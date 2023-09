Rolls-Royce completerà i test iniziali dell’F130 engine per il B-52J entro la fine dell’anno

Rolls-Royce ha annunciato che è sulla buona strada per completare gli initial F130 engine testing per l’United States Air Force B-52J Stratofortress entro la fine dell’anno. “I continui Rapid Twin Pod Tests al NASA Stennis Space Center in Mississippi hanno raggiunto tutti gli obiettivi iniziali di Rolls-Royce e hanno consentito la raccolta di quantità senza precedenti di dati nelle prime fasi del programma, riducendo ulteriormente i rischi dell’integrazione del motore F130 sul B-52J.

Mentre i test continuano durante tutto l’anno, Rolls-Royce è sulla buona strada per l’inizio della Critical Design Review nel primo trimestre 2024. Anche la Rolls-Royce’s supply chain e l’assemblaggio rispettano i tempi previsti per consegnare ground and flight test engines in tempo dal 2024 al 2026″, afferma Rolls-Royce.

Candice Bineyard, Director, Programs – Defense, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dei progressi che abbiamo fatto con questo programma di test fondamentale. Finora i motori operano perfettamente, corrispondendo a tutte le nostre previsioni sulle inlet performance. Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione con l’Air Force e Boeing mentre completiamo i test presso il NASA Stennis Space Center e ci prepariamo per la Critical Design Review”.

“Nel settembre 2021 i motori Rolls-Royce F130 sono stati selezionati dall’Air Force per sostituire i propulsori esistenti nella flotta B-52, con oltre 600 nuove consegne di motori previste. I nuovi motori prolungheranno la vita del B-52 aircraft di 30 anni e sono così durevoli che si prevede che rimarranno in volo per il resto dell’aircraft life.

I motori F130 saranno prodotti, assemblati e testati presso gli stabilimenti Rolls-Royce di Indianapolis, la più grande production facility dell’azienda negli Stati Uniti. L’F130 è derivato dalla famiglia di commercial engines Rolls-Royce BR, con oltre 30 milioni di ore di operazioni e un elevato reliability rate. È un motore collaudato e affidabile, con un fuel-efficient design”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)