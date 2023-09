SWISS amplierà la cabina Premium Economy per i suoi Airbus A350

L’aggiunta dell’Airbus A350-900 alla flotta di aeromobili di Swiss International Air Lines (SWISS), prevista a partire dal 2025, sta prendendo ulteriore forma. “La più grande compagnia aerea svizzera ha ora finalizzato le specifiche per le cabine passeggeri dei nuovi twinjet a lungo raggio, segnando un’ulteriore pietra miliare nel progetto fino ad oggi. SWISS ha quindi determinato quanto sarà grande ogni cabina, insieme alla configurazione dei posti, dei corridoi, di lavatories e galleys, e ha anche definito quanti posti saranno disponibili in ciascuna classe di viaggio. I nuovi Airbus A350-900 presenteranno anche il nuovo ‘SWISS Senses’ cabin concept, che offrirà ai clienti SWISS un’esperienza di viaggio aereo totalmente nuova e più personalizzata.

Il nuovo SWISS Airbus A350-900 potrà ospitare 242 passeggeri in totale: tre in First Class, 45 in Business Class, 38 in Premium Economy Class e 156 in Economy Class.

Con 38 posti, la Premium Economy Class dell’Airbus A350-900 sarà sostanzialmente più grande di quella degli attuali aerei a lungo raggio di SWISS. Con l’espansione della Premium Economy la più grande compagnia aerea svizzera risponde alla crescente domanda di viaggi aerei nel segmento premium, soprattutto tra i viaggiatori leisure”, afferma SWISS:

“Grazie al loro carefully-conceived spatial design, tutte le classi a bordo dei nostri aerei offriranno ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio aereo totalmente nuova e senza precedenti dal 2025 in poi”, afferma Tamur Goudarzi Pour, SWISS Chief Commercial Officer. “Con il nostro nuovo concetto di cabina, rimarremo l’unica grande compagnia aerea al mondo a offrire una First Class cabin su tutti i suoi aerei a lungo raggio. Aumenteremo anche le dimensioni della nostra Premium Economy Class, che si è rivelata molto popolare. In entrambi questi aspetti stiamo posizionando ulteriormente SWISS come la compagnia aerea premium leader in Europa”.

“Dal momento che riceverà i suoi nuovi Airbus A350-900 direttamente dalla fabbrica, SWISS ha potuto specificarne gli interni secondo le proprie esigenze particolari.

SWISS riceverà gradualmente in consegna cinque aeromobili Airbus A350-900 a partire dal 2025. A lungo termine, i nuovi twinjet a lungo raggio sostituiranno i quattro restanti Airbus A340-300 quadrimotore della compagnia. L’A350 è l’aereo a lungo raggio più avanzato ed efficiente in termini di consumo di carburante nel suo genere. Produce circa il 25% in meno di emissioni di anidride carbonica rispetto al suo predecessore ed è molto meno rumoroso. Inoltre, in media, l’A350-900 consuma solo circa 2,5 litri di carburante per passeggero ogni 100 chilometri”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)