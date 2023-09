Eurowings: l’A321neo ha completato con successo i suoi primi 100 voli

Eurowings informa: “L’Airbus A321neo, entrato a far parte della flotta Eurowings circa un mese fa, ha completato con successo i suoi primi 100 voli verso le destinazioni turistiche più popolari del Mediterraneo e delle Isole Canarie. Il programma di volo per le prime settimane prevedeva 16 diverse destinazioni. Il volo EW9856 da Düsseldorf a Palma di Maiorca è stato il primo volo con cui il 20 luglio è entrato in servizio di linea l’ultimo arrivato della flotta, con marche di registrazione D-AEEA. Da allora, il “Mallorca Airbus” ha portato in vacanza molte migliaia di passeggeri.

L’Airbus A321neo è di gran lunga lo short-haul and medium-haul jet più efficiente e silenzioso al mondo ed è il segno più visibile di oltre 50 iniziative di sostenibilità di Eurowings. L’aereo ha performance ambientali significativamente migliorate rispetto alle generazioni precedenti: emissioni di rumore ridotte del 50%, consumo di carburante fino al 20% in meno e emissioni di CO2 altrettanto ridotte”.

“La capacità per un massimo di 232 ospiti fa guadagnare al nuovo arrivato il soprannome di “Mallorca Airbus”, adatto al noto “Mallorca Shuttle” della compagnia con sede a Colonia. Nella stagione estiva, l’A321neo è impiegato sempre più verso l’isola delle Baleari per soddisfare la continua elevata domanda per la destinazione più popolare del network Eurowings. In alta stagione la filiale Lufthansa vola verso la capitale dell’isola, Palma, fino a 400 volte a settimana.

Con l’A321neo, Eurowings prosegue l’ammodernamento della flotta. Nel corso dell’anno la compagnia aerea prenderà in consegna altri tre aeromobili di questo tipo, l’aggiunta di un ulteriore A321neo è prevista per febbraio 2024. Insieme ai sette aeromobili A320neo, la flotta neo di Eurowings comprenderà quindi 13 aeromobili.

I vani bagagli della nuova Airspace Cabin hanno un volume maggiore del 40% e possono contenere addirittura il 60% in più di valigie, poiché queste possono essere riposte verticalmente negli scomparti. Un altro punto forte è il nuovo sistema di illuminazione flessibile, che si adatta al bioritmo dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell’ora del giorno e illumina la cabina nelle calde tonalità dell’arancione o del blu più freddo”, prosegue Eurowings.

“Per sottolineare l’importanza dell’A321neo per il tema della sostenibilità, Eurowings ha documentato in modo esaustivo l’introduzione del “sustainability ambassador”: con più di 30 diverse telecamere in un’ampia varietà di posizioni e utilizzando state-of-the-art drones, una troupe cinematografica ha seguito il trasferimento dell’aereo dall’Airbus factory site in Hamburg Finkenwerder alla sua base di Düsseldorf. Grazie allo stretto coordinamento con il German Air Traffic Control e DUS Airport, è stato creato un video che offre prospettive completamente nuove su uno degli aerei commerciali più moderni al mondo e stabilisce nuovi standard nella comunicazione del tema della “sostenibilità”“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: David Ucher – Eurowings)