Napoli a tariffe super convenienti, con sconti fino al 19%. Quest’offerta speciale – dedicata ai passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino, seconda base di easyJet in Italia – sarà valida da oggi fino al 7 settembre 2023 alle ore 12 e consentirà di prenotare un viaggio nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 30 novembre, scegliendo tra una delle 46 meravigliose destinazioni raggiungibili da Napoli grazie a easyJet: Londra, Sharm el-Sheikh, Ginevra, Nizza, Birmingham, e tante altre ancora. Ponti autunnali, fughe verso il mare d’inverno e weekend novembrini alla ricerca delle prime atmosfere natalizie: con la nuova promozione, easyJet invita i napoletani a celebrare una delle principali festività locali sperimentando ancora una volta l’emozione di viaggiare”.

FLYDUBAI: OFFERTE SPECIALI DI SETTEMBRE PER RAGGIUNGERE LE METE PIU’ AMATE – flydubai, la compagnia aerea con sede a Dubai, annuncia la possibilità di viaggiare verso alcune delle più belle località turistiche a tariffe speciali. “Tra le mete a disposizione: Dubai, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Zanzibar. Chi è alla ricerca di un’occasione per fuggire dalla quotidianità può approfittare delle offerte disponibili prenotando entro il 25 settembre con partenza entro il 10 dicembre. I passeggeri potranno, ad esempio, godere di tutte le novità che offre Dubai: un mix coinvolgente di attrazioni, parchi acquatici, shopping mall, festival musicali, attività culturali e sole tutto l’anno, oppure raggiungere una delle altre eccitanti destinazioni proposte”, afferma flydubai. Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce, di flydubai commenta: “Con questa iniziativa flydubai vuole potenziare i collegamenti con l’hub di Dubai ed è entusiasta di offrire ai propri clienti l’opportunità di scoprire nuove affascinanti località, tra cui la nostra Dubai, oggi una meta ideale per tutto l’anno. Accoglieremo con piacere a bordo i passeggeri italiani che sceglieranno di viaggiare con noi, in Business ed in Economy, per raggiungere le destinazioni più popolari, come le Maldive, la Thailandia e Zanzibar. Chi è in cerca di svago potrà rilassarsi nelle meravigliose spiagge delle Maldive, immergersi negli splendidi paesaggi naturali dello Sri Lanka, godersi i parchi giochi tropicali le meraviglie tropicali di Krabi e Pattaya in Thailandia o abbandonarsi alla magia di Zanzibar, che offre un perfetto mix tra culture e spiagge incontaminate”. “flydubai vanta una rete in continua espansione con oltre 115 destinazioni in 53 Paesi differenti, tra cui Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sudorientale, CCG, Medio Oriente, e subcontinente indiano. La compagnia opera con una flotta moderna ed efficiente di 79 Boeing 737 che offrono ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole e sicura. La Business Class offre ai passeggeri il massimo comfort, con poltrone reclinabili, menu di ispirazione internazionale e un’ampia scelta di film, giochi e programmi di intrattenimento per distrarsi durante il volo”, conclude flydubai.

