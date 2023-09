News Brevi – 08.09.2023

SCUOLA AERONAUTICA MILITARE: INCORPORATI 40 NUOVI ALLIEVI – Martedì 5 Settembre, presso la Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze, si è svolto l’incorporamento di 40 allievi e allieve, tutti in età compresa tra i 15 e i 16 anni, vincitori di concorso pubblico per la frequenza del Liceo Classico e Liceo Scientifico della Scuola. “Provenienti da tutta Italia, i 22 ragazzi e 18 ragazze del nuovo primo corso hanno varcato il “verde cancello” della Scuola, emozionati e determinati ad affrontare questa nuova avventura nella grande famiglia dell’Aeronautica Militare. Per questo primo giorno nel liceo dell’Arma Azzurra, i neo-allievi sono stati accompagnati dai propri genitori, i quali hanno ricevuto il benvenuto da parte del Vice Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Colonnello Roberto Esposito, e del Comandante e Dirigente Scolastico della Scuola, il Colonnello Massimiliano Macioce. I nuovi allievi del primo corso si uniscono ai loro colleghi del corso Ursa, che stanno attualmente frequentando il quarto anno di liceo, e del Corso Taurus, all’ultimo anno di studi, per un totale di 100 allievi. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata nel 2006 ed inserita nel sedime dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche da cui dipende, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo”, afferma l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

13 NUOVI ATLETI PER IL CENTRO SPORTIVO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Sono 13 i nuovi atleti che nel pomeriggio di giovedì 7 settembre hanno giurato fedeltà alla Patria nella suggestiva cornice del rinnovato Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM) di Vigna di Valle. Al termine di una intensa settimana dedicata all’incorporamento e all’indottrinamento, i giovani atleti hanno ricevuto il “benvenuto nella grande famiglia dell’Aeronautica Militare” da parte del Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, in un incontro tenuto presso le sale storiche di Palazzo Aeronautica a Roma. In particolare il Generale Goretti, riferendosi ai nuovi atleti, ha evidenziato: “Con i vostri risultati avete dimostrato di essere delle promesse sportive nelle vostre discipline. Sono certo che continuerete a portare in alto il nostro Paese nelle più importanti competizioni internazionali. Lo farete portando con fierezza i colori della Forza Armata animati dalla passione in quello che fate così come fa da cento anni tutto il personale dell’Aeronautica Militare”. Il Generale Goretti ha infine concluso dicendo: “In stretta sinergia con le vostre rispettive Federazioni e secondo quanto promosso dal Ministero della Difesa per la valorizzazione dello sport, vi daremo tutto il supporto necessario per permettervi di dare il massimo ed ottenere importantissimi risultati”. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti d’interesse nazionale e internazionale. Grazie ad uno staff di altissimo livello, assicura agli atleti l’adeguato supporto durante tutte le fasi di preparazione agonistica e contribuendo al loro sviluppo tecnico sia a livello pratico che teorico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES CELEBRA L’OKTOBERFEST A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates brinderà al festival tedesco di fama mondiale Oktoberfest, con cucina tradizionale bavarese e intrattenimento tedesco a bordo dei voli da e per Monaco, Amburgo, Düsseldorf e Francoforte, nonché in lounge aeroportuali selezionate, tra il 16 settembre e il 3 ottobre. La vivace celebrazione dell’Oktoberfest vedrà i passeggeri gustare un Bavarian starter, main course and dessert sia a pranzo che a cena sui voli Economy outbound e in Business e First Class inbound and outbound, spuntini bistrot nell’iconica onboard A380 lounge e una varietà di classici piatti Oktoberfest nelle world-class airport lounges, accompagnati da birra Loewenbrau. I passeggeri potranno sentirsi a casa con il pluripremiato intrattenimento di bordo su Emirates ice, che comprende fino a 45 film tedeschi, oltre 300 film di Hollywood doppiati in tedesco e una raccolta di 13 film classici di Bud Spencer e Terence Hill disponibili in tedesco, italiano e inglese. Gli amanti della musica potranno entrare nell’atmosfera dell’Oktoberfest con 28 playlist e album di musica tedesca, in mezzo all’enorme libreria di 6.500 canali. Emirates celebrerà l’Oktoberfest a bordo delle attuali operazioni che comprendono tripli voli giornalieri da Dubai a Francoforte e doppi voli giornalieri per Monaco, Dusseldorf e Amburgo.

