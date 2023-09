Emirates potenzia i servizi per Hong Kong aggiungendo un terzo volo giornaliero da novembre

Emirates ha annunciato un terzo volo giornaliero per Hong Kong, a partire dal 1° novembre. Il volo aggiuntivo, operato da un Boeing 777-300ER, fornirà servizi non-stop tra Dubai e Hong Kong e supporterà la crescente domanda di viaggi sulla rotta.

Emirates sta aumentando i servizi a 21 voli settimanali per soddisfare la domanda del mercato e offrire ai clienti maggiore flessibilità, scelta e connettività. Con il terzo servizio di linea, Emirates opererà due voli diretti giornalieri per la città, oltre a un terzo servizio giornaliero via Bangkok, consentendo ai clienti di avere una maggiore scelta di orari per soddisfare i loro piani di viaggio.

La frequenza giornaliera aggiuntiva tra Hong Kong e Dubai sarà operata come EK382/383 in una configurazione a tre classi, offrendo posti in First Class, Business Class ed Economy Class. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app di Emirates e nelle agenzie di viaggio preferite.

Il volo EK382/383 è previsto con i seguenti orari (tutti gli orari sono locali):

1° novembre 2023 – 30 Marzo 2024

EK382 (DXB/HKG) 03:15 – 14:30

EK383 (HKG/DXB) 18:00 – 23:05

I voli aggiuntivi che saranno attivati a partire da novembre andranno a integrare i servizi diretti di Emirates EK380/381, nonché i servizi EK384/385 operativi con un breve scalo a Bangkok. Entrambi i servizi utilizzano l’aereo di punta A380 di Emirates, che rimane molto ricercato dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli.

Il potenziamento dei servizi della compagnia aerea verso Hong Kong dovrebbe facilitare la connettività per i passeggeri che viaggiano tra Hong Kong e altre destinazioni del network di Emirates, tra cui Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Turchia e una serie di destinazioni europee. Inoltre, i mercati chiave per Hong Kong includono il Regno Unito, gli Emirati Arabi Uniti, il Brasile, il Sudafrica e destinazioni europee come Germania, Italia, Portogallo e altre ancora.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)