Kneissl Touristik investe in Sustainable Aviation Fuel con Lufthansa Group

Kneissl Touristik è tra i primi Austrian tour operators a investire nell’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF) per i voli con Austrian Airlines e altre compagnie aeree di Lufthansa Group. “La family-run company (Kneissl Touristik – sabtours Group) raccoglie i contributi versati dai clienti nei mesi di luglio e agosto 2023 per compensare le emissioni di CO2 dei loro viaggi e li investe in SAF. Le compagnie aeree di Lufthansa Group utilizzano questo ammontare di SAF per ridurre le emissioni di CO2 dei viaggi aerei. Con questo investimento, Kneissl Touristik, insieme alle compagnie aeree di Lufthansa Group, compie un passo importante verso un viaggio aereo più sostenibile.

Il SAF utilizzato da Austrian Airlines è costituito da residui biogenici come gli oli da cucina usati e riduce le emissioni di CO2 di circa l’80% rispetto ai combustibili fossili su lifecycle basis. Nei prossimi anni verrà incrementata la produzione di combustibili ricavati da energie rinnovabili, con un potenziale di riduzione ancora maggiore. La disponibilità di SAF è ancora limitata e il suo prezzo è da tre a cinque volte superiore a quello del carburante fossile. Lufthansa Group è uno dei maggiori consumatori di SAF a livello mondiale e lo scorso anno ha consumato il 5% della produzione globale di SAF“, afferma Austrian Airlines.

“Nell’agosto 2022, l’obiettivo di riduzione della CO2 di Lufthansa Group (meno 30,6% delle emissioni specifiche di CO2) entro il 2030 è stato convalidato dalla independent Science Based Targets Initiative (SBTi). Lufthansa Group è stato il primo gruppo aereo in Europa ad avere un obiettivo di riduzione della CO2 scientificamente fondato, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Per raggiungere l’obiettivo di una CO2-neutral aviation entro il 2050, Lufthansa Group investe nella modernizzazione accelerata della flotta, nell’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, nell’uso di Sustainable Aviation Fuel, e offre a clienti privati e aziendali l’opportunità di rendere i loro viaggi aerei più sostenibili.

Non è previsto il rifornimento di carburante dei singoli voli con SAF puro. Essendo un cosiddetto “drop-in” fuel, il SAF è compatibile con i combustibili fossili e può essere miscelato senza problemi. Prima del trasporto all’aeroporto, il SAF viene miscelato con fossil aviation fuel. Il maximum blending ratio di SAF attualmente consentito dalle fuel specification è del 50%. In questo modo si riducono le emissioni di CO2 individuali dei passeggeri legate al volo. Rispetto al cherosene convenzionale, il SAF ha un’impronta di CO2 significativamente ridotta. Nel caso del SAF ottenuto da residui biogenici si risparmia circa l’80% di CO2″, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)