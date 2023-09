GE Aerospace studia l’utilizzo di soft robot per future on-wing jet engine inspection

La robotica e l’imaging consentiranno un’ispezione e una riparazione meno invasiva dei jet engines on wing, per ridurre i tempi di inattività.

“Il GE Aerospace Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) è un soft robot altamente intelligente e estremamente sensibile che potrebbe fungere come extra set di occhi e orecchie per gli Aerospace service operators all’interno del motore. Oggi, questi operatori utilizzano strumenti di ispezione altamente avanzati come boroscopi video che forniscono dati di ispezione estremamente preziosi, ma sono limitati nella copertura complessiva della turbina a causa di fattori come la gravità, che può causare l’assestamento naturale del tip quando non è appoggiato contro una struttura all’interno del motore. L’implementazione di self-propelling, compliant robots come Sensiworm darebbe agli operatori un accesso praticamente illimitato in futuro per eseguire ispezioni senza dover smontare il motore”, afferma GE Aerospace.

“Con i compagni mini-robot come Sensiworm, gli operatori avrebbero più set di occhi e orecchie aggiuntivi per eseguire on-wing inspections”, afferma Deepak Trivedi, Principal Robotics Engineer, GE Aerospace Research. “Grazie al loro soft, compliant design, possono ispezionare ogni centimetro del jet engine, trasmettendo video and real-time data sulle condizioni delle parti che solitamente gli operatori controllano. Sensiworm può persino misurare lo spessore dei thermal barrier coatings sulle parti dove sono applicati per proteggerle dal calore”.

“Attualmente le nostre dimostrazioni si sono concentrate principalmente sull’ispezione dei motori”, ha aggiunto Trivedi. “Ma stiamo sviluppando nuove funzionalità che consentirebbero a questi robot di eseguire riparazioni anche quando trovano un difetto”.

“Il GE Aerospace Sensiworm robot è stato sviluppato con finanziamenti e supporto attraverso SEMI Flex Tech, una industry-led public/private partnership focalizzata sull’avanzamento di innovative hybrid electronics developments come Sensiworm. Il programma è finanziato dall’U.S. Army Research Lab. Il team GE collabora inoltre con la Binghamton University, che ospita un world-class Center for Advanced Microelectronics Manufacturing (CAMM), e con UES, Inc, un’organizzazione di ricerca e sviluppo con sede nell’Ohio che lavora con partner commerciali e militari su tecnologie avanzate in molteplici aree che includono la ricerca aerospaziale ed elettronica”, prosegue GE Aerospace.

Gity Samadi, PhD, Director of R&D Programs, SEMI Global Headquarters, ha dichiarato: “Questo progetto dimostra il nostro impegno per il progresso nella Flexible Hybrid Electronics e oltre. Incarna i principi che guidano il nostro R&D funding consortium, mitigando i rischi per una tecnologia rivoluzionaria che promuove il progresso del settore”.

“La nostra partnership con SEMI Flex Tech, Binghamton University e UES ha fornito un’incredibile piattaforma per accelerare lo sviluppo del nostro Sensiworm robot”, ha affermato Trivedi. “I programmi che sostengono sono di fondamentale importanza per aiutare l’industria privata a implementare nuove tecnologie dal laboratorio nelle loro operazioni commerciali. Abbiamo ancora ulteriori sviluppi da fare con Sensiworm. Ma i primi risultati delle nostre dimostrazioni mostrano che abbiamo effettivamente una real ‘skin in the game’ quando si tratta di implementare future soluzioni robotiche in aircraft engine services”.

“Trivedi ha spiegato che innovative in-situ and highly intelligent robotic platforms come Sensiworm rappresentano una capacità tecnica chiave richiesta per eseguire on-wing inspections più approfondite in futuro. Ciò può ridurre rimozioni e downtime non necessari e consentire turnaround times più rapidi, per mantenere i motori alla massima disponibilità operativa”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)