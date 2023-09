Boeing e Aviation Capital Group finalizzano ordine per 13 737 MAX

Boeing e Aviation Capital Group LLC (ACG) hanno annunciato che l’airplane lessor ha finalizzato un ordine per 13 737 MAX, portando il portafoglio ordini del lessor a 47 737 MAX.

Il nuovo ordine incrementale comprende sette 737-8 e sei 737-10, mentre ACG amplia le sue single-aisle options per soddisfare la forte domanda dei clienti per la famiglia di aerei 737 MAX a basso consumo di carburante.

“Siamo lieti di espandere l’impegno di ACG nei confronti del programma 737 MAX. Questo ulteriore ordine consentirà ad ACG di offrire velivoli versatili e ad alta efficienza nei consumi ai nostri airline customers in tutto il mondo”, ha affermato Steven Udvar-Hazy, senior vice president and chief of Aircraft Operations at ACG.

“La famiglia 737 MAX offre ai vettori maggiore efficienza e flessibilità per i viaggi aerei a corto e medio raggio, rendendola una risorsa preziosa per gli airplane lessors come ACG. I lessors hanno ordinato più di 1.300 737 MAX.

Il 737-8 può trasportare fino a 210 passeggeri in base alla configurazione con un range di 3.500 miglia nautiche, mentre il 737-10, il più grande 737 MAX model, può ospitare fino a 230 passeggeri con un range di 3.100 miglia nautiche. Entrambe le varianti riducono il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% rispetto agli aerei che sostituiscono”, afferma Boeing.

“Il portafoglio 737 MAX in crescita e diversificato di ACG consente ai suoi clienti di operare una flotta più sostenibile ed efficiente”, ha affermato Christy Reese, Boeing vice president of Global Leasing Commercial Sales & Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “Siamo ansiosi di aiutare ACG a fornire ai suoi airline partners gli aerei con il minor consumo di carburante del settore”.

“In media, ogni 737 MAX risparmia fino a otto milioni di libbre di emissioni di CO2 all’anno rispetto agli aerei che sostituisce. Il 737 MAX è un aereo più silenzioso, con un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei che sostituisce.

Aviation Capital Group è uno dei principali full-service aircraft asset managers al mondo, con oltre 480 aeromobili di proprietà, gestiti e impegnati al 30 giugno 2023, dati in leasing a circa 90 compagnie aeree in circa 45 paesi. È stata fondata nel 1989 ed è una consociata interamente controllata da Tokyo Century Corporation”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)