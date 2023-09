IATA: la domanda per l’air cargo si rafforza nonostante le sfide

IATA ha pubblicato i dati di luglio 2023 per i global air cargo markets, mostrando una continua tendenza al recupero dei tassi di crescita da febbraio. “La air cargo demand a luglio era inferiore solo dello 0,8% rispetto ai livelli dell’anno precedente. Sebbene la domanda sia ora sostanzialmente stabile rispetto al 2022, si tratta di un miglioramento rispetto alla performance degli ultimi mesi che è particolarmente significativo, considerati il calo dei volumi del commercio globale e le crescenti preoccupazioni sull’economia cinese.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è stata dello 0,8% inferiore ai livelli di luglio 2022 (-0,4% per le operazioni internazionali). Si tratta di un miglioramento significativo rispetto alla performance del mese precedente (-3,4%).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata dell’11,2% rispetto a luglio 2022 (8% per le operazioni internazionali). Il forte aumento degli ACTK riflette la crescita della belly capacity (29,3% su base annua) dovuta alla stagione estiva”, afferma IATA.

“Rispetto a luglio 2022, la domanda per l’air cargo è rimasta sostanzialmente stabile. Considerando che a giugno eravamo al 3,4% al di sotto dei livelli 2022, si tratta di un miglioramento significativo, continuando una tendenza al rafforzamento della domanda iniziata a febbraio. Come evolverà questa tendenza nel prossimi mesi sarà qualcosa da tenere d’occhio con attenzione. Molti fattori fondamentali della air cargo demand, come i volumi commerciali e gli ordini di esportazione, rimangono deboli o si stanno deteriorando. Ci sono crescenti preoccupazioni su come si sta sviluppando l’economia cinese. Allo stesso tempo, stiamo vedendo tempi di consegna più brevi, che normalmente è un segnale di aumento dell’attività economica. In mezzo a questi segnali contrastanti, il rafforzamento della domanda ci dà buone ragioni per essere cautamente ottimisti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto i loro air cargo volumes diminuire dell’1,5% a luglio rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta, tuttavia, di un miglioramento delle performance rispetto a giugno (-3,2%). La capacità è aumentata del 5,3% a luglio 2023 rispetto a luglio 2022.

(Ufficio Stampa IATA)