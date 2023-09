Emirates e AEGEAN estendono la loro codeshare partnership

Emirates e AEGEAN hanno annunciato oggi l’espansione del loro accordo di codeshare, aggiungendo la rotta Atene-New York (Newark), mentre entrambe le compagnie aeree celebrano un anno di fruttuosa partnership di cui hanno beneficiato con successo più di 16.800 passeggeri. “I passeggeri Emirates possono ora fare scalo ad Atene prima di beneficiare dei collegamenti di AEGEAN verso popolari destinazioni greche ed europee, mentre i viaggiatori di AEGEAN avranno accesso ai voli Emirates tra Atene e Dubai e inoltre ai voli tra Atene e Newark.

L’accordo di codeshare tra Emirates e AEGEAN è stato lanciato nell’agosto 2022, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di prenotazione senza soluzione di continuità dalla rete Emirates a otto punti domestici greci via Atene, utilizzando un unico biglietto e un’unica politica sui bagagli. AEGEAN ha inoltre inserito il proprio codice sui voli operati da Emirates tra Dubai e Atene, consentendo ai propri clienti di beneficiare di viaggi senza interruzioni tra i due hub.

Attraverso la partnership in codeshare, AEGEAN offre voli verso 17 destinazioni domestiche e 53 punti aggiuntivi in Europa regionale e Medio Oriente dal suo hub di Atene, mentre i clienti possono accedere alla rete globale di Emirates di oltre 140 destinazioni in sei continenti dal suo hub di Dubai. La rete combinata di entrambe le compagnie aeree raggiungerà 200 destinazioni in tutto il mondo.

Gli itinerari di viaggio possono essere prenotati su emirates.com e aegeanair.com, nonché tramite agenti di viaggio online e offline”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra partnership di successo con AEGEAN per includere il nostro servizio diretto tra Atene e Newark. Apprezziamo AEGEAN come partner e crediamo che aggiungendo più rotte alla nostra rete congiunta, saremo in grado di avvantaggiare ancora più clienti, offrendo loro opzioni di viaggio convenienti e i nostri prodotti e servizi di livello mondiale.

Attualmente disponiamo di 29 codeshare e 117 interline partners in oltre 100 paesi, espandendo la nostra presenza globale e offrendo ai viaggiatori connettività senza soluzione di continuità verso oltre 5.250 destinazioni oltre la nostra rete. La nostra solida strategia aziendale riafferma la nostra posizione come la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, mentre continuiamo a costruire ed espandere le nostre partnership nell’ecosistema dell’aviazione e dei viaggi”.

Dimitris Gerogiannis, CEO di AEGEAN, ha dichiarato: “Siamo lieti di svelare un’alleanza ampliata di codeshare con Emirates, uno dei leader del settore di maggior successo. Questo passo fondamentale avvicina Atene e New York per tutti i passeggeri di AEGEAN e allo stesso tempo facilita il viaggio senza soluzione di continuità verso le popolari destinazioni greche ed europee attraverso la nostra rete, per tutti i passeggeri che scelgono Emirates come gateway per la Grecia. L’armoniosa collaborazione tra Emirates e AEGEAN costituisce un notevole precedente per un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per i nostri passeggeri e apre la strada ad un altro passo di successo a beneficio sia delle compagnie aeree che dell’industria turistica greca”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)