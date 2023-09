GE Aerospace selezionata da Bell per il V-280 Valor Future Long-Range Assault Aircraft

GE Aerospace ha annunciato la selezione da parte di Bell Textron Inc., una società Textron, per il lavoro sullo sviluppo di Common Open Architecture Digital Backbone (COADB), Voice and Data Recorder e Health Awareness System (HAS) per il Bell V-280 Valor.

“Dopo l’aggiudicazione dell’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) program contract, il V-280 Valor consentirà all’esercito americano e ai suoi alleati di mantenere la superiorità, comprese capacità trasformative in speed, range, payload and endurance. I GE Aerospace systems faranno parte di una open, scalable, high-speed data infrastructure coerente con l’U.S. Army’s Modular Open Systems Approach (MOSA), che consente test rapidi, verifica e messa in campo di mission-focused capabilities per future vertical lift programs”, afferma GE Aerospace.

“Si tratta di uno sforzo fondamentale per migliorare la capacità e l’accessibilità economica dei sistemi d’arma per l’esercito, garantendo l’allineamento dell’architettura per l’integrazione della nuova tecnologia”, ha affermato Ryan Ehinger, senior vice president and program director for FLRAA at Bell. “Questo approccio collaborativo offre all’Esercito un percorso indipendente dal fornitore per esplorare nuovi sistemi e capacità, fornendo gli strumenti giusti per il successo nelle missioni multi-dominio”.

“Le nostre open systems technologies e la nostra esperienza offrono al cliente la possibilità di apportare aircraft system modifications per questa prossima generazione di vertical lift aircraft”, afferma Amy Gowder, president and CEO, Defense & Systems for GE Aerospace. “Ciò cambia il modo in cui gli aerei vengono aggiornati e mantenuti e garantisce che i nostri soldati abbiano un vantaggio”.

“Basandosi sull’experienza commerciale di GE Aerospace per open avionics infrastructure solutions, networked flight recorders and onboard maintenance systems, l’uso di questi sistemi accelererà il lancio di user-configurable solutions for critical military subsystems. Il COADB si basa sulle lezioni apprese dall’Army’s Mission System Architecture Demonstration (MSAD), dove ha dimostrato la capacità di integrare rapidamente più sensori e equipment packages rilevanti dal punto di vista operativo allineati a casi d’uso definiti dal governo.

Il Voice and Data Recorder è un end-to-end system per acquisire, trasferire, elaborare e analizzare flight and voice data. Il voice and data recorder supporta il full mission cycle.

L’Health Awareness System si basa su decenni di operazioni commerciali e militari e ha fatto risparmiare agli operatori milioni di dollari, aumentando la mission readiness con predictive maintenance.

Bell e GE Aerospace stanno incorporando queste funzionalità avanzate sul Bell V-280 Valor e sul Bell 360 Invictus come parte dei FLRAA and FARA programs e collaborano con l’esercito per definire gli standard per aggiornamenti più rapidi e convenienti in termini di capacità e tecnologie, man mano che i requisiti di missione si evolvono”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)