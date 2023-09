Il motore Rolls-Royce Pearl 700 riceve la FAA type certification e si prepara per l’imminente entrata in servizio

Rolls-Royce annuncia che il Pearl® 700, il motore esclusivo per i nuovi Gulfstream Aerospace Corp.® business aircraft Gulfstream G700™ e Gulfstream G800™, ha ricevuto la certificazione ufficiale dalla Federal Aviation Administration (FAA) (leggi anche qui). “Il motore pionieristico, sviluppato presso il Rolls-Royce Centre of Excellence for Business Aviation engines in Dahlewitz, Germania, è stato progettato su misura per equipaggiare due degli ultimi prodotti Gulfstream, consentendo loro di volare in missioni a lunghissimo raggio quasi alla stessa velocità del suono. Il motore ha ricevuto la type certification dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel settembre 2022.

Durante il vasto programma di test indoor e outdoor, il motore ha dimostrato performance eccezionali operando a sea-level and altitude conditions, sia con conventional jet fuel che con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ha dimostrato la sua capacità di resistere a bird-strike, cross-winds, ice, hail and water ingestion, oltre a superare il critical fan blade containment test, durante il quale una fan blade viene deliberatamente rilasciata alla massima velocità”, afferma Rolls-Royce.

“I test sono stati condotti in varie sedi Rolls-Royce in Europa e Nord America, tra cui Dahlewitz in Germania; Bristol nel Regno Unito; Manitoba e Montreal, Canada; la Rolls-Royce outdoor jet engine testing facility, presso il NASA John C Stennis Space Centre, Mississippi, USA; così come l’altitude test bed presso AEDC (Arnold Engineering Development Center) in Tullahoma, Tennessee, USA”, prosegue Rolls-Royce.

Il Dr. Dirk Geisinger, Director – Business Aviation, Rolls-Royce, afferma: “Quest’ultima certificazione da parte della FAA per il nostro motore Pearl 700 illustra ancora una volta le capacità uniche di Rolls-Royce di progettare, testare, costruire e certificare motori aeronautici altamente efficienti e affidabili. Questo ci rende davvero orgogliosi ed è anche una testimonianza della dedizione del nostro team globale nel supportare il nostro cliente Gulfstream, per l’imminente entrata in servizio del G700 e del G800. Abbiamo lavorato a stretto contatto con FAA, EASA e Gulfstream per ottenere questa certificazione e vorrei ringraziare tutti loro per il loro continuo supporto”.

Mark Burns, President, Gulfstream, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di questo ultimo progresso verso la G700 and G800 certification. Il G700 e il G800 stanno introducendo nuovi standard di efficienza e performance nel settore della business aviation, grazie alla combinazione dell’aerodinamica Gulfstream e dell’efficienza del Pearl 700. Stiamo assistendo a una grande richiesta per la tecnologia, il comfort della cabina e le capacità a lungo raggio che il G700 e il G800 forniranno ai nostri clienti”.

“Il Pearl 700 combina l’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile nel business aviation sector, con un nuovo low-pressure system, con conseguente aumento dell’8% della take-off thrust a 18.250 lbf rispetto al motore BR725. Il motore offre un’efficienza superiore del 5%, pur mantenendo performance ai vertici della categoria in termini di rumorosità ed emissioni.

Progettato per un’affidabilità eccezionale, il motore Pearl 700 è supportato da Rolls-Royce CorporateCare® Enhanced, il più completo service programme nella business aviation. CorporateCare Enhanced offre sostanziali vantaggi finanziari e operativi ai clienti, aumentando il valore degli asset e la liquidità, mitigando il rischio dei costi di manutenzione e proteggendo dai costi imprevisti di eventi non programmati in qualsiasi parte del mondo. Ulteriori vantaggi per il cliente sono la maggiore disponibilità degli aeromobili, la riduzione degli oneri di gestione, il trasferimento completo del rischio, l’accesso prioritario diretto all’infrastruttura dei servizi Rolls-Royce e l’assistenza in loco remota.

Rolls-Royce è il principale business aviation engine supplier al mondo, che equipaggia oltre 4.100 business aircraft in servizio. Circa 2.400 aeromobili sono coperti da CorporateCare® e circa il 70% delle nuove consegne sono iscritte al programma. Nel 2022, la business aviation ha rappresentato il 21% dei Rolls Royce Civil Aerospace revenue”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)