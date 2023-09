News Brevi – 07.09.2023

WIZZ AIR INCONTRA IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Wizz Air informa: “In un passo in avanti significativo verso il miglioramento dell’accessibilità e della convenienza economica nel settore del trasporto aereo, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha avuto un positivo incontro con il Presidente di Wizz Air. L’incontro ha avuto come oggetto le misure utili a rendere i viaggi aerei più accessibili a un segmento più ampio della popolazione, garantendo al contempo la crescita e la sostenibilità del settore aereo. Durante l’incontro, Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia in termini di capacità, ha ribadito il suo costante impegno nel fornire tariffe aeree a basso costo, volte a rendere i viaggi più convenienti per i cittadini italiani sia sulle rotte nazionali sia internazionali della compagnia aerea. Il vettore ha evidenziato i suoi piani per espandere la propria presenza in Italia, raddoppiando in tre anni la flotta di aerei, e il suo impegno nel permettere ai cittadini di accedere a viaggi aerei a basso costo, abbinati a un’esperienza a bordo di alta qualità. Nelle settimane precedenti Wizz Air aveva espresso in una specifica comunicazione al Governo italiano le proprie riserve in merito all’implementazione di massimali tariffari sui biglietti aerei. Durante l’incontro il Ministro Urso ha accolto con piacere l’impegno di Wizz Air nel voler garantire che i viaggi aerei rimangano accessibili a un vasto pubblico e ha evidenziato l’importanza di trovare un equilibrio tra l’accessibilità economica per i cittadini e il sostegno alla vitalità del settore aereo, chiarendo tutti gli aspetti relativi al decreto. Questo dialogo produttivo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un approccio collaborativo che affronti il duplice obiettivo di convenienza per gli utenti e di sostenibilità industriale nel settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha invitato Wizz Air a partecipare allo specifico dialogo multistakeholder sulla sostenibilità del settore che prenderà il via il 19 settembre presso la sede del Ministero. Entrambe le parti restano impegnate in ulteriori discussioni che andranno a beneficio sia dei passeggeri sia del settore aereo nel suo insieme”.

RYANAIR HA INCONTRATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA A BRUXELLES – Jason McGuinness (CCO Ryanair) e Raymond Kelliher (Director of Route Development Ryanair) hanno incontrato Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, per discutere di ulteriori sviluppi per la Regione. “Da quando la Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse, Ryanair ha valutato il potenziale per gli aeroporti di Lamezia e Crotone in termini di possibili nuove rotte e di aumento sulle rotte esistenti e sull’aeroporto di Reggio, considerando l’importanza della città per la Regione, come potenziale apertura di base. Quest’estate Ryanair ha performato un operativo record con una capacità del +23% rispetto a alla S’19 e offendo 19 rotte totali con oltre 220 voli settimanali. Ryanair è l’unica compagnia aerea in grado di sviluppare il turismo e il trasporto per la Regione, in quanto si sta rapidamente espandendo in Europa e in Italia. Ryanair ha annunciato all’inizio di quest’anno un ulteriore ordine di 300 aeromobili Boeing 737 MAX-10 che contribuirà a garantire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività attraverso il network”, afferma Ryanair.

WIZZ AIR: NOTA SU SCIOPERO 8 SETTEMBRE 2023 – Wizz Air informa: “A causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati per domani, 8 settembre, Wizz Air desidera informare che la durata dei viaggi verso gli aeroporti, i check-in e i controlli di sicurezza potrebbero richiedere più tempo del previsto. Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di prevedere un tempo sufficiente per raggiungere l’aeroporto e svolgere tutte le formalità necessarie ai banchi del check-in, ai controlli di sicurezza e ai gate d’imbarco. Tuttavia, nella giornata di domani la compagnia aerea è purtroppo costretta a cancellare una serie di voli da e per l’Italia. Nonostante gli scioperi siano al di fuori del suo controllo, Wizz Air farà tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi e provvederà a contattare i passeggeri interessati tramite SMS e/o e-mail. A coloro che hanno prenotato il proprio biglietto tramite un’agenzia o terze parti, consigliamo di contattare queste ultime per venire aggiornati tempestivamente sullo stato del proprio volo. Prima di recarsi in aeroporto, inoltre, raccomandiamo ai passeggeri di effettuare un controllo tramite la funzione “Stato del volo” presente sul sito web di Wizz Air o nell’app WIZZ”.

