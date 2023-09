News Brevi – 11.09.2023

DAL 2024 APRE A GRASSOBBIO IL NUOVO ISTITUTO DELLE PROFESSIONI AERONAUTICHE “LINDBERGH AVIATION ACADEMY” – Un nuovo criterio formativo per preparare le giovani generazioni a intraprendere ruoli e funzioni con alto profilo professionale nell’ambito del mondo dell’aviazione e in generale dei servizi legati alle attività di volo. Con questo obiettivo nasce l’Istituto delle Professioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy”, frutto della sinergia tra AEA (Aircraft Engineering Academy) e Istituto Dante Alighieri della “Lindbergh Flying School” di Firenze, presentato ufficialmente venerdì 8 settembre nella Sala della Comunità nel comune di Grassobbio, in provincia di Bergamo. La nuova realtà formativa si rispecchia nella tradizione ed è emanazione della scuola aviatoria fiorentina per inserirsi con un piano di studi innovativo nell’offerta delle scuole parificate del ciclo di studi di secondo grado, ed è stata espressamente individuata nell’ambito del territorio bergamasco connotato da vocazione aeronautica in costante espansione. Un progetto didattico condiviso con le amministrazioni locali e le eccellenze che ruotano all’interno e a supporto dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Caratteristiche e finalità del nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche sono state illustrate da Alessandro Cianciaruso, Presidente e Amministratore Delegato della Lindbergh Aviation Academy, e Luciano Lazzeri, Amministratore Unico dell’Istituto Dante Alighieri e partner della Lindbergh Aviation Academy. “Ci apprestiamo a varare un programma didattico che permette di intraprendere una serie di percorsi innovativi con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mondo del lavoro aeronautico”, spiega Alessandro Cianciaruso. “La nascita della “Lindbergh Aviation Academy” risponde all’esigenza di superare il modello classico degli istituti aeronautici, che predispongono gli allievi a diventare soprattutto piloti e controllori di volo. La sede dell’Istituto delle Professioni Aeronautiche è stata voluta nel comune di Grassobbio e condivisa dalla locale amministrazione, attraverso il parere favorevole manifestato dal sindaco Manuel Bertoglio, con il proposito di creare una sinergia con il vicino aeroporto e tutte le realtà connesse alle attività operative e logistiche di volo. Il primo ciclo di lezioni sarà avviato nel settembre 2024 proponendo indirizzi scolastici in grado di maturare le nuove figura professionali entro la fine del decennio in corso”.

THAICOM STIPULA UN CONTRATTO CON AIRBUS PER IL SATELLITE ONESAT – Thaicom Public Company Limited, uno dei principali Asian satellite operator and space technology company, ha scelto Airbus per il suo new generation software-defined high throughput satellite. Airbus fornirà uno dei suoi ultimi satelliti progettati: un fully reconfigurable OneSat. Questo satellite Thaicom fornirà connettività estesa in banda Ku nella regione Asia-Pacifico per milioni di utenti. Thaicom ha lanciato e gestito otto satelliti geostazionari. Questo è il primo satellite flessibile di Thaicom, che consente una maggiore adattabilità in termini di copertura, frequenza e capacità, aspetti cruciali in una regione così dinamica. Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questo importante contratto con il principale operatore satellitare Thaicom, è il nono ordine per la nostra pionieristica linea di prodotti OneSat che è completamente riconfigurabile in orbita e offre una flessibilità senza rivali. Questa collaborazione con Thaicom è la prima e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto in futuro”. Patompob (Nile) Suwansiri, Thaicom’s Chief Executive Officer, ha commentato: “Sono lieto di aver scelto Airbus per costruire la nostra nuova generazione di software-defined high throughput satellite (HTS). In quanto fornitore leader di tecnologia satellitare a livello mondiale, confidiamo che Airbus sarà la nostra scelta migliore per il nostro nuovo satellite nella posizione strategica di 119,5 gradi Est. Permetterà flessibilità e riconfigurazione istantanea per adattarsi dinamicamente alle aree di servizio e fornirà un significativo aumento di fiducia per i clienti e partner di Thaicom in tutta l’Asia – Pacifico”. Posizionato in orbita a 119,5° est, questo satellite all’avanguardia consentirà a Thaicom di proporre ad altri operatori partner una condivisione della payload capacity del suo satellite, riducendone i costi e garantendo comunque un controllo separato della capacità e della flessibilità dell’individual payload capacity. Airbus progetterà e produrrà il satellite e fornirà anche componenti del segmento di controllo a terra. Airbus prevede di consegnare il satellite nel 2027. Airbus OneSat si basa sull’eredità dei satelliti geostazionari per telecomunicazioni Eurostar di Airbus e sull’esperienza dell’azienda in costellazioni con OneWeb. Lo sviluppo del programma OneSat è supportato dall’ESA, dall’Agenzia spaziale francese (CNES) e dall’Agenzia spaziale britannica.

