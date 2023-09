News Brevi – 05.09.2023

QATAR AIRWAYS: NUOVA PROMOZIONE VERSO MOLTISSIME DESTINAZIONI DEL NETWORK – Qatar Airways informa: “Qatar Airways lancia una nuova promozione da non perdere per tutte le prenotazioni effettuate dal 5 all’11 settembre 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 5 settembre 2023 e il 30 giugno 2024. Con la nuova offerta i passeggeri di Qatar Airways riceveranno sconti fino al 14% su moltissime destinazioni, sia per viaggi in Economy che in Business Class. Con offerte per voli a partire da 419€, la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni da sogno del network a prezzi convenienti; un’ottima occasione per raggiungere il Giappone per la fioritura dei ciliegi, le spiagge paradisiache di Phuket o della Malesia per una fuga esotica o vivere un avventuroso safari in Kenya o in Sudafrica. Inoltre, i soci del Privilege Club, utilizzando il codice SEPTBONUS, potranno ottenere il 50% in più di punti Avios e 100% in più di Qpoints (solo per viaggi in classi Premium). Per maggiori informazioni: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/online-offers.html”.

AIR EUROPA TORNA CON LA CAMPAGNA TIME TO FLY – Air Europa informa: “Riparte il consueto appuntamento di Time to Fly di Air Europa, che consente di acquistare voli a prezzi imbattibili. La campagna è valida per acquisti effettuati entro il 17 settembre per volare fino al 06 giugno 2024. Con il claim “Mettila come vuoi”, Air Europa offre ai suoi passeggeri la migliore esperienza a bordo a partire da 85 euro a tratta sui voli verso la Spagna. Con Time To Fly i clienti di Air Europa potranno anche attraversare l’Atlantico a bordo dei 787 Dreamliner, gli aerei più efficienti sul mercato, a partire da 419€ se si viaggia a Miami o New York, da 519€ per voli ai Caraibi, Centro e 569€ per il Sud America. Time To Fly è disponibile per voli di andata e ritorno in partenza dall’Aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas, incluse le tratte tra le Isole Baleari e le Canarie con la Penisola Iberica. Le condizioni dettagliate della nuova campagna sono pubblicate sul sito https://www.aireuropa.com”.

BINTER LANCIA UNA PROMOZIONE PER I VOLI DALL’ITALIA ALLE ISOLE CANARIE A PARTIRE DA 102,10 EURO – Binter informa: “La nuova promozione lanciata da Binter permette, fino al 18 settembre, di acquistare biglietti a prezzi ridotti per volare dall’Italia alle Canarie. Grazie a questa iniziativa è possibile prenotare voli di andata e ritorno a partire da 102,10 € a tratta, nel caso di voli con Firenze, per viaggiare dal 1 novembre al 31 gennaio. I costi variano a seconda delle rotte. È possibile consultare i prezzi, le condizioni e acquistare i biglietti per queste destinazioni sul sito della compagnia: https://www.bintercanarias.com/ita, tramite App, contattando il numero di telefono +39 0654242546, o prenotando con le agenzie viaggi. Binter opera tra l’aeroporto di Firenze (FLR) e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15:15. Inoltre, la compagnia collega ogni settimana Venezia e le Isole Canarie ogni sabato alle 15:40. I passeggeri di queste rotte godranno del servizio esclusivo tipico dell’offerta di viaggi operati da Binter, con il comfort del nuovo Embraer E195-E2. L’aereo è il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri. Infine, la compagnia assicura collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all’ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani”.

SAAB PRESENTA UNA NUOVA FUNZIONALITA’ PER ULCAS – Saab annuncia una nuova funzionalità per il suo Barracuda Ultra-lightweight Camouflage Screen (ULCAS), che offre alle forze armate la possibilità di combinare la protezione con la possibilità di comunicare con le forze amiche. La nuova tecnologia Frequency Selective Surface (ULCAS-FSS) di Saab consente alle frequenze radio selezionate di passare facilmente in entrambi i sensi attraverso il camouflage net, proteggendo al tempo stesso dalle frequenze più elevate delle onde elettromagnetiche utilizzate dai sistemi radar. Rappresenta un progresso significativo nella moderna signature management technology. Le soluzioni di Saab, incluso l’ULCAS con funzione FSS, saranno mostrate durante l’evento DSEI 2023 a Londra, dal 12 al 15 settembre.