DEBUTTA IL NUOVO THEME SONG DI QATAR AIRWAYS “THE ASCENT” – Qatar Airways informa: “L’Official Composer of Qatar Airways Group, Dana Al Fardan, porta una nuovo onboard theme song, ‘The Ascent’, che segna nuovi inizi e viaggi avventurosi nella post-World Cup era con la pluripremiata compagnia aerea. Il nuovo brano è ora disponibile con l’Oryx One inflight Entertainment sui Qatar Airways flights. Eseguita dai membri della Qatar Philharmonic Orchestra, la nuova onboard theme music rilasserà i sensi dei viaggiatori della compagnia aerea, creando l’atmosfera per un’esperienza di volo indimenticabile. Nel 2016, Qatar Airways Oryx One Inflight Entertainment ha collaborato con Dana Al Fardan per creare l’onboard theme music. Oggi, il lavoro di Dana è diventato sinonimo dell’identità della compagnia aerea ed è percepito come un simbolo del viaggio in grande stile con Qatar Airways. “The Ascent” segna la trilogia di due precedenti onboard theme songs, “The Awakening” e “The Dawn”. Composto da strumenti musicali come pianoforte, violino, viola e violoncello, il lavoro di Dana introduce una nuova miscela di fascino arabo mascherato dalla musica classica”. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group CEO, ha dichiarato: “La musica è un linguaggio universale e noi di Qatar Airways abbiamo scelto un theme song che elevi i passeggeri e li trascenda verso una destinazione meravigliosa. Sono orgoglioso di Dana Al Fardan, non solo mette in mostra la nostra cultura del Qatar attraverso un’arte sofisticata, ma la sua onboard music è diventata anche sinonimo dell’identità del brand Qatar Airways. Ora è direttamente associato ai viaggi, alla cultura e al lusso. È per me un grande piacere accogliere i passeggeri a bordo con i ritmi della nuova sinfonia di Dana”. Dana Al Fardan, ha dichiarato: “Il 10 settembre 2023 pubblicheremo un EP intitolato “Trilogy of the Ascent” in cui le mie composizioni per Qatar Airways saranno disponibili su tutte le principali piattaforme di streaming. La prima traccia è “The Awakening” seguita da “The Dawn” e “The Ascent”, l’ultima è la prossima boarding music di Qatar Airways. La trilogia cattura l’evoluzione della nostra esperienza umana condivisa negli ultimi 6 anni. Collocandosi nel DNA di Qatar Airways, riflette lo spirito che cerca di prendere il volo e ascendere costantemente verso campi di conoscenza più elevati”. Ha continuato: “Come compositrice, voglio davvero catturare i suoni del mio paese ed esplorare le sfumature dei diversi strumenti arabi e schemi ritmici. L’idea è quella di preservare l’autenticità di uno stile sonoro e di integrarlo in un altro in modo che si adatti senza che uno debba accogliere l’altro decostruendosi”. La “Trilogy of the Ascent” by Dana Al Fardan sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 10 settembre 2023, oltre ad essere disponibile su Oryx One Inflight Entertainment. Qatar Airways Oryx One Inflight Entertainment offre oltre 7.000 opzioni di intrattenimento che consentono ai passeggeri di guardare gli ultimi successi e programmi TV. Il pluripremiato sistema offre anche più di 2.000 scelte di intrattenimento musicale, con artisti come Dana Al Fardan.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD AGOSTO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di agosto 2023. Ad agosto Ryanair Group ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri (agosto 2022: 16,9 milioni, +11%), con un load factor del 96% (96% ad agosto 2022). Ryanair ha operato oltre 103.000 voli ad agosto 2023. Il dato rolling sui 12 mesi ad agosto 2023 si attesta a 177,4 milioni di passeggeri (+20%), con un load factor del 94% (+5%).

ANA ESPANDE LA SAF FLIGHT INITIATIVE ALL’AIR CARGO – All Nippon Airways (ANA) sta lanciando un nuovo servizio nell’ambito della sua SAF Flight Initiative, un programma dedicato alla riduzione dei livelli di emissioni di CO2 attraverso l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Attraverso il nuovo servizio, ANA estenderà l’offerta della SAF Flight Initiative alle aziende che utilizzano l’air cargo per trasportare e consegnare prodotti e fornirà una soluzione per visualizzare e ridurre le emissioni indirette di CO2. Lanciata nell’ottobre 2021, la SAF Flight Initiative è uno degli sforzi di ANA per collaborare con partner leader in una vasta gamma di settori, sostenendo gli sforzi per ridurre le emissioni nella catena del valore e espandere la produzione e l’uso di SAF. Nell’ambito dell’attuale cargo program, la SAF Flight Initiative viene offerta alle logistics and freight companies che hanno un contratto commerciale diretto con ANA. Il nuovo servizio consentirà alle aziende che utilizzano l’air cargo di trasportare prodotti in base al loro track record, inclusi fattori come peso, volume e distanza di trasporto. “La nostra SAF Flight Initiative è una componente fondamentale della strategia di ANA per ridurre le emissioni di carbonio nelle nostre operazioni ed essere un catalizzatore per altre aziende che desiderano diventare più sostenibili”, ha affermato Toshiaki Toyama, Chairman of ANA Cargo. “ANA è impegnata a contribuire alla società e l’espansione della SAF Flight Initiative ai nostri air cargo partners ci consentirà di avere un impatto ancora più ampio sulla riduzione delle emissioni globali dei trasporti e di servire da esempio positivo per i nostri colleghi del settore”. Con l’espansione della SAF Flight Initiative all’air cargo, ANA continuerà a contribuire alla realizzazione degli obiettivi ambientali per le aziende partecipanti e promuoverà l’uso del SAF in collaborazione con i partner.