CORSI DI CULTURA AERONAUTICA: STUDENTI OSPITI DEL 60° STORMO DI GUIDONIA PER LO STAGE ALIANTE – Da domenica 27 agosto a domenica 3 settembre, 10 studenti vincitori dei Corsi di Cultura Aeronautica delle città di Forlì, Parma, Varese, e Viterbo, insieme ai due migliori studenti dell’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) di Cadimare, sono stati ospiti del 60° Stormo per lo Stage aliante, un’esperienza che ha consentito ai giovani studenti di scoprire il mondo dell’Aeronautica Militare. Durante lo stage gli studenti hanno avuto l’opportunità di accrescere la loro esperienza di volo a bordo dell’aliante Twin Astir e di vivere la quotidianità di un reparto di volo dell’Aeronautica Militare. Nel periodo trascorso al 60° Stormo di Guidonia gli studenti hanno avuto anche l’opportunità di effettuare visite culturali come, ad esempio, quella al Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM) di Vigna di Valle e Palazzo Aeronautica, dove sono stati ricevuti dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il quale ha sottolineato “l’importanza dei Corsi di Cultura Aeronautica per far avvicinare e far conoscere ai giovani l’Aeronautica Militare”. Rivolgendosi poi ai giovani ragazzi ha poi detto: “Voi siete risultati i vincitori delle edizioni che si sono svolte nelle vostre città, avete dimostrato di avere passione per questo mondo che un giorno potrebbe rappresentare, se lo vorrete, anche un’opportunità per il vostro futuro, abbiamo bisogno di giovani preparati e motivati che possano portare in alto l’Aeronautica Militare anche per i prossimi Centro anni così come hanno fatto i nostri predecessori”. I Corsi di Cultura Aeronautica sono organizzati dall’Aeronautica Militare allo scopo di promuovere e diffondere l’immagine della Forza Armata e la cultura militare aeronautica presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, selezionati, ogni anno, in differenti province italiane. Ogni corso ha una durata di due settimane durante le quali gli studenti seguono delle lezioni teoriche e apprendono il funzionamento dei diversi strumenti di bordo nonché i principi della sicurezza al volo. Al termine della fase teorica i frequentatori effettuano un test e, successivamente, affrontano la fase pratica, che consiste in un volo a bordo di un velivolo U-208 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES HA APERTO UNA NUOVA CATERING FACILITY A DFW – American Airlines ha aperto una $100 million catering facility per servire il suo hub presso Dallas Fort Worth International Airport (DFW). L’edificio di 214.000 piedi quadrati è la più grande airline catering kitchen del paese. Il design high-tech consente ad American di gestire i voli in modo più efficiente, migliorando al tempo stesso la capacità della compagnia aerea di offrire ai clienti un’esperienza culinaria a bordo memorabile. “Dal momento in cui un cliente entra in una delle nostre airport lobbies fino a quando si rilassa con un rinfresco a 35.000 piedi, pensiamo sempre a modi per rendere il suo viaggio ancora migliore”, ha affermato Brady Byrnes, Senior Vice President of Inflight and Premium Guest Services at American. “Questa cucina è un esempio degli investimenti che stiamo facendo per migliorare le nostre attività, concentrandoci al contempo sulla fornitura di un’esperienza cliente e di un servizio coerenti che ci distinguono”. Durante l’alta stagione dei viaggi, la DFW catering facility di American prepara quasi 15.000 pasti freschi al giorno presso l’hub più grande della compagnia aerea. “La forza di DFW è che siamo letteralmente in grado di connettere i clienti al mondo”, ha affermato Byrnes, il cui team supervisiona l’esperienza a bordo degli aerei di American e nelle sue lounge premium. La compagnia aerea e i suoi partner regionali hanno operato più di 800 voli giornalieri da DFW verso più di 240 destinazioni in 23 paesi diversi la scorsa estate. Aumentando in modo significativo le capacità di produzione e stoccaggio degli alimenti di American, la nuova catering kitchen aiuterà a soddisfare le esigenze della compagnia aerea man mano che cresce presso DFW. La compagnia aerea sta inoltre implementando una nuova flotta di oltre 100 catering trucks per supportare le hub operations.