QANTAS GROUP ANTICIPA LA SUCCESSIONE DEL CEO – Il Qantas Group CEO, Alan Joyce, ha informato il Board che anticiperà di due mesi il suo pensionamento, per aiutare la compagnia ad accelerare il suo rinnovamento. Di conseguenza, il CEO Designate Vanessa Hudson assumerà il ruolo di Managing Director and Group CEO a partire dal 6 settembre 2023. Alan Joyce ha dichiarato: “Nelle ultime settimane, l’attenzione su Qantas e sugli eventi del passato mi hanno fatto capire che la compagnia ha bisogno di andare avanti nel suo rinnovamento come priorità. La cosa migliore che posso fare in queste circostanze è anticipare il mio ritiro e passare il testimone a Vanessa e al nuovo team dirigenziale, sapendo che faranno un ottimo lavoro. Ci sono molte cose di cui sono orgoglioso nei miei 22 anni in Qantas, compresi gli ultimi 15 anni come CEO. Ci sono stati molti alti e bassi ed è chiaro che c’è ancora molto lavoro da fare. Ma me ne vado sapendo che la compagnia è fondamentalmente forte e ha un futuro brillante”. Richard Goyder, Qantas Chairman, ha dichiarato: “Alan ha sempre avuto il miglior interesse di Qantas al centro e oggi lo dimostra. A nome del Board, lo ringraziamo sinceramente per la sua leadership attraverso alcune enormi sfide e per aver pensato con largo anticipo a opportunità come i viaggi a lunghissimo raggio. Questa transizione arriva in un momento ovviamente impegnativo per Qantas e i suoi dipendenti. Abbiamo un lavoro importante da svolgere per ripristinare la fiducia del pubblico nel tipo di compagnia che siamo, ed è su questo che si concentra il Board, e su ciò che farà il management sotto la guida di Vanessa”. Come previsto, gli azionisti voteranno formalmente la nomina di Vanessa Hudson a Managing Director al Qantas Annual General Meeting di novembre. L’annuncio significa che verrà accelerato anche uno dei cambiamenti esecutivi annunciati a giugno di quest’anno, vale a dire la nomina di Rob Marcolina a Chief Financial Officer del Gruppo, in linea con la transizione dell’attuale CFO, Vanessa Hudson, al ruolo di CEO del Gruppo.

BRUSSELS AIRLINES DA’ IL BENVENUTO A BORDO ALLO CHEF STELLATO MICHAEL VRIJMOED – Dal 1° ottobre 2023 i passeggeri di Business Class sui voli a lungo raggio di Bruxelles Airlines potranno vivere un’esperienza gastronomica guidata dallo chef stellato Michelin Michaël Vrijmoed, dell’omonimo ristorante Vrijmoed di Gand. “Vrijmoed diventa così il quattordicesimo chef stellato Michelin tra i migliori chef belgi, con i quali la compagnia aerea delizia i suoi passeggeri con una cucina squisita dal 2013. Le verdure belghe saranno le protagoniste dei menu gourmet del prossimo anno. Presso Bruxelles Airlines, lo chef due stelle delle Fiandre Orientali succede allo chef Mario Elias. Ciò che è iniziato dieci anni fa con i menu gourmet dello chef stellato Geert Van Hecke, nel 2023 è diventato una vera tradizione per i viaggiatori sui voli intercontinentali con Bruxelles Airlines. Ogni anno uno chef stellato belga crea un menu di tre portate a base di piatti tipicamente belgi. A partire da ottobre questi menu saranno creati dallo chef stellato Michelin Michaël Vrijmoed e ruoteranno ogni tre mesi. Come negli anni precedenti, i vini belgi di accompagnamento sono accuratamente selezionati dal Master of Wine, Jan De Clercq, e la beer sommelier Sofie Vanrafelghem ha selezionato le birre belghe locali”, afferma Brussels Airlines. “Come chef stellato Michelin, è un privilegio poter cucinare per i viaggiatori di business class di Bruxelles Airlines. Sto seguendo le orme di Peter Goossens, uno dei miei tutor. Attraverso le mie creazioni per Bruxelles Airlines, farò conoscere al mondo, tra le altre cose, le gustose verdure belghe, accompagnate da alcune birre regionali delle Fiandre orientali e dai formaggi dell’affinatore Van Tricht”, afferma Michaël Vrijmoed. “Brussels Airlines è l’ambasciatore volante del meglio che il Belgio ha da offrire. Come compagnia aerea, presentiamo al mondo le prelibatezze originarie del nostro paese. Siamo felici che con Michaël Vrijmoed possiamo nuovamente mettere sotto i riflettori i nostri prodotti e le nostre ricette locali. Oltre al cibo, i nostri passeggeri scoprono anche birre regionali come Steenuilke, Liefmans Goudenband e Adriaen Brouwer Oaked. Tutte e tre sono prodotte da tradizionali birrifici belgi come De Ryck, Liefmans e Roman”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA I SALDI DI FINE ESTATE PER VOLI E VACANZE – British Airways informa: “British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato i saldi di fine estate, offrendo risparmi su voli e vacanze per i viaggi sia nel 2023 che nel 2024. L’offerta, valida fino al 3 ottobre 2023, include destinazioni a breve e lungo raggio”. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra vendita di vacanze verso destinazioni di viaggio popolari. Che tu desideri una vacanza veloce o un viaggio tanto atteso per visitare la famiglia e gli amici, abbiamo offerte adatte a tutti. Rimaniamo impegnati a fornire ai nostri clienti ampia scelta, flessibilità e valore”. Ulteriori informazioni sulla vendita di voli e vacanze sono disponibili su www.ba.com/sale.