SAS: 2,3 MILIONI DI PASSEGGERI TRASPORTATI AD AGOSTO – Nel mese di agosto hanno viaggiato con SAS 2,3 milioni di passeggeri, il 22% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 16% e il traffico in RPK è aumentato del 17%, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor per agosto è stato del 79%. “SAS conclude un’intensa stagione estiva con 7,1 milioni di passeggeri nei mesi di giugno, luglio e agosto messi insieme. Il numero di passeggeri nel mese di agosto è aumentato del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Abbiamo lavorato duramente per accelerare la stagione estiva e siamo lieti di vedere la forte domanda e l’elevato numero di passeggeri. Continuiamo a vedere una buona domanda di viaggi e aumenteremo la capacità anche per la stagione invernale”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

IN VIAGGIO CON EASYJET FUORI DAI SENTIERI BATTUTI – easyJet informa: “Il festival dell’omelette gigante in Francia, la chiesa decorata con ossa umane in Repubblica Ceca e l’avventura vichinga del sushi in Islanda sono tra le 25 esperienze culturali più eccentriche d’Europa secondo gli Italiani. La lista, compilata da easyJet insieme ai migliori esperti di viaggi, è stata votata dai passeggeri italiani. Secondo la ricerca, l’86% dei viaggiatori italiani dichiara di essere alla ricerca di vacanze più avventurose ed esperienziali dopo la pandemia. Il 68% di loro, inoltre, dichiara di essere più impavido quando si tratta di viaggiare. Il Festival dell’omelette gigante in Francia, la chiesa Sedlec fatta di ossa umane a Praga e una gita storica in barca attraverso i fiordi, mentre l’intero equipaggio pesca crostacei freschi e altri frutti di mare, sono state riconosciute dagli italiani come le migliori esperienze culturali da fare in Europa. Ma anche una corsa in bob su una pista panoramica a Praga, un’esperienza da vero cowboy nel deserto di Tabernas in Spagna e un museo interamente dedicato all’attore David Hasselhoff in Germania sono risultati ai primi posti di una lista compilata da esperti di viaggi e poi classificata dai viaggiatori italiani. Il nuovo studio, condotto su 1.000 vacanzieri italiani dalla compagnia easyJet, ha rivelato una nuova “bucket list” di esperienze poco note e davvero imperdibili che si possono provare in tutto il continente, partendo dalla consapevolezza che ben l’86% dei viaggiatori italiani oggi dichiara di essere alla ricerca di vacanze più avventurose ed esperienziali. Il Festival della frittata gigante nei pressi di Tolosa (Francia) è in cima al sondaggio. Si tratta di una celebrazione nata dalla leggenda secondo cui l’esercito di Napoleone avrebbe mangiato una frittata nel villaggio che l’ha ospitato. In quello stesso villaggio, ogni anno il lunedì di Pasqua si radunano folle di persone per assistere alla preparazione di una frittata gigante composta da 1.500 uova. Al secondo posto si è classificato invece l’Ossario di Sedlec, vicino a Praga: monastero del XIII secolo decorato con oltre 40.000 ossa umane”.

IL DIRETTORE GENERALE ENAC PARTECIPA AL GOVERNING BOARD DEL BLUE MED – Enac informa: “Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta ha partecipato il 6 settembre 2023 a Malta, al Governing Board del BLUE MED. In occasione dell’incontro, ogni Stato ha presentato un aggiornamento sul proprio Paese. L’Italia ha evidenziato tra i vari temi, la ripresa del traffico aereo ai livelli pre-Covid19, le novità rispetto alla Mobilità Aerea Urbana – AAM, all’Innovazione Tecnologica, ai voli suborbitali e alla sperimentazione di voli UAV nello spazio aereo controllato. Il BLUE MED è stato istituito a Cipro nel 2012 dai rappresentanti degli Stati membri di Cipro, Grecia, Italia e Malta, con lo scopo di migliorare la capacità, l’efficienza, la sicurezza, l’armonizzazione dello Spazio Aereo Funzionale – Functional Airspace Block, e operare insieme per la riduzione dell’impatto ambientale e la sostenibilità del trasporto aereo. All’interno del Blue Med, l’Italia è rappresentata da Enac nell’organo di governo (Governing Board), nel Comitato delle Autorità di Sorveglianza (NSA Committee) e nel Civil-Military Coordination Committee (CMCC) dall’Aeronautica Militare e da ENAV”.