LA DELTA-KOREAN AIR JOINT VENTURE CONTINUA A PORTARE VANTAGGI – La joint venture di Delta con Korean Air, che dura ormai da 5 anni, è un motore significativo dell’evoluzione di Delta in un global brand, con una forte domanda internazionale. Delta ha scelto Korean Air come partner per la joint venture riconoscendo un altro brand che si concentra sulla cura delle persone – sia dipendenti che clienti – e sulla fornitura di un’esperienza premium in ogni fase del viaggio. “Le persone scelgono le esperienze piuttosto che i beni e i prodotti perché vogliono investire nelle connessioni e nell’esperienza umana”, ha detto Scott Jordan, Delta’s Managing Director of East Sales. “La partnership ha migliorato l’esperienza cliente, potenziato la sua rete combinata e ha portato vantaggi a più di 7 milioni di clienti dal lancio nel maggio 2018. Delta e Korean Air hanno rapidamente aumentato i passeggeri in collegamento su ICN, con un aumento di oltre il 40% in cinque anni. Insieme, Delta e Korean Air hanno guadagnato la fiducia dei clienti asiatici e americani fino a diventare la No. 1 trans-Pacific joint venture. Incheon Airport è diventato il principale hub di collegamento in Asia, con Delta e Korean Air che offrono 18 voli al giorno che collegano 290 destinazioni nelle Americhe e 80 destinazioni in Asia. L’esperienza inizia con un check-in senza interruzioni, in modo che i clienti possano utilizzare l’app Delta o Korean Air per effettuare il check-in per il loro viaggio. Un service desk congiunto a Incheon consente ai clienti di ottenere facilmente aiuto e consente un rapido coordinamento in caso di condizioni meteorologiche o altri eventi che possono influenzare le operazioni”, afferma Delta.

DELTA APRE L’APPLICATION PER FLIGHT ATTENDANT – La Delta’s flight attendant application è ora aperta per le prossime classi di assunzione 2024. “Mentre concludiamo un anno storico di assunzioni, continueremo a far crescere il nostro team di flight attendants nel 2024”, afferma Jennifer Martin, Managing Director – IFS Customer Experience, Learning and Hiring. “Cerchiamo il meglio del meglio per entrare a far parte del nostro team di professionisti della sicurezza a bordo, noti per offrire un servizio accogliente, premuroso ed elevato che distingue Delta”. I Delta’s talent team and flight attendants visiteranno Florida, Rhode Island, Texas, Minnesota e Nevada quest’autunno per rispondere alle domande degli aspiranti assistenti di volo sul ruolo, sul processo di candidatura e sugli orari di lavoro, insieme a vantaggi come opportunità di viaggio, stile di vita di un Delta flight attendant altro ancora. Ogni sessione informativa è ospitata per due giorni consecutivi in ciascuna città. I candidati interessati possono iscriversi e scegliere il giorno e l’orario che meglio si adatta al loro programma. I potenziali candidati possono iscriversi a una sessione informativa sul sito http://delta.com/flywithus.