LOCKHEED MARTIN APRE UN SATELLITE OPERATIONS CENTER TEST BED – Lockheed Martin ha annunciato oggi l’apertura del suo Operations Center of the Future, un technology test bed che mostra come gli operatori satellitari di domani saranno in grado di gestire più missioni spaziali contemporaneamente utilizzando un infrastruttura cloud sicura e basata sul Web. Il futuristico centro autofinanziato di Lockheed Martin, situato nel campus dell’azienda vicino a Denver, Colorado, utilizza il suo collaudato Compass™ Mission Planning and Horizon™ Command and Control (C2) software. Questo software ha già fatto volare più di 50 spacecraft, eseguendo missioni spaziali governative, di ricerca e commerciali. Il potente ground system consente la gestione di singoli satelliti – o intere costellazioni di tipi di satelliti simili o completamente diversi – da un unico operatore contemporaneamente, praticamente ovunque. Le automation and artificial intelligence/machine learning capabilities del centro gli consentono di gestire costellazioni satellitari di quasi tutte le dimensioni. La flessibilità consente requisiti minimi di personale, poiché gli operatori possono utilizzare lo stesso software di base indipendentemente dalla missione e consente “lights out” operations fornendo agilità e resilienza nelle operazioni remote.

IATA ANNUNCIA IL JOINT WORLD FINANCIAL SYMPOSIUM AND WORLD PASSENGER SYMPOSIUM A CHICAGO – IATA ha annunciato che “Value Creation – Unlock the Potential” sarà il tema del joint World Financial Symposium (WFS) and World Passenger Symposium (WPS). L’evento si svolgerà dal 25 al 26 ottobre 2023 a Chicago, Stati Uniti, con United Airlines come co-host airline. “Con i livelli di traffico praticamente ripristinati ai livelli pre-pandemia, il settore si concentra sulla ricostruzione della sostenibilità finanziaria e sulle sfide della crescita, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture e i processi per i passeggeri. L’unione di questi due eventi rafforza il fatto che soddisfare le aspettative dei clienti per i viaggi aerei e raggiungere la sostenibilità finanziaria vanno di pari passo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Siamo entusiasti di essere la co-host airline per il joint IATA World Financial Symposium and World Passenger Symposium. Questi sono gli eventi fondamentali del settore per gli aviation finance, customer experience, distribution and payment professionals. In qualità di compagnia aerea impegnata nella leadership e nell’innovazione in queste aree, non vediamo l’ora di unirci alle conversazioni nella nostra città natale, Chicago, questo ottobre”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. I punti salienti del WFS-WPS includono il CEO Panel, che vedrà la partecipazione di Walsh e Adrian Neuhauser, Presidente e CEO di Avianca. Inoltre, cinque percorsi di apprendimento su WPS e WFS esploreranno Passenger Experience and Airport; Accessibility; Airline Retailing; Value Creation; Protecting Value.

QVISION, PARTNER EVENT MANAGEMENT COMPANY DI QATAR AIRWAYS, OTTIENE NUOVI RICONOSCIMENTI – La Qatar Airways partner event management company, QVISION, è stata elogiata con 60 riconoscimenti al 13° Eventex Awards. “QVISION è stata riconosciuta per aver creato esperienze eccezionali per Qatar Airways: dei 60 riconoscimenti, 16 sono andati alla compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar. Gli Eventex Awards sono stati istituiti nel 2009 come i riconoscimenti più importanti per la global Events and Experience Marketing industry, con l’obiettivo di presentare esperienze e servizi di qualità. Sottolineando l’impegno di Qatar Airways nell’offrire ai clienti esperienze impareggiabili e la posizione di QVISION come pioniere nel mondo degli eventi e del marketing esperienziale, QVISION ha ricevuto 5 Gold Awards, 2 Silver Awards e 9 Bronze Awards per la sua eccezionale produzione di: Qatar Airways 25th Anniversary Celebration at Khalifa International Stadium; IATA’s 78th Annual General Meeting Gala Event at Doha Exhibition & Convention Centre; Qatar Airways live Formula 1® & Motorsports Festival”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’eccezionale performance di QVISION al 13° Eventex Awards è altamente encomiabile. Questi premi evidenziano l’incredibile talento e la dedizione incrollabile di Qatar Airways e QVISION nel fornire esperienze indimenticabili. Qatar Airways continua a ridefinire i confini degli eventi spettacolari e crea momenti coinvolgenti che affascinano il pubblico globale”. Salam Al Shawa, Qatar Airways Senior Vice President Corporate Communications, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare eventi memorabili e pluripremiati di alta qualità. Nel corso degli anni Qatar Airways si è impegnata a fornire niente di meno che il meglio in termini di di eventi e intrattenimento al pubblico, ai media, ma soprattutto ai nostri passeggeri e soci fidelizzati. Siamo orgogliosi del lavoro svolto con QVISION, che ci ha dato un riconoscimento eccezionale”. Sharif Hashisho, QVISION Chief Executive Officer, ha commentato: “Questo riconoscimento alimenta la nostra motivazione nel continuare a perseguire l’eccellenza e non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio nella creazione di eventi eccezionali per Qatar Airways che abbiano un impatto duraturo. Siamo entusiasti di celebrare questi risultati e anticipiamo con impazienza le entusiasmanti opportunità che ci attendono”.

