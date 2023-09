Gulfstream annuncia un incremento del range per il G700 e altri miglioramenti delle performance

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 offrirà performance ancora migliori e un maggiore comfort di cabina rispetto a quanto inizialmente annunciato. Durante il certification flying, l’aereo ha dimostrato incrementi in range e speed, nonché miglioramenti nella cabin altitude.

“L’autonomia del G700 è aumentata a 7.750 nm/14.353 Km a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90, guadagnando 250 nm/463 km ad entrambe le velocità rispetto alle proiezioni originali. Anche la maximum operating speed del G700 è aumentata da Mach 0,925 a Mach 0,935, offrendogli la velocità più alta della flotta Gulfstream.

In cabina, la più bassa cabin altitude in business aviation è stata ulteriormente ridotta a 2.840 piedi/866 metri mentre si vola a 41.000 piedi/12.497 m, offrendo ancora più comfort ai passeggeri”, afferma Gulfsream Aerospace.

“Stiamo intraprendendo uno dei flight test program più estesi poiché il G700 è il primo business aircraft a sottoporsi alla certificazione della Federal Aviation Administration in seguito all’approvazione del 2020 Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Di conseguenza, forniremo un aereo estremamente maturo e rigorosamente testato che supererà le aspettative in termini di velocità, range e comfort della cabina. I nostri sforzi di certificazione continuano ad avanzare e non vediamo l’ora di consegnare il G700 ai clienti di tutto il mondo”.

“Durante tutto il flight test program, due fully outfitted G700 aircraft hanno viaggiato per il mondo testando gli interni e offrendo ai clienti l’opportunità di sperimentare la cabina più spaziosa del settore, che dispone anche di livelli di rumore molto bassi, 20 Gulfstream Panoramic Oval Windows e 100% fresh air. Ad oggi, questi due velivoli hanno volato per circa 246.000 nm/455.592 km e stabilito più di 45 city-pair speed records, dimostrando la maturità del programma G700.

Il G700 flight test program è in fase di completamento, con oltre 4.100 test hours volate su cinque flight-test aircraft, oltre ai due outfitted production-test aircraft”, conclude Gulfstream Aerospace.

Gulfstream debutta in un Malaysian Airshow con il G280 e il G600

Gulfstream Aerospace Corp. sta facendo il suo debutto in un Malaysian airshow al Selangor Aviation Show 2023 (SAS 2023), con in mostra il super-midsize Gulfstream G280 e il pluripremiato Gulfstream G600. Lo show si svolgerà dal 7 al 9 settembre presso lo SkyPark Regional Aviation Center di Selangor.

“Gulfstream sta riscontrando un crescente interesse per i nostri aerei in tutto il Sud-Est asiatico e la Malesia sta sperimentando una crescita significativa nella business aviation”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Siamo lieti di fare il nostro debutto aereo in Malesia al Selangor Aviation Show questa settimana ed entusiasti di mostrare qui ai clienti i leader della categoria G280 e G600, entrambi ideali per gli operatori con sede nella regione”.

“Con oltre 250 esemplari in servizio, l’agile G280 è dotato di eccellenti takeoff and landing capabilities ed è certificato dalla U.S. Federal Aviation Administration (FAA) per steep approach, fornendo accesso agli aeroporti più impegnativi di tutto il mondo. L’aereo può volare fino a 3.600 miglia nautiche/6.667 chilometri a Mach 0,80, con una velocità operativa massima di Mach 0,85, e detiene più di 85 city-pair records.

Il clean-sheet G600, rinomato per i suoi progressi tecnologici tra cui il pluripremiato Gulfstream Symmetry Flight Deck, ha un maximum range di 6.600 nm/12.223 km a Mach 0,85, con una maximum operating speed di Mach 0,925. Il Symmetry Flight Deck è dotato di active control sidesticks e della tecnologia touch-screen più estesa del settore, entrambi ottimi safety differentiators. L’aereo è noto anche per i suoi pluripremiati design degli interni e dei sedili e può ospitare fino a quattro living areas con posti per un massimo di 19 passeggeri”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Per continuare a migliorare la customer experience in Asia Pacific, Gulfstream ha aggiunto ulteriori authorized warranty facilities alla propria rete, offrendo ai clienti ancora più opzioni di assistenza e supporto nella regione. Queste strutture recentemente autorizzate includono Mjets a Bangkok, Thailandia e, in Cina, Deer Jet a Pechino; Business Aviation Asia Limited a Shenzhen; ExecuJet Haite Aviation Services China a Tianjin”, conclude Gulfstream Aerospace.

