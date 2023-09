Qatar Airways e BWT Alpine F1 Team: conto alla rovescia per il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023

Qatar Airways, per 7 volte World’s Best Airline, è ora Official Airline Partner of BWT Alpine F1 Team, nell’ambito di un accordo pluriennale per promuovere il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023. La partnership arriva dopo l’annuncio di Qatar Airways come Official Airline and Global Partner della Formula 1® (F1®) all’inizio di quest’anno (leggi anche qui).

“La partnership prevede la brandizzazione dei caschi e dei cappellini dei piloti per il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023, oltre a vari eventi organizzati durante il weekend di gara con la partecipazione di BWT Alpine F1 Team and Qatar Airways executives, di cabin crew e del pubblico. La partnership della compagnia aerea con il BWT Alpine F1 Team dimostra il continuo impegno della compagnia aerea nella promozione e nello sviluppo del motorsport, sia in Qatar che a livello globale”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con il BWT Alpine F1 Team per una partnership pluriennale che ci aiuterà a promuovere il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 e a offrire le migliori esperienze di qualità ai nostri passeggeri, clienti e fan che parteciperanno alla Formula 1® race. Entrambe le organizzazioni operano nell’ingegneria di precisione e nell’eccellenza, per realizzare i più grandi progressi tecnologici e per guidare risultati più sostenibili dal punto di vista ambientale, ognuno nel proprio settore. Non vediamo l’ora di ospitare la Formula 1® community al Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 e auguriamo al BWT Alpine F1 Team tutto il meglio per il resto della stagione”.

David Gendry, Vice President, Alpine Sponsoring, Partnerships and Communications, ha dichiarato: “Siamo fieri di collaborare con Qatar Airways, un’incredibile compagnia aerea globale che ha standard elevati. Sia Alpine che Qatar Airways condividono gli obiettivi comuni di un futuro sostenibile, nonché l’utilizzo di carburanti sostenibili, in linea con l’obiettivo della Formula 1® di diventare net zero entro il 2030. Ci aspettiamo una stretta collaborazione che rappresenti un’ opportunità unica per Alpine di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Qatar e di entrare in contatto con i fan della regione. L’intero team non vede l’ora di visitare il Qatar all’inizio di ottobre per il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023″.

“Per accrescere l’entusiasmo e riflettere il suo impegno nei confronti degli appassionati di motorsport di tutto il mondo, la compagnia aerea ha svelato la sua nuova Formula 1® livery su un aeromobile Boeing 777 (leggi anche qui). Tra poche settimane, gli appassionati degli sport motoristici avranno l’opportunità di vedere i loro team e piloti preferiti sul Lusail International Circuit, quando la F1® tornerà in Qatar per il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 dal 6 all’8 ottobre 2023.

Gli appassionati possono rendere memorabile la loro esperienza il giorno della gara grazie agli all-inclusive travel packages, che consentono ai fan di tutto il mondo di partecipare all’evento e prendere parte a esperienze esclusive come pit lane walk, tour guidati della pista e accesso a eventi speciali e incontri con i piloti di F1®. I pacchetti Ultimate F1® Experience includono voli di andata e ritorno con Qatar Airways, opzioni alberghiere premium, biglietti per la gara e altre esperienze e vantaggi esclusivi. Per acquistare i pacchetti, si può visitare il link dedicato: qatarairways.com/F1.

Qatar Airways, BWT Alpine F1 Team e F1® si impegnano a ridurre l’impatto ambientale dei rispettivi settori attraverso pratiche responsabili. Nell’ambito della partnership, entrambe le parti intendono collaborare a iniziative incentrate sulla sostenibilità, per ridurre le emissioni di anidride carbonica e impegnarsi per un futuro più verde”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)