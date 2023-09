Emirates e United espandono la codeshare partnership

Emirates annuncia una significativa espansione della sua codeshare partnership con United, per includere nove destinazioni in Messico. I clienti Emirates avranno ora accesso a otto nuove destinazioni nel Paese, oltre a Città del Messico, servita anche dalla compagnia aerea.

“L’ampia rete in codeshare tra Emirates e United comprende attualmente una serie di città statunitensi e il Messico diventa il primo paese al di fuori degli Stati Uniti ad essere aggiunto al network in crescita.

La codeshare partnership consente ai clienti di godere di flessibilità e scelta con collegamenti fluidi, consentendo ai passeggeri che volano con Emirates verso due punti negli Stati Uniti, Chicago o Houston, di proseguire verso destinazioni leisure in Messico. I nuovi punti messicani includono Cancun, Cozumel, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, San Jose Del Cabo, Leon/Guanajuato e Queretaro.

Inoltre, la codeshare partnership offre anche maggiore flessibilità sugli orari dei voli, offrendo ai clienti Emirates che volano a Città del Messico più opzioni nella scelta dei voli. A seconda dei piani di viaggio, i passeggeri possono scegliere di volare verso la capitale messicana utilizzando i servizi giornalieri Emirates da Dubai con scalo a Barcellona, oppure prenotare separatamente voli in codeshare per Città del Messico. L’espansione del network in codeshare consente inoltre ai clienti che volano dai nove punti in Messico di volare verso destinazioni sulla rete della compagnia aerea, via Chicago o Houston.

I biglietti per le destinazioni in codeshare in Messico sono disponibili tramite emirates.com e le agenzie di viaggio, per viaggi a partire dal 14 settembre”, afferma Emirates.

“Con l’aggiunta dei nuovi punti in Messico, la rete potenziata in codeshare comprende ora 134 destinazioni, accessibili dai gateway United negli Stati Uniti, mentre sono disponibili per i clienti quasi 100 punti aggiuntivi negli Stati Uniti, Canada, America centrale e meridionale e Caraibi, da scegliere su base interline.

Emirates offre servizi giornalieri per Houston, a bordo del suo aereo di punta A380. Emirates ha recentemente introdotto la sua ultima offerta, Premium Economy, nei suoi servizi per Houston. La più grande compagnia aerea internazionale del mondo opera anche sette voli settimanali tra Dubai e Chicago, utilizzando l’altro suo aereo widebody, il Boeing 777, consentendo ai passeggeri di pianificare i propri itinerari di viaggio verso destinazioni globali, con una connettività senza interruzioni.

I viaggiatori con itinerari sui voli Emirates possono pianificare l’intero viaggio con un biglietto unico e usufruire di vantaggi, inclusa la franchigia bagaglio della compagnia aerea, oltre al comodo check-through del bagaglio fino alla destinazione finale (il check-in del bagaglio è valido per i viaggi fuori dal Messico. I viaggiatori internazionali che volano verso destinazioni in Messico con voli Emirates e United in codeshare devono sdoganare i bagagli presso la dogana statunitense al primo punto di ingresso – Chicago o Houston).

Inoltre, i membri del programma frequent flyer di Emirates, Emirates Skywards, possono accumulare e riscattare miglia sui voli di entrambe le compagnie aeree, se prenotati su voli in codeshare (i piani di viaggio con interline flights su Emirates e United non danno diritto all’accumulo di Miglia Skywards)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)