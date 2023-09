ACI World: concluso con successo il Customer Experience Global Summit

L’Airports Council International (ACI) annual Customer Experience Global Summit si è concluso con successo a Incheon, Repubblica di Corea, con momenti chiave per la comunità aeroportuale globale e i passeggeri di tutto il mondo.

Il principale evento aeroportuale di quest’anno dedicato a customer and employee experience è stato ospitato dall’Incheon International Airport e aveva come tema “Empowering the airport community for a customer-centric culture”.

Erano presenti oltre 500 delegati, tra cui funzionari governativi, dirigenti aeroportuali e dell’aviazione ed esperti di customer experience. 14 sessioni di summit con oltre 45 relatori di alto livello hanno trattato temi attuali come leadership, role of IT, human experience, airport groups, revenue generation and travel retail.

Sono stati celebrati 144 Airport Service Quality (ASQ) Awards vinti da 75 aeroporti. Gli ACI World’s annual ASQ Awards riconoscono l’airport excellence in customer experience in tutto il mondo sulla base dei dati dei Departures and Arrivals Surveys di ASQ.

La cena di gala del Summit ha ospitato la cerimonia di premiazione degli ASQ, organizzata in collaborazione con la società di tecnologia di viaggio Amadeus, i cui vincitori sono stati annunciati all’inizio di quest’anno.

L’ASQ program è il principale airport customer experience measurement and benchmarking program a livello mondiale. Rispetto ad altri programmi nel settore dell’aviazione, si basa su una ricerca in tempo reale tramite sondaggi raccolti in aeroporto, direttamente dai viaggiatori, che valutano la loro soddisfazione il giorno del viaggio.

Su oltre 465.000 sondaggi raccolti nel 2022, 144 premi sono stati vinti da 75 aeroporti in tutto il mondo. Le categorie di premi includono Best Airports by Size (passengers per year) and Region, nonché nuove categorie introdotte quest’anno per riflettere l’evoluzione delle esigenze dei passeggeri.

Durante la cerimonia di chiusura e passaggio di consegne del vertice, l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) è stato annunciato come host del 2024 ACI Customer Experience Global Summit. L’evento si svolgerà dal 24 al 26 settembre 2024.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Mentre cala il sipario su un altro ACI Customer Experience Global Summit di successo, è chiaro che gli aeroporti stanno dando priorità all’esperienza dei passeggeri e, di conseguenza, a un futuro più sostenibile per l’industria, i viaggiatori, gli operatori del settore e le comunità in tutto il mondo. Abbiamo acquisito preziose informazioni e rafforzato i collegamenti con una comunità aeroportuale che la pensa allo stesso modo, impegnata a coltivare una cultura incentrata sul cliente, attraverso la strategia e l’azione.

Siamo entusiasti di annunciare che il Summit del prossimo anno sarà ospitato dall’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Essendo l’aeroporto più trafficato del mondo per total passenger traffic nel 2022, accogliendo oltre 93 milioni di passeggeri quell’anno, il loro punto di vista unico sull’esperienza dei clienti e dei dipendenti promette di essere un’esperienza di apprendimento per tutti i presenti”.

“Siamo onorati di essere stati scelti come host dell’ACI Customer Experience Global Summit 2024”, ha affermato l’ATL General Manager, Balram “B” Bheodari. “Questo è un momento significativo per Atlanta e per l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport e siamo entusiasti di accogliere ad Atlanta i leader globali del settore dell’aviazione. Questo vertice testimonia il nostro impegno nel migliorare le esperienze dei passeggeri e dei dipendenti e non vediamo l’ora di condividere le nostre prospettive uniche, mentre impariamo dai nostri colleghi”.

(Ufficio Stampa ACI World)