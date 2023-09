LATAM trasporta più di 120.000 passeggeri tra il Brasile e Roma in un anno e amplia i voli verso l’Italia

LATAM ha appena raggiunto il traguardo di 123.000 passeggeri trasportati tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati durante il primo anno di operatività sulla rotta che collega gli aeroporti di Guarulhos (São Paulo) e Fiumicino. Durante l’anno, il volo operato con aeromobili Boeing 777 – il più grande di LATAM, con capacità di 410 passeggeri – ha avuto un’occupazione media del 91%. Ancora più efficiente e competitiva nel 2023, LATAM è attualmente la compagnia aerea che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo.

Aline Mafra, Direttore Commerciale e Marketing di LATAM Brasile, sottolinea: “LATAM è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l’Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos. Siamo soddisfatti dell’andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi”.

Da gennaio 2024, LATAM aumenterà l’operatività della rotta San Paolo-Roma da tre a cinque voli settimanali e l’operatività della rotta San Paolo-Milano da quattro a cinque voli settimanali. I biglietti sono ora disponibili su latam.com e su altri canali di vendita.

LATAM collega attualmente con tre voli settimanali l’aeroporto di San Paolo/Guarulhos e Roma/Fiumicino con gli aeromobili Boeing 777 (con una capacità di 38 passeggeri in cabina Premium Business, 50 in Economy+ e 322 in Economy). Con una durata media di 11 ore e 5 minuti, il volo decolla dal Brasile ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 18.05 (ora locale). In direzione opposta, decolla dall’Italia ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 13.20 (ora locale).

Anche il volo LATAM San Paolo-Milano è operato con aeromobili Boeing 777 e decolla sempre dal Brasile il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 18 (ora locale), con una durata media di 11 ore e 20 minuti. Da Milano, il volo parte ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato alle ore 12.05 (ora locale).

Dall’inizio dell’anno, LATAM ha promosso il programma “Brazilian Flavour” coinvolgendo alcune chef delle diverse regioni del Brasile. Ogni tre mesi, la compagnia propone un piatto d’autore (pranzo e cena) firmato da queste professioniste che va ad arricchire il menù dei suoi voli internazionali – a bordo delle cabine Premium Business ed Economy – che decollano dal Brasile e durano più di 7 ore, come nel caso delle rotte che collegano il Paese a Roma e Milano.

Più efficiente e competitiva, LATAM vola attualmente verso un numero record di 55 destinazioni in Brasile, avendo aperto 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara (CE), Juazeiro do Norte (CE), Vitória da Conquista (BA), Petrolina (PE), Presidente Prudente (SP), Montes Claros (MG), Juiz de Fora (MG), Cascavel (PR), Sinop (MT), Caxias do Sul (RS) e Passo Fundo (RS). Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023.

Nel mercato internazionale, LATAM è la compagnia aerea che collega maggiormente il Brasile con il mondo e il mondo con il Brasile, rappresentando attualmente, secondo l’ANAC (Agenzia Nazionale dell’Aviazione Civile), quasi il 70% dei passeggeri sui voli internazionali in Brasile, tra le compagnie brasiliane. LATAM vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette (su 31 rotte operate dagli aeroporti di San Paolo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza) e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell’Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta.

Sempre secondo l’ANAC (Agenzia Nazionale dell’Aviazione Civile), LATAM è leader nel settore aereo brasiliano dal 2021: ogni anno la compagnia trasporta in media 30 milioni di passeggeri sul mercato nazionale e 3 milioni su quello internazionale. I voli giornalieri nel Paese sono circa 700, di cui 650 nazionali e 50 internazionali.

(Ufficio Stampa LATAM – Photo Credits: LATAM)