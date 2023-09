News Brevi – 09.09.2023

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO NELLA NOTTE CON ELICOTTERO HH-139B SU NAVE MERCANTILE MALTESE AL LARGO DELLA SARDEGNA – Nella notte, un elicottero HH-139 B dell’80° Centro SAR dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), è intervenuto per recuperare e soccorrere da una nave mercantile maltese in navigazione a circa sessanta miglia a ovest di Iglesias, costa sud occidentale della Sardegna, un uomo di circa 30 anni, di nazionalità turca, in pericolo di vita per gravi problemi cardiaci L’uomo si era sentito male durante la navigazione e dopo la richiesta di aiuto da parte dell’equipaggio della nave alle stazioni di soccorso marittime è immediatamente scattata la procedura di emergenza ed il coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che intorno alle ore 4 ha disposto il decollo di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero l’elicottero del soccorso aereo della base aerea sarda di Decimomannu. L’equipaggio, un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore, è decollato dalla base sarda e dopo aver raggiunto l’imbarcazione, calato l’aerosoccorritore con verricello, ha eseguito il recupero – sempre con il verricello – dell’uomo barellato. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’intervento si è concluso alle 7 con il ritorno alla base. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS CONSEGNA IL 1.5000 H135 – Il 30 agosto 2023 ha segnato la 1.500° consegna di un H135, poiché ADAC Luftrettung, uno dei più importanti helicopter emergency services (HEMS) operators in Europa, ha ricevuto un altro light twin-engine helicopter da aggiungere alla propria flotta di H135 e H145. I clienti di tutto il mondo condividono il motivo per cui questo traguardo è una testimonianza del fatto che l’elicottero è market leader for HEMS operations, e un velivolo preferito per search and rescue, offshore wind farm maintenance, critical care transport, tra le altre diverse missioni. Peter Fleischhacker, Head of Flight Operations at ÖAMTC Air Rescue Regiments, parla dell’esperienza di salvare vite umane con l’H135 in montagna: “L’ÖAMTC Air Rescue opera in Austria a temperature che possono raggiungere i 40°C in estate e meno 20°C in inverno. A seconda della parte del paese che servono, gli elicotteri potrebbero volare ad altitudini fino a 10.000 mean sea level (MSL). I piloti devono affrontare anche una serie di altri fattori ambientali, come turbolenze, vento e nebbia a seconda della stagione”. Eppure, nonostante queste sfide, piloti come Fleischhacker citano l’affidabilità e la capacità dell’H135 di gestire tutte le condizioni. Attributi come autopilot, Night Vision Goggle – compatible cockpit, First Limit Indicator, che evidenzia gli engine data in un indicatore, e i navigation systems riducono il carico di lavoro del pilota e aumentano la situational awareness. La cabina ampia e senza ostacoli dell’H135, combinata con performance eccellenti e payload capacity, lo hanno reso non solo un riferimento per i servizi HEMS, ma una risorsa per le missioni di ricerca e salvataggio. Le porte laterali scorrevoli sovradimensionate e le rear clamshell doors facilitano il carico e lo scarico dei pazienti a terra, con maggiore sicurezza grazie al Fenestron tail rotor dell’elicottero. HTM, una delle più grandi società di elicotteri del mondo di lingua tedesca, attualmente fornisce servizi a 12 parchi eolici nella baia tedesca e sulla costa atlantica francese. Bernd Brucherseifer, HTM Managing Director and active pilot, spiega che l’H135 svolge molte missioni presso HTM – da corporate transport and ambulance flights a avalanche blasting – ma il suo ruolo principale è nelle operazioni e nella manutenzione dei parchi eolici offshore, trasportando i tecnici per l’assistenza alle turbine e calandoli tramite il verricello. “L’offshore è un settore molto speciale con requisiti rigorosi in termini di performance, in particolare per le OEI hover out of ground effect performance nel caso in cui si perda un motore”, afferma Brucherseifer. Prosegue sottolineando che questo requisito significa che la scelta dei tipi di elicotteri è limitata per il tipo di lavoro in cui HTM è specializzata. Fortunatamente, sia l’H135 che l’H145 soddisfano questa esigenza e sono il motivo per cui la flotta di HTM si appoggia fortemente ai prodotti Airbus. L’H135 si avvale di oltre 40 anni di esperienza nel segmento offshore. Le due engine options dell’elicottero (Safran Helicopter Engines Arrius 2B2 Plus e Pratt & Whitney Canada 206 B2) conferiscono all’H135 eccellenti performance e riserve di potenza, anche in scenari OEI, insieme a un basso consumo di carburante.