LOCKHEED MARTIN: LANCIATI 10 TRANCHE 0 TRANSPORT LAYER SATELLITES – Dieci satelliti costruiti da Lockheed Martin sono stati schierati con successo nella low-Earth orbit (LEO) a sostegno della Space Development Agency’s (SDA) Tranche 0 Transport Layer (T0TL) mission. T0TL di SDA è una proliferated LEO constellation che dimostrerà low-latency communication e fornirà un network resiliente di capacità integrate. Gli small satellites sono stati lanciati a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg in California. Subito dopo il decollo, la SDA ha confermato la separazione di tutti i 10 satelliti dal veicolo di lancio. “Lockheed Martin è orgogliosa di far parte della missione di SDA per dare rapidamente vita a un insieme di capacità spaziali integrate resilienti”, ha affermato Joe Rickers, Lockheed Martin’s vice president for Protected Communications. “Non vediamo l’ora di contribuire con la nostra esperienza a questa missione per rafforzare la deterrenza e fornire capacità militari avanzate nello spazio”. Ogni satellite incorpora un Terran Orbital bus e payload processors ed è equipaggiato con SmartSat™, la piattaforma software di Lockheed Martin che semplifica l’aggiunta dinamica e la modifica rapida delle missioni in orbita tramite semplici app uploads. I satelliti ospitano anche Link 16 radios per introdurre nello spazio un terrestrial-proven network. Lockheed Martin sta attualmente costruendo 42 satelliti per il Tranche 1 Transport Layer (T1TL) di SDA e ha recentemente ottenuto un accordo per costruire 36 dei 72 Beta variant satellites per la Tranche 2 Transport Layer (T2TL) constellation. I satelliti T1TL e T2TL Beta saranno assemblati, integrati e testati nella nuova small satellite (smallsat) processing facility di Lockheed Martin, progettata per la consegna di grandi volumi di satelliti completi.

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA BIG ORANGE SALE – easyJet ha lanciato in UK oggi la sua Big Orange Sale, con oltre 1,7 milioni di posti, di cui un milione da e per il Regno Unito, ora prenotabili con uno sconto fino al 20%. Le tariffe scontate sono disponibili su migliaia di voli easyJet da e per il Regno Unito tra il 18 settembre 2023 e il 20 marzo 2023 verso oltre 120 destinazioni attraverso il network della compagnia aerea che abbraccia Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Anche easyJet Holidays offre uno sconto, con i clienti che hanno diritto a un risparmio di £200 su vacanze selezionate viaggiando fino a ottobre 2024. Ali Gayward, Country Manager di easyJet nel Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare oggi la nostra Big Orange Sale su voli e pacchetti vacanza, in modo che i clienti possano usufruire di sconti su un milione di posti da e per il Regno Unito e prenotare una vacanza a buon mercato. Con voli verso oltre 120 destinazioni dal Regno Unito tra cui scegliere, verso alcune delle destinazioni turistiche più popolari in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, ora è il momento ideale per prenotare un viaggio con easyJet e non vediamo l’ora di far viaggiare ancora più clienti nel 2024”.

SAAB LANCIA UN NUOVO GIRAFFE 1X DEPLOYMENT SET – Saab lancia una nuova Deployment Set configuration per il Giraffe 1X radar, che verrà mostrata per la prima volta al DSEI 2023. La nuova configurazione è progettata per essere facilmente trasportata, ricollocata e resa rapidamente operativa: tutte caratteristiche desiderabili su un moderno battlefield o dove le minacce aeree provenienti da qualsiasi direzione rappresentano un rischio reale per un’installazione fissa. Il Giraffe 1X Deployment Set è un 3D AESA radar leggero, compatto e robusto, facile da installare e software-based. Il suo ingombro ridotto e l’ampio volume di ricerca (75 km) lo rendono eccellente per operazioni urgenti con possibilità limitate. Il Giraffe 1X Deployment Set è una soluzione versatile sia per installazioni mobili che fisse. “Il Giraffe 1X Deployment Set è una capacità altamente dispiegabile realizzata per fornire un’immagine aerea istantanea dopo il dispiegamento. Spingiamo costantemente i limiti temporali per dare alle forze operative il tempo di agire”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. Giraffe 1X offre continui aggiornamenti software per far fronte alle minacce emergenti.