IL PRESIDENTE ENAC DI PALMA E IL DG QUARANTA AL 72° SPECIAL MEETING ECAC – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta all’avvio dei lavori del 72° special meeting European Civil Aviation Conference (ECAC), la conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) e di cui il DG Enac è Presidente dal 2021. Confronto sulle priorità dell’agenda europea relativa all’aviazione civile, alle nuove sfide e alla tutela ambientale”.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON ALZHEIMER’S SOCIETY PER RACCOGLIERE FONDI E SUPPORTARE I CLIENTI – British Airways ha annunciato oggi una nuova partnership triennale con l’Alzheimer’s Society, un ente di beneficenza che lavora con le persone che vivono e sono affette da demenza. L’organizzazione di beneficenza fornisce servizi di supporto esperto, ricerche rivoluzionarie e campagne leader per rendere la demenza una priorità – ed è l’unica organizzazione di beneficenza del Regno Unito a coprire tutte e tre le aree. Oltre a raccogliere fondi vitali, la nuova partnership vedrà anche la compagnia aerea lavorare a stretto contatto con l’Alzheimer’s Society su una serie di iniziative. Questi includono la formazione su misura per i colleghi a contatto con i clienti e la diffusione di Dementia Friends in tutta l’organizzazione, un’iniziativa che aiuterà i colleghi di British Airways a imparare come supportare meglio i clienti, la famiglia e gli amici colpiti dalla condizione. Con il progredire della partnership, British Airways esaminerà e implementerà anche le modifiche internamente per lavorare per rendere la compagnia aerea ancora più consapevole. Alzheimer’s Society è diventata una beneficiaria del BA Better World Community Fund della compagnia aerea, che sottolinea il suo impegno a investire nelle comunità attraverso la sua rete. Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare questa partnership tra British Airways e Alzheimer’s Society. Questo è un argomento che mi sta molto a cuore e molti di noi hanno vissuto una persona cara che vive con la demenza e conoscono l’ansia aggiuntiva che il viaggio può portare. Attraverso questa partnership continuiamo il nostro impegno per rendere i viaggi accessibili a tutti, raccogliendo allo stesso tempo consapevolezza e fondi per il lavoro vitale svolto da questo fantastico ente di beneficenza”. Kate Lee, CEO dell’Alzheimer’s Society, ha dichiarato: “L’urgenza di affrontare la sfida posta dalla demenza è più grande che mai e siamo lieti di lavorare con British Airways per contribuire a migliorare l’esperienza di viaggio delle persone affette da questa condizione. Non vediamo l’ora di far parte del viaggio”.

SPAZIO: LE GRANDI AZIENDE AMERICANE AL “SAN MARINO AEROSPACE” – Alcune tra le maggiori aziende aerospaziali statunitensi parteciperanno a “San Marino Aerospace”, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy ospitato sul Monte Titano. Questo evento – che si svolgerà nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi presso la Multieventi Sport Domus – è promosso dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, che ne ha affidato l’organizzazione alla società sanmarinese TAIT, e vede un’importante partnership con l’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy). Al momento, è prevista la partecipazione di colossi americani del calibro di Boeing, Lockheed Martin, Collins, Magroup USA e Axiom, mentre sono in corso trattative con SpaceX e altre aziende aerospaziali. Nel corso della manifestazione, la AmCham Italy ha anche organizzato un meeting sul tema “La collaborazione transatlantica nella filiera dell’aerospazio e dell’aviazione”, che si svolgerà mercoledì 25 ottobre alle ore 12:15. Tra gli enti e le aziende specializzate che hanno già confermato la partecipazione figurano l’European Space Agency (ESA), la Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Leonardo, Thales, Avio Aero, Argotec, OHB Italia e Dallara. Sponsor dell’evento sono la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, San Marino Welcome, TIM San Marino, Giochi del Titano, Allflex. Ulteriori informazioni: www.sanmarinoaerospace.sm.