RTX INIZIA LA FABBRICAZIONE DI UN 1MW GENERATOR PER L’AIR FORCE RESEARCH LABORATORY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha completato una detailed design review e avviato la fabbricazione di un megawatt electric generator per l’Air Force Research Laboratory (AFRL), come parte dell’Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission-Capability program. Il low-spool generator potrebbe avere molteplici applicazioni per le future piattaforme militari con e senza equipaggio. “Per alimentare advanced mission systems, high-energy weapons and hybrid-electric propulsion architectures, la prossima generazione di aerei militari richiederà un aumento di un ordine di grandezza dell’elettricità”, ha affermato Bill Dolan, vice president, Power and Controls Engineering for Collins. “Fornendo in modo sicuro ed efficiente high-voltage DC power, a bordo, il nostro generatore da 1 MW supporterà queste nuove tecnologie e aiuterà le nuove piattaforme a raggiungere le loro target capabilities”. Dopo aver terminato l’engineering work sul generatore ed essere passato alla fase di produzione, Collins è sulla buona strada per consegnare l’hardware all’Air Force e testare il generatore al Technology Readiness Level 5 nel 2024. I test si svolgeranno presso The Grid, lo state-of-the art electric power systems labs di Collins, la cui apertura è prevista per ottobre a Rockford, Illinois. Anche il Pratt & Whitney business di RTX sta supportando l’AFRL 1MW generator program, studiando future engine integration opportunities. L’1MW generatorsi basa sulla lunga esperienza di Collins nella fornitura di energia elettrica per aerei militari e commerciali, compresi i generatori che attualmente fornisce per gli F-22, F-35 e 787. Insieme all’1MW motor che Collins sta sviluppando per l’RTX hybrid-electric flight demonstrator, l’1MW generator fa parte della roadmap tecnologica di Collins per sviluppare una famiglia di motor generators che possono essere ampliati o ridotti per soddisfare i power requirements delle future piattaforme militari e commerciali.

BOEING GUIDERA’ IL COUNTER-HYPERSONIC FLIGHT TEST PER IL DARPA GLIDE BREAKER – Boeing svilupperà e testerà le tecnologie per un hypersonic interceptor prototype per il DARPA’s Glide Breaker program, come parte di un impegno quadriennale. Boeing eseguirà analisi fluidodinamiche computazionali, test nella galleria del vento e valutazione degli effetti di interazione aerodinamica del getto durante le prove di volo. “I veicoli ipersonici sono tra le minacce più pericolose e in rapida evoluzione per la sicurezza nazionale”, ha affermato Gil Griffin, executive director of Boeing Phantom Works Advanced Weapons. “Ci stiamo concentrando sulla comprensione tecnologica necessaria per sviluppare ulteriormente le capacità anti-ipersoniche della nostra nazione e difenderla dalle minacce future”. Glide Breaker ha lo scopo di informare la progettazione e lo sviluppo dei futuri hypersonic interceptors, che potrebbero distruggere una minaccia che viaggia ad almeno cinque volte la velocità del suono nell’atmosfera superiore durante la cosiddetta “fase di planata” del volo.

JETBLUE E ALLEGIANT ANNUNCIANO UN ACCORDO DI CESSIONE IN RELAZIONE ALLA FUSIONE DI JETBLUE CON SPIRIT – JetBlue Airways Corporation e Allegiant hanno annunciato che le compagnie aeree hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale JetBlue trasferirà ad Allegiant tutte le partecipazioni di Spirit Airlines, Inc. presso Boston Logan International Airport e Newark Liberty International Airport. JetBlue cederà inoltre fino a cinque gate e le relative strutture di terra presso Fort Lauderdale-Hollywood International Airport per promuovere la crescita dei vettori ultra-low-cost. Il 1° giugno JetBlue ha annunciato che cederà a Frontier tutte le partecipazioni di Spirit presso il New York LaGuardia Airport. Insieme, queste cessioni fanno parte degli impegni iniziali volontari di JetBlue inclusi nell’accordo di fusione con Spirit e sono condizionati alla chiusura della transazione JetBlue-Spirit. JetBlue prevede di concludere la transazione con Spirit nella prima metà del 2024.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA UNA AI-COMMANDED MISSION – Lockheed Martin Corporation, in collaborazione con l’Operator Performance Laboratory (OPL) dell’Università dell’Iowa, ha completato una artificial intelligence (AI) demonstration utilizzando due L-29 aircraft pilotati (che fungono da surrogati degli uncrewed systems) che eseguono jamming support in una missione aria-terra simulata. L’esecuzione riuscita mostra come i sistemi aerei autonomi senza equipaggio possano operare in coordinamento con piattaforme tattiche con equipaggio nelle future operazioni. Questo progetto, denominato Enhanced Collaborative High-Frequency Orientation System (ECHOS), è stato sponsorizzato dalla Lockheed Martin’s 21st Century Security Demonstrations & Prototypes (D&P) organization. Entro la fine del 2023, il team Skunk Works e OPL metteranno alla prova l’intelligenza artificiale in una missione end-to-end di soppressione e distruzione delle difese aeree nemiche (SEAD/DEAD).