EASYJET LANCIA 4 NUOVE ROTTE INVERNALI DAL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato che lancerà quattro nuove rotte invernali da tre aeroporti del Regno Unito. easyJet Holidays ha anche messo in vendita nuovi pacchetti per Ginevra, Zurigo e Salisburgo. Due nuove rotte da London Stansted a Ginevra e Zurigo, Svizzera, inizieranno entrambe il 16 dicembre e opereranno due volte a settimana per tutto l’inverno, offrendo una scelta più ampia ai clienti che desiderano scendere sulle piste. Verrà inoltre lanciata una nuova rotta dall’aeroporto di London Southend a Grenoble a partire dal 14 gennaio, operativa una volta a settimana per tutta la stagione invernale. easyJet inoltre sta lanciando una nuova rotta da Birmingham a Salisburgo, Austria. La nuova rotta sarà operativa una volta alla settimana per tutto l’inverno, a partire dal 13 gennaio 2024. L’apertura di una nuova base a Birmingham da parte di easyJet nel marzo 2024 con l’aggiunta di tre aeromobili all’aeroporto ha consentito alla compagnia aerea di espandere ulteriormente il proprio Birmingham network a 29 rotte, inclusa l’ultima aggiunta di Salisburgo, per servire sia i viaggiatori d’affari che di piacere che volano dalla seconda città più grande del Regno Unito. La compagnia aerea ha già messo in vendita 19 nuove rotte dal Regno Unito per questo inverno, inclusi voli per Il Cairo in Egitto per la prima volta, Akuyeri in Islanda, che fornisce l’unica rotta diretta dal Regno Unito, e nuove rotte per Rovaniemi, Finlandia, da due aeroporti del Regno Unito.

SAAB E BOEING SIGLANO UN EXTENSION AGREEMENT PER IL PROGRAMMA 787 – Saab ha firmato un extension agreement con Boeing per la produzione di large cargo doors, bulk cargo doors and access doors per il Boeing 787 Dreamliner. L’accordo quadro è un’estensione di un contratto esistente firmato con Boeing nel 2004 per il programma 787 Dreamliner. “Con questa estensione del contratto continuiamo ad essere un orgoglioso partner di Boeing nel 787 programme di successo, uno degli aerei widebody più venduti al mondo. Rafforza il nostro rapporto buono e duraturo con Boeing e migliora la cooperazione che abbiamo, sia sulle commercial aerostructures che sul T-7A trainer dal lato difesa”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics. Dall’inizio del programma, Saab ha consegnato oltre 1.100 shipsets per il Boeing 787 Dreamliner programme. Saab ha una lunga esperienza nella fornitura di importanti aerostrutture per military and commercial aircraft programmes. Come molte altre importanti strutture del 787, le porte saranno realizzate principalmente in materiali compositi. Una serie di sistemi sono integrati nelle doors composite structures, fornendo a Boeing porte leggere e facili da installare.

