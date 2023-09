Boeing presenta l’F-15EX alla Polonia

Boeing sta presentando l’F-15EX fighter aircraft alla Polonia come potenziale U.S. Department of Defense Foreign Military Sales program. L’annuncio è stato fatto durante l’annual MSPO International Defence Industry Exhibition, dove Boeing mette in evidenza advanced defense systems, capabilities and services.

“L’interesse della Polonia per l’F-15EX conferma la sua dedizione alla preparazione e all’efficacia delle sue forze militari”, ha affermato Tim Flood, senior director, Global Business Development for Europe and Americas. “L’F-15EX offre interoperabilità, supportabilità e convenienza superiori insieme a un solido piano industriale che sosterrebbe l’obiettivo della Polonia di sviluppare capacità di difesa indipendenti”.

“Boeing ha fatto investimenti significativi nell’F-15EX rendendolo il più capace multirole fighter aircraft oggi in produzione. L’aereo offre migliori survivability and capability con: fly-by-wire flight controls; un nuovo electronic warfare system; all-glass digital cockpit; i più recenti mission systems and software; la capacità di trasportare advanced hypersonic weapons”, afferma Boeing.

“L’F-15EX è il fighter più avanzato al mondo con capability and survivability senza pari, ed è la soluzione ideale per rafforzare le esigenze di sicurezza della Polonia”, ha affermato Rob Novotny, director, Business Development for Boeing’s F-15 program. “Attraverso una maggiore interoperabilità con le forze statunitensi e la NATO, la capacità di crescita tecnologica e una economic operational airframe life di oltre 20.000 ore, la Polonia può aspettarsi che l’F-15EX vinca negli ambienti di minaccia esistenti e futuri”.

“L’F-15EX è in produzione con due velivoli consegnati all’U.S. Air Force. L’Indonesia è recentemente diventata l’ottavo paese a selezionare l’F-15 e diventerà il primo export customer dell’ultima variante FX, una volta finalizzata la vendita.

Boeing è presente in Polonia da oltre 30 anni. Con l’headquarters a Varsavia, le Boeing Digital Solutions & Analytics operations in Gdansk e Parts & Distribution Services in Rzeszow, Boeing impiega più di 1.000 persone in Polonia e sta attualmente creando forti capacità ingegneristiche in tutte e tre le sue sedi. Oltre alla sua crescente presenza nel paese, Boeing è un partner importante dell’industria aeronautica polacca e ha forti rapporti con le comunità locali, l’industria, le compagnie aeree, il governo polacco e le forze armate polacche”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)