AERONAUTICA MILITARE: PASSAGGIO DI CONSEGNE A CAPO DEL 5° REPARTO COMUNICAZIONE – Si è svolta venerdì 8 settembre, nel Cortile dei Trasvolatori di Palazzo Aeronautica, a Roma, la cerimonia di passaggio di consegne a capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica tra il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo ed il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani. La cerimonia è stata presieduta dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, ed ha visto la partecipazione, oltre che di una rappresentanza del personale del Reparto, di numerosi ospiti, sia di altri Reparti SMA, Alti Comandi ed articolazioni del comprensorio di Palazzo AM, sia delle svariate realtà esterne con le quali la Forza Armata ha consolidati rapporti di collaborazione nel campo della comunicazione. Il Generale Adamo, nel suo discorso di commiato, ha voluto ripercorrere gli eventi, le attività e le sfide più importanti che il Reparto ha affrontato e gestito sotto il suo comando, iniziato nel dicembre del 2019, che dopo pochi mesi ha dovuto fronteggiare l’emergenza Covid, e culminato con i festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare. “Tutti i progetti realizzati sono stati il risultato di un tenace e costante lavoro, sostenuto dalla nostra capacità di adattarci e dando il meglio anche nell’ambito di attività a volte lontane dal nostro operare quotidiano. Progetti che ovviamente non saremmo riusciti a portare avanti senza il fondamentale supporto di importanti partner e sponsor, che colgo l’occasione per ringraziare. Di pari passo, abbiamo continuato a seminare e alla fine di questo anno e nel 2024, tanti altri progetti si concretizzeranno”. Il Generale Floreani, dopo un doveroso “pensiero ai Caduti e a tutti coloro che, seguendo la nostra Bandiera con sacrificio, ci hanno lasciato una eredità pesante”, ed un ringraziamento sentito alle Superiori Autorità per la fiducia che gli è stata accordata affidandogli le redini del Reparto, si è rivolto al suo predecessore, rinnovando l’impegno a “continuare nel solco tracciato e dando continuità ai progetti avviati, per affrontare le nuove sfide con la consapevolezza che quanto è stato fatto costituisce una solida base per andare avanti nella giusta direzione”. “In particolare in questo anno del Centenario, il 5° Reparto è stato assoluto protagonista nel mettere in evidenza l’eccellenza che l’Aeronautica Militare ha raggiunto nell’impiego dello strumento aerospaziale al servizio dei cittadini e dell’intero sistema Paese”, ha dichiarato il Sottocapo di SMA nel suo intervento. “Avete esplorato, in modo assolutamente trasversale, il dominio della comunicazione, ed uso la parola dominio non a caso perché il Centenario è stato da voi affrontato come un’operazione militare complessa, attraverso una meticolosa e minuziosa pianificazione ed una superlativa condotta dell’operazione”. Il 5° Reparto promuove i valori, il ruolo e l’immagine dell’Aeronautica Militare secondo le linee evolutive della società, sviluppando politiche comunicative e strategie di comunicazione calibrate alla dimensione militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: CONCLUSO IL 72° SPECIAL MEETING ECAC – Enac informa: “Sotto la Presidenza di Alessio Quaranta, DG Enac, si sono conclusi a Malta i lavori del 72’ Meeting ECAC dove i 44 Paesi membri hanno, principalmente, affrontato le tematiche della transizione ecologica del trasporto aereo che, al 2050, ha l’obiettivo di zero emissioni di CO2. In tale contesto Enac ha presentato una importante risoluzione da discutere il prossimo novembre alla conferenza ICAO sui carburanti sostenibili a Dubai. Il Presidente Pierluigi di Palma nell’illustrare il “working paper” ha sottolineato l’esigenza di estendere la produzione di SAF da biomasse, unico propellente compatibile con l’attuale motoristica aerea, da coltivare in regioni del continente africano nello spirito di ‘NoCountryLeftBehind’“.

