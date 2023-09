Qatar Airways e Xiamen Airlines lanciano una nuova codeshare partnership

Qatar Airways annuncia una nuova codeshare partnership con Xiamen Airlines, la prima compagnia aerea cinese ad operare voli passeggeri diretti dalla Mainland China al Qatar. “In base all’accordo di cooperazione, Xiamen Airlines lancerà voli giornalieri tra il Beijing Daxing International Airport e l’Hamad International Airport di Doha, sede di Qatar Airways, con i suoi aeromobili Boeing 787-9 moderni e all’avanguardia.

I voli, che inizieranno il 20 ottobre 2023, arriveranno a Doha alle 22:45 e partiranno alle 02:00, fornendo ai passeggeri collegamenti ottimali verso i mercati chiave del global network di Qatar Airways oltre Doha, in Medio Oriente, Africa ed Europa.

Oltre ai voli da Pechino, Xiamen Airlines lancerà anche due voli settimanali da Xiamen, la special economic zone della Fujian Sheng province, a Doha. I voli inizieranno il 31 ottobre 2023 e offriranno la stessa connettività continua al network di Qatar Airways dei voli per Pechino, arrivando a Doha da Xiamen alle 05:00 e partendo la sera alle 19:30″, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways utilizzerà il codeshare su questi nuovi voli, che rafforzeranno notevolmente la sua presenza in Mainland China, che comprende 6 destinazioni per un totale di 31 voli settimanali operati da Qatar Airways, seguiti da doppi voli giornalieri per Hong Kong. Nell’ambito del nuovo accordo, Xiamen Airlines inserirà il proprio codice sui voli Qatar Airways da e per Pechino.

Xiamen Airlines è stata fondata nel 1984 ed è membro dell’Alleanza SkyTeam. La Five-Star airline è nota per i suoi elevati standard di servizio e l’eccellenza operativa, offrendo ai clienti una fitta rete di 105 destinazioni in Cina e nel mondo.

I nuovi servizi diretti da Beijing a Doha saranno operati da un Boeing 787-9 che presenta una configurazione a due classi per 287 passeggeri, con 30 posti in Business class e 257 in Economy class. Il servizio Xiamen-Doha-Xiamen sarà operato da un Boeing 787-8 che ospiterà 237 passeggeri in tre classi, con 4 posti in First class, 18 in Business class e 215 in Economy class”, prosegue Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa cooperazione globale e di dare il benvenuto al nostro nuovo partner, Xiamen Airlines, all’Hamad International Airport, la nostra casa in Qatar. Siamo orgogliosi e onorati che Xiamen Airlines abbia scelto Doha come nuova destinazione nella propria rete e unica destinazione in Medio Oriente. I loro voli sono perfettamente collegati alla nostra impareggiabile rete globale, che offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree una scelta più ampia ed esperienze di viaggio senza soluzione di continuità”.

Zhao Dong, Chairman of Xiamen Airlines, ha dichiarato: “Sia Qatar Airways che Xiamen Airlines sono i vincitori degli APEX World Class Awards nel 2022, dimostrando il nostro impegno condiviso per un servizio di alta qualità. La partnership tra due Five-Star airlines porterà meravigliose esperienze di volo ai clienti di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)