AIR CANADA AMPLIA IL SUO NETWORK EUROPEO – Air Canada ha annunciato oggi una nuova rotta annuale tra Montreal e Madrid a partire dal prossimo maggio, come parte del suo programma di voli internazionali ampliato per l’estate 2024. La compagnia aerea prevede di operare il 100% della sua capacità transatlantica di picco dell’estate 2019 il prossimo anno, sfruttando appieno la robusta ripresa nel suo più grande mercato internazionale. “Air Canada ha assistito a un’enorme ripresa dei voli internazionali la scorsa estate, in particolare sui voli transatlantici, e ci aspettiamo che l’Europa rimanga popolare anche l’anno prossimo. In previsione di ciò, stiamo espandendo il nostro programma di voli per offrire ai clienti più scelta e flessibilità man mano che iniziano a pianificare le vacanze del 2024”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President of Revenue and Network Planning at Air Canada. “Il fulcro dell’annuncio di oggi è il nostro nuovo volo Montreal-Madrid. Questo sarà l’unico servizio tutto l’anno tra Montreal e la capitale spagnola, integrando i nostri voli Toronto-Madrid di lunga data e offrendo opzioni interessanti per i clienti”. Il servizio Montreal-Madrid di Air Canada sarà operato con un aereo Boeing 787-8 Dreamliner da 255 posti con tre cabine di servizio, tra cui Signature Class, Premium Economy ed Economy Class. Air Canada ha annunciato un incremento dei servizi anche verso l’Italia, leggi anche qui.

BOEING PARTNER DEL WORLD ENERGY COUNCIL PER L’AEROSPACE ENERGY TRANSITION – Boeing è diventata Patron of the World Energy Council, diventando la prima azienda aerospaziale a collaborare con l’organizzazione per promuovere transizioni energetiche sostenibili. Il Patron programme è il livello esclusivo del Council per non più di 50 aziende leader a livello globale che si impegnano a collaborare con il Council su questioni e progetti globali. I Patrons of the World Energy Council sono un pilastro fondamentale dell’organizzazione e interagiscono con il Council su questioni globali a sostegno della sua visione di umanizzazione dell’energia. Boeing fa parte della nuova stagione “Humanising Energy”, una serie di film ospitata dal World Energy Council e prodotta per Boeing da BBC StoryWorks. Il film, intitolato ‘The plane with a plan’, è stato lanciato il mese scorso. Chris Raymond, Chief Sustainability Officer di Boeing, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare insieme alla comunità del World Energy Council alla ricerca di un ecosistema energetico globale più sostenibile. La decarbonizzazione del settore aerospaziale dipende fortemente dalla transizione energetica e nessuna entità o industria può portare avanti tale transizione da sola: dobbiamo lavorare insieme”. Boeing sostiene l’obiettivo dell’industria dell’aviazione civile di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 acquistando sustainable aviation fuel (SAF) per le proprie operazioni, sviluppando SAF roadmaps nelle regioni di tutto il mondo, impegnandosi a far sì che i suoi aerei commerciali siano compatibili con 100% SAF entro il 2030 e sviluppare partnership tra politica, aviazione, energia e finanza per accelerare l’ecosistema SAF. La Dr Angela Wilkinson, Secretary General and CEO of the World Energy Council, ha dichiarato: “La missione duratura del Council è promuovere i benefici della produzione e dell’uso sostenibile dell’energia per tutti. Oggi ciò significa garantire più energia e un accesso più ampio a servizi e soluzioni energetiche accessibili e resilienti ai cambiamenti climatici per lo sviluppo di tutti, ovunque. Il modo migliore per avere successo è coinvolgere più comunità e industrie, compresi settori difficili da abbattere come l’aviazione. Siamo lieti di accogliere Boeing nella nostra global energy community per aiutarci a promuovere transizioni energetiche più rapide, più eque e di più ampia portata in tutte le regioni e per tutte le persone”. La Senior leadership di Boeing si unirà ai leader di tutto l’energy ecosystem al Council’s 26th World Energy Congress in Rotterdam, dal 22 al 25 aprile 2024, per riprogettare l’energia per le persone e il pianeta.

RAYTHEON: LA POLONIA DIVENTA IL PRIMO INTERNATIONAL LTAMDS CUSTOMER – Il Polish Minister of National Defense ha approvato una lettera di accettazione con l’U.S. Army per espandere le sue air and missile defense capabilities con l’introduzione di 12 Lower-Tier Air and Missile Defense Sensors, o LTAMDS, e l’aggiunta di 48 Patriot® launchers. L’accordo rende la Polonia il primo cliente internazionale ad aggiungere l’avanzato radar LTAMDS costruito da Raytheon, un’azienda RTX, alla propria architettura di difesa aerea e missilistica. L’acquisizione supporta il WISLA Phase 1 program del governo polacco, basandosi sulla prima fase quasi completata che è culminata con la consegna e il collaudo di quattro Patriot fire units. LTAMDS è il next generation air and missile defense radar per l’U.S. Army.