DELTA CELEBRA 25 ANNI DI SERVIZIO IN PERU’ – Delta celebra 25 anni di operazioni di volo per Lima, aiutando i viaggiatori internazionali a scoprire i tesori architettonici e culturali di questo paese, fornendo allo stesso tempo alla comunità peruviana l’accesso al mondo. “Con un impegno che dura da più di due decenni, Delta Air Lines ha forgiato un’eredità di operazioni esemplari in Perù, sempre guidate da elevati standard di innovazione e affidabilità. Negli ultimi 25 anni la compagnia ha mantenuto le operazioni di collegamento tra Lima, meglio conosciuta come “La Città dei Re”, e Atlanta tramite un volo giornaliero. Dall’arrivo di Delta nel 1998, con interruzioni solo per pochi mesi a causa della pandemia, più di 3,2 milioni di passeggeri hanno volato sulla rotta ATL-LIM, dimostrando l’impegno di Delta verso la connettività e la comodità dei viaggiatori”, afferma Delta. “In occasione del nostro venticinquesimo anniversario di servizio a Lima, sottolineiamo il magnifico lavoro che ha permesso il successo della nostra rotta Atlanta-Lima in tutti questi anni”, ha affermato Delia Ortega, country sales manager, Delta Air Lines Peru. “Proviamo un profondo senso di gratitudine e orgoglio di far parte della comunità locale. Rimaniamo fermi nel nostro impegno di continuare ad essere la compagnia aerea che fornisce un servizio eccezionale e affidabile verso numerose destinazioni in tutto il mondo. Inoltre, persisteremo nei nostri sforzi per attirare nuovi viaggiatori da tutto il mondo per scoprire il paese che ospita una delle sette meraviglie del mondo dell’UNESCO, Machu Picchu”. “La strategia di Delta oggi è incentrata sugli Stati Uniti e sul Canada, cercando di collegare i peruviani alle oltre 300 destinazioni domestiche della compagnia aerea negli Stati Uniti. Ciò apre un mondo di possibilità ed esperienze per i passeggeri, creando nuove opportunità di viaggio ed esplorazione. Dallo scorso febbraio Delta Air Lines ha raggiunto una pietra miliare nella sua presenza operativa a Lima, raggiungendo la sua capacità storica più alta in questo paese, aumentando i posti disponibili ad un tasso annuo del 57%. Questa operazione viene effettuata utilizzando un A350, che ha una capacità di 339 posti. Dall’implementazione della joint venture tra Delta Air Lines e LATAM Airlines nell’ottobre 2022, entrambe le compagnie aeree hanno aumentato la capacità tra gli Stati Uniti e il Sud America del 75%. Il crescente numero di viaggiatori è già evidente, guidando l’espansione delle attuali rotte di Delta e l’introduzione di nuove. Un esempio eccellente è la rotta che LATAM lancerà da Atlanta a Lima, una seconda frequenza a partire dal 29 ottobre. Sia gli orari di Delta che quelli di LATAM su questa rotta sono programmati per aumentare e massimizzare le opportunità di collegamento verso le principali città del Nord e del Sud America, aprendo una parte maggiore del mondo ai viaggiatori”, conclude Delta.

DELTA RIPROPONE IL PROGRAMMA 12 STATUS – I Seattle Seahawks tornano in campo, a partire da questa domenica con la loro prima partita della stagione. Per il settimo anno, Delta – compagnia aerea ufficiale dei Seahawks – premia i fan e i clienti Delta per la loro fedeltà attraverso il programma 12status. Lanciato originariamente prima della stagione 2016, il programma fedeltà premia i fan dei Seahawks per le performance della squadra sul campo con miglia attraverso il programma Delta SkyMiles(R) e altri vantaggi esclusivi. “L’inizio della stagione significa che possiamo riproporre il programma per premiare i fan per la loro fedeltà ai Seahawks e a Delta”, ha affermato Joan Wang, Delta Managing Director – Pacific Northwest. “Siamo entusiasti di iniziare la nostra settima stagione con i nostri partner a Seattle e di supportare i fan dei Seahawks”. L’iscrizione al programma SkyMiles di Delta è gratuita ed è necessaria per iscriversi a 12Status. 12Status è esclusivo per i residenti nello stato di Washington, che possono iscriversi su 12Status.com.