SAAB APRE UN NUOVO UK RADAR PRODUCTION SITE IN FAREHAM – Saab ha aperto una nuova radar production facility come parte della sua strategia di crescita nel Regno Unito. Questo nuovo radar work con sede a Fareham creerà 100-150 posti di lavoro man mano che crescerà. Il Saab UK Sensor Systems business opera dalla sede Saab di Fareham, con un team situato anche a Farnborough. Il personale qualificato di Fareham produce e integra principalmente il nuovo Deployment Set, una configurazione del 3D AESA radar Giraffe 1X altamente mobile, compatta, di rapida distribuzione, basata su software. Ciò aumenta la capacità produttiva di Saab per il suo Giraffe 1X Deployment Set e le prime unità sono già in produzione nel sito di Fareham. Il Saab UK Sensor Systems business fungerà anche da centro di eccellenza per lo sviluppo della proprietà intellettuale britannica nel settore dei radar. Crescerà anche per mantenere i radar esistenti in servizio presso l’UK Ministry of Defence, come i Giraffe 1X e Giraffe AMB air defence radars e gli artillery locating MAMBA (Arthur) radars. L’intero sito di Fareham offre 400 posti di lavoro presso Saab, in ruoli consolidati e futuri in varie attività. “L’annuncio del nostro nuovo impianto di produzione a Fareham è l’ultimo passo nella crescita di Saab UK e segue da vicino la nostra recente acquisizione di BlueBear. L’avvio di Sensor Systems significa centinaia di posti di lavoro qualificati ed economicamente preziosi e una nuova capacità industriale della difesa nel Regno Unito per i nostri clienti”, afferma Dean Rosenfield, Group Managing Director of Saab UK.

SAAB ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI CrowdDAI – Saab annuncia l’acquisizione strategica di CrowdAI, accelerando lo sviluppo e l’implementazione delle Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) capabilities nel Saab portfolio. L’acquisizione rientra nella leadership tecnologica di Saab in questa nuova era per l’industria della difesa. Le capacità di Saab vengono migliorate attraverso acquisizioni proattive e partnership strategiche in tecnologie emergenti e dirompenti come AI and machine learning. L’acquisizione di CrowdAI, con sede nella Silicon Valley, illustra questo approccio adattivo e lungimirante, integrando perfettamente le AI / ML technologies all’interno del solido portafoglio di Saab. Le operazioni future saranno effettuate principalmente a San Diego, in California. “Questa acquisizione rappresenta un altro passo nella nostra strategia di crescita internazionale poiché cerchiamo di garantire che Saab sia ben posizionata nei mercati chiave e di sostenere il nostro vantaggio competitivo. CrowdAI aiuterà Saab a migliorare il nostro portafoglio esistente con funzionalità AI/ML e, insieme alla recente acquisizione di BlueBear nel Regno Unito, è un altro esempio di come stiamo soddisfacendo le esigenze emergenti dei nostri clienti”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Unirsi a Saab è un passo importante per noi. Come parte di Saab, il team che abbiamo creato aprirà nuove porte al progresso tecnologico. Sono ansioso di contribuire all’importante lavoro di Saab in tutti i settori e i mercati”, afferma Devaki Raj, CEO e co-fondatore di CrowdAI. Devaki entrerà a far parte del nuovo ufficio strategico di Saab, Inc., con sede a San Diego, come Chief Digital and AI Officer (CDAO).