SAAB ESPORRA’ LE SUE ULTIME NOVITA’ A DSEI 2023 – Saab esporrà le sue ultime novità in fatto di sistemi terrestri e navali a DSEI 2023, con una serie di soluzioni da mostrare. Sarà presente anche BlueBear, recentemente acquisita da Saab. NLAW, Carl-Gustaf®, AT4, Giraffe e Barracuda sono alcuni dei nomi famosi di Saab che saranno in mostra. Considerati punti di riferimento nei ground combat, radar and signature management sectors, i visitatori sono invitati a scoprire di più su come Saab aiuta a proteggere le persone. Di particolare interesse sarà il nuovo Barracuda ULCAS-FSS camouflage net con capacità di comunicazione uniche, il nuovo Giraffe 1X Deployment Set e un nuovo Future Operator Workspace. Laddove i droni rappresentano una minaccia, lo stand Saab ospiterà l’Oshkosh Joint Lightweight Tactical Vehicle equipaggiato con RBS 70 NG air defence missile system. In mostra ci sarà anche la Ground Launched Small Diameter bomb sviluppata da Saab e Boeing. Per l’electronic battlefield, Saab esporrà Arexis e il sensore Sirius Compact per uso terrestre, aereo e navale.

SITA PASSENGER IT INSIGHTS 2023: PER I PASSEGGERI L’ESPERIENZA IN AEROPORTO È UN FATTORE SEMPRE PIÙ DECISIVO PER LA PRENOTAZIONE DI VIAGGI – Quando si prenota un volo, l’esperienza in aeroporto è una considerazione sempre più importante per i passeggeri, oltre al costo e la disponibilità delle destinazioni. Questa è la fotografia scattata dal Passenger IT Insights 2023, il rapporto di SITA che analizza l’uso di soluzioni IT da parte dei viaggiatori e che rileva quanto i clienti siano propensi a scegliere la tecnologia per ottimizzare ogni aspetto del viaggio nel post-pandemia soprattutto per quanto riguarda il superamento dei passaggi più critici in aeroporto, l’attenzione alla sostenibilità e la semplificazione dei viaggi intermodali. Dal report emerge che proprio la domanda di tecnologia è salita alle stelle dopo la pandemia, in un momento in cui compagnie aeree e aeroporti hanno avuto carenza di personale e risorse, comportando dei disagi che hanno inciso sull’esperienza dei passeggeri. Oltre la metà dei viaggiatori ha, infatti, riferito di aver subito ritardi e cancellazioni dei voli e la maggior parte ha sottolineato l’impatto negativo che ciò ha avuto sulla propria esperienza di viaggio. Non sorprende quindi che, nel 2023, la preoccupazione per i ritardi e le cancellazioni sia causa di ansia in fase di prenotazione per quasi un terzo dei passeggeri. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Quando si pianifica un viaggio, il costo, che resta un fattore assolutamente importante, non è l’unico elemento che influenza la volontà dei viaggiatori di prenotare i voli. L’esperienza in aeroporto è diventata, infatti, fondamentale per il processo decisionale dei passeggeri, i quali stanno dicendo al settore in modo forte e chiaro: più sono sottoposti a processi lenti e inefficienti, più è probabile che prendano in considerazione altre opzioni. I viaggiatori indicano chiaramente la strada da seguire per il settore: ora più che mai riconoscono che le tecnologie smart sono fondamentali per semplificare i viaggi e ridurre l’impatto ambientale, sia per il solo trasporto aereo che per il più ampio ecosistema intermodale”.

CEVS SI AGGIUDICA CONTRATTO PER F7A-18 PILOT HELMET COUNTED DISPLAY SYSTEMS – Collins Elbit Vision Systems (CEVS) – una joint venture tra Collins Aerospace, un’azienda RTX ed Elbit Systems of America – si è aggiudicata un contratto dalla Naval Air Warfare Center Aircraft Division per lo sviluppo, l’ingegneria, la logistica e il supporto ai test dell’Improved Joint Helmet Mounted Cueing System utilizzato nei Block III F/A-18E/F e E/A-18G aircraft. Con questo contratto, CEVS presenta formalmente lo Zero-G Helmet Mounted Display System+ (HMDS+)™. Zero-G HMDS+™ fornirà una visione aumentata del battle space all’interno del casco del pilota per consentire un processo decisionale più rapido, aumentando l’efficacia. “Il team ha seguito un nuovo processo di sviluppo che ha incorporato continuous pilot input per mettere in campo la soluzione migliore. Il risultato è un HMDS innovativo e adattabile che seguirà una lunga linea di successo di HMDS messi in campo da CEVS”, ha affermato il CEVS Co-General Manager, Jeff Hoberg. Oltre a fornire capacità migliorate, il design bilanciato e ultraleggero dello Zero-G HMDS+™ ridurrà significativamente lo sforzo fisiologico sperimentato dai piloti. Negli ultimi 30 anni CEVS è stata in prima linea nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni che mantengono i piloti al sicuro.