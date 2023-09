Le Green Fares sono estese a tutti gli SWISS domestic flights

A partire dal 7 settembre, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà solo “Green Fares”, il cui prezzo include una componente di compensazione delle emissioni di carbonio, per i suoi servizi aerei domestici tra Zurigo e Ginevra. La standard Green Fare compensa le emissioni di carbonio generate dal viaggio aereo del cliente. Il 20% di tali emissioni viene compensato tramite l’acquisto di sustainable aviation fuel (SAF), mentre il restante 80% viene versato come contributo a progetti di qualità per la protezione del clima. Inoltre SWISS offre ai clienti sulla tratta Zurigo-Ginevra un’ulteriore Green Fare che compensa il 50% di tali emissioni con acquisti SAF, mentre per il restante 50% vengono versati contributi corrispondenti a progetti di protezione del clima.

“Abbiamo una grande responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Il nostro obiettivo è rendere SWISS completamente carbon neutral entro il 2050. Dobbiamo intraprendere un’ampia gamma di azioni per raggiungere questo ambizioso obiettivo. L’adozione delle Green Fares per tutti i nostri Swiss domestic flights è un elemento chiave e un ulteriore passo in questa strategia. Continueremo ad espandere costantemente i nostri vari prodotti e offerte per viaggi aerei più sostenibili”.

Le tariffe modificate sono prenotabili solo per viaggi tra Zurigo e Ginevra. Sono inoltre applicabili solo ai point-to-point travel e non si applicano ai voli in coincidenza.

SWISS ha introdotto le sue nuove “Green Fares” insieme alle offerte tariffarie regolari all’inizio di quest’anno. Se un cliente sceglie di acquistare una Green Fare per il suo volo SWISS, parte del prezzo della tariffa verrà utilizzata per compensare le emissioni di carbonio generate dal suo viaggio aereo. Il 20% di tali emissioni viene compensato tramite l’acquisto di sustainable aviation fuel (SAF), mentre il restante 80% viene versato come contributo a progetti di qualità per la protezione del clima.

Nel corso di quest’anno SWISS ha inoltre integrato diversi strumenti che consentono ai clienti di rendere il loro viaggio aereo più sostenibile direttamente nella procedura di prenotazione del volo, semplificando il processo di acquisto di sustainable aviation fuel da parte del cliente e/o di investimento in progetti climatici per compensare l’impatto ambientale del loro viaggio aereo in termini di emissioni di carbonio.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)