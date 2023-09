SEA Prime: 750 movimenti di aerei ed elicotteri gestiti per il Gran Premio d’Italia

In occasione dell’edizione 2023 del Gran Premio d’Italia di Formula 1, SEA Prime, che con il brand Milano Prime è il primo business aviation airport operator in Italia e tra i primi in Europa, ha registrato ottimi risultati.

“Dal 1° al 4 settembre la società ha gestito complessivamente circa 750 business aviation movements a Linate e Malpensa Prime, con un picco di 300 movimenti domenica 3 settembre.

Questi risultati riflettono il trend positivo registrato da uno dei più seguiti eventi sportivi in Italia, che ha richiamato più di 330.000 spettatori da tutto il mondo.

Durante il weekend del GP, le operazioni di SEA Prime, con il supporto dell’ENAV e dell’Ente per l’Aviazione Civile (ENAC), hanno gestito l’helicopter shuttle – operato da Elilombarda – con una speciale procedura per consentire agli spettatori di raggiungere facilmente l’autodromo direttamente dall’apron, per un totale di 134 helicopters rotations. Da Linate airport sono decollati anche gli aerei della Presidenza della Repubblica Italiana e le iconiche “Frecce Tricolori”, per la tradizionale esibizione prima dell’inizio del Gran Premio”, afferma SEA Prime.

“Gli importanti risultati raggiunti anche nell’edizione di quest’anno del Gran Premio d’Italia confermano il ruolo fondamentale di Milano Prime come gateway efficiente ed esclusivo per gli eventi più importanti che coinvolgono il territorio milanese”, conclude SEA Prime.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)