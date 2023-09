Turkish Airlines ordina altri dieci Airbus A350-900

La compagnia di bandiera della Turchia, Turkish Airlines, ha annunciato un nuovo ordine per 10 ulteriori aeromobili A350-900, portando il totale per il tipo a 40. Quest’ultimo accordo si aggiunge a quello annunciato in agosto per quattro A350-900. Turkish Airlines opera già con una flotta di 14 A350-900.

Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International, ha dichiarato: “Siamo lieti che Turkish Airlines abbia deciso di ampliare ulteriormente la propria flotta con l’acquisto di altri 10 aeromobili A350-900. Con una maggiore autonomia, capacità di passeggeri e comfort, l’A350 è la piattaforma perfetta per collegare Istanbul al mondo. Questo ordine ripetuto dimostra la fiducia nei confronti del nostro esclusivo velivolo di nuova generazione, che offre alle compagnie aeree un’economia ed un’efficienza imbattibili. Siamo orgogliosi di continuare ad espandere la nostra partnership di lunga durata con Turkish Airlines e il settore dell’aviazione della Turchia in generale”.

“Alla fine di luglio, l’A350 aveva ottenuto oltre 1.000 ordini dai principali vettori di tutto il mondo. L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e il long range leader nella categoria da 300-410 posti. Il suo design pulito include tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e nuovi motori che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione dell’impronta acustica del 50% rispetto ai competitor aircraft della generazione precedente”, conclude Airbus.