AIR CANADA ANNUNCIA IL PREPAYMENT DI DEBITI RELATIVI AD AEROMOBILI – Air Canada ha annunciato oggi di aver rimborsato anticipatamente prestiti di circa 462 milioni di dollari da parte della Export Development Corporation (EDC) precedentemente utilizzati dalla compagnia per contribuire a finanziare l’acquisizione di 14 aeromobili Airbus A220-300. Il prepayment è stato effettuato il 30 agosto 2023. La compagnia aerea ha inoltre prepagato finanziamenti per circa 127 milioni di dollari sostenuti dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti (ExIm) precedentemente utilizzati dalla compagnia per contribuire a finanziare l’acquisizione di quattro aerei Boeing 787-8. Il prepayment è stato effettuato il 6 settembre 2023. “Una delle massime priorità di Air Canada dopo la pandemia è ridurre l’indebitamento e dalla fine dello scorso anno abbiamo prepagato circa 1,87 miliardi di dollari di debito. Ciò rafforza il nostro bilancio e ci offre maggiore flessibilità per effettuare investimenti strategici, incluso il miglioramento del servizio clienti, e continuare ad aggiornare la nostra flotta, ad esempio attraverso l’acquisizione precedentemente annunciata dell’Airbus A220 di fabbricazione canadese. Con la nostra posizione di liquidità e flusso di cassa molto solidi continueremo a cercare ulteriori opportunità per ridurre ulteriormente il debito. Siamo stati lieti di collaborare con EDC nel sostenere l’industria aerospaziale canadese e ringraziamo Exlm per aver facilitato la nostra acquisizione di aerei Boeing”, ha affermato John Di Bert, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Air Canada. Come risultato dei pagamenti anticipati, questi aerei verranno aggiunti al patrimonio non gravato di Air Canada, portando il totale a circa 6,3 miliardi di dollari, escluso Aeroplan.

EMIRATES INAUGURA LA RUGBY WORLD CUP 2023 – Emirates, Official Worldwide Partner of Rugby World Cup 2023 (RWC 2023), ha dato il via all’ambito torneo con un video con il famoso arbitro sudafricano Jaco Peyper. “La campagna comprende un video che vede Jaco Peyper portare sul tarmac l’iconico A380 della compagnia aerea con la RWC 2023 livery, pronto per il decollo. Jaco corre oltre l’aereo e fischia per segnalare il push-back. L’A380 di Emirates viene quindi autorizzato al decollo, diretto a Parigi per dare il via alla Rugby World Cup 2023. Il video segue il successo della pluripremiata “Whistle Watch”, una World Rugby content series presentata dall’ex arbitro internazionale Nigel Owens e sponsorizzata da Emirates. Durante tutto il torneo, gli appassionati di rugby potranno godersi episodi speciali girati in tutta la Francia. In qualità di Worldwide Partner of Rugby World Cup 2023, Emirates gode di una significativa presenza del brand durante tutto il torneo, compreso il Television Match Official branding, nonché i diritti di ospitalità e biglietteria. Quest’anno la compagnia aerea lancerà anche una fan activation zone a Parigi, Lione e Marsiglia. La Rugby World Cup è uno degli eventi più grandi e popolari al mondo e si svolge una volta ogni quattro anni. Quest’anno il torneo si svolgerà dall’8 settembre al 28 ottobre in nove città della Francia. Jaco Peyper darà il via al Rugby World Cup 2023 opening match tra la nazione ospitante, la Francia, e la Nuova Zelanda allo Stade de France (Saint-Denis) l’8 settembre”, afferma Emirates. “La partnership di Emirates con World Rugby risale al 2007, quando la compagnia aerea sponsorizzò per la prima volta la Rugby World Cup 2007 in Francia come Tournament Sponsor. Emirates collega gli appassionati di rugby alla RWC 2023 attraverso i suoi 35 voli settimanali da/per la Francia, inclusi tre voli giornalieri con A380 per Parigi; voli giornalieri per Lione; voli giornalieri con A380 per Nizza. L’ampia rete di 140 destinazioni della compagnia aerea offre ai clienti francesi l’accesso a una serie di collegamenti verso l’Asia, l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Africa e l’Australasia. I passeggeri a bordo vedranno menu brandizzati, sottobicchieri per bevande, cake toppers e poggiatesta con il logo RWC 2023. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sport 24 e Sport 24Extra su voli selezionati, disponibili sul pluripremiato sistema di intrattenimento ice della compagnia aerea, e nelle lounge aeroportuali Emirates dedicate in tutto il mondo”, conclude Emirates.