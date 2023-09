Air France-KLM ed Etihad Airways ampliano la partnership per rafforzare la collaborazione commerciale e operativa

Air France-KLM Group e Etihad Airways hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a rafforzare la loro collaborazione in passenger operations, loyalty programmes, talent development and maintenance.

La cerimonia di firma si è svolta presso la sede di Air France-KLM Group a Parigi, alla presenza di Angus Clarke, Chief Commercial Officer, Air France-KLM, e Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways.

Attraverso questa partnership, e subordinatamente alle necessarie approvazioni normative, Air France-KLM ed Etihad contemplano l’espansione dei loro codeshare and interline agreements avviati nel 2012. Come primo passo, più di 40 nuove rotte che coprono destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e l’Australia sono prenotabili da oggi, per viaggiare già a partire dalla winter 2023 season.

Il MoU propone inoltre la possibilità per i frequent flyer sia di Flying Blue che di Etihad Guest di guadagnare e riscattare miglia con Air France, KLM ed Etihad. Le compagnie aeree esploreranno anche terminal co-location, accesso reciproco alle lounge e ground handling, tra le altre iniziative.

Etihad attualmente opera voli giornalieri sia per Paris-Charles de Gaulle airport che Amsterdam Schiphol airport da Abu Dhabi International airport.

Air France inizierà ad operare voli giornalieri tra Paris-Charles de Gaulle airport e Abu Dhabi International Airport dal 29 ottobre 2023.

Angus Clarke, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, Air France-KLM, ha dichiarato: “Sono lieto di sviluppare ulteriormente la nostra partnership con Etihad Airways. Questa collaborazione durata 11 anni si sta espandendo ulteriormente, poiché miriamo a esplorare opportunità in maintenance and loyalty, oltre a migliorare la nostra rete di rotte a vantaggio dei nostri clienti provenienti da tutto il mondo. L’attrattiva di Abu Dhabi come destinazione e hub, alimentata dall’ampia presenza di Etihad che abbraccia South and Southeast Asia, nonché l’Australia, apporta una notevole ricchezza a questa partnership. Questo momento segna il nostro impegno condiviso nel fornire esperienze di viaggio fluide, premium e incentrate sul cliente alla nostra base globale condivisa di clienti”.

Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad, ha continuato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Air France-KLM e questo protocollo d’intesa funge da testimonianza della nostra visione condivisa di creare viaggi premium per i nostri ospiti. Questo protocollo d’intesa si basa sulla nostra partnership esistente, esplorando miglioramenti più profondi del network, poiché offriamo una migliore connettività tra Abu Dhabi e Parigi, sfruttando l’ampio AF-KL network verso l’Europa e oltre. Ribadisce l’intento di Etihad di sostenere la crescita culturale ed economica di Abu Dhabi, mentre non vediamo l’ora di accogliere più ospiti a casa nostra, godendo di migliori vantaggi di viaggio e di una migliore customer experiences lungo il percorso”.

All’inizio di quest’anno Air France-KLM ha annunciato di aver firmato un MoU con l’Abu Dhabi’s Department of Culture and Tourism, con l’obiettivo di rafforzare la connettività tra l’Europa e Abu Dhabi.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)