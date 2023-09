Vietnam Airlines seleziona 50 Boeing 737 MAX

Boeing e Vietnam Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea ha selezionato la famiglia 737 MAX per espandere la propria single-aisle fleet, con l’impegno di ordinare 50 aerei 737-8. “Con una maggiore efficienza nei consumi e performance ambientali, il 737 MAX fornirà la migliore flessibilità della categoria per il crescente mercato dell’aviazione del Vietnam. L’impegno è stato annunciato lunedì 11 settembre durante una cerimonia di firma con il presidente Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken, funzionari della Casa Bianca e leader del governo vietnamita.

Funzionari di Stati Uniti e Vietnam hanno affermato che l’impegno rafforzerà l’occupazione in entrambi i paesi e rafforzerà la bilateral economic partnership. Basandosi sulla lunga storia di collaborazione di Boeing con l’industria dell’aviazione civile vietnamita, la flotta 737 MAX del vettore sosterrà l’obiettivo del Paese di diventare un importante hub aeronautico”, afferma Boeing.

“In linea con la Vietnam Airlines 2025-2030 fleet strategy e con la visione per il 2035, l’investimento negli aeromobili è un progetto cruciale che sostiene lo slancio di ripresa positivo e le prospettive per la compagnia aerea”, ha affermato Dang Ngoc Hoa, Chairman of the Board of Directors of Vietnam Airlines. “La nuova flotta narrow-body ci consentirà di promuovere il nostro sviluppo complessivo ed estendere il nostro servizio di alta qualità sulle rotte domestiche e asiatiche di Vietnam Airlines, oltre a modernizzare la nostra flotta a basso consumo di carburante”.

“Il Sud-Est asiatico è uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita al mondo e il 737 MAX è l’aereo perfetto per Vietnam Airlines, per soddisfare in modo efficiente la domanda regionale”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Apprezziamo la nostra storica partnership con Vietnam Airlines, che risale al 1995, quando la compagnia aerea prese in leasing per la prima volta i 767”.

“Dal lancio, più di 100 clienti in tutto il mondo hanno effettuato ordini fermi per oltre 5.600 aerei 737 MAX. Il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% e ha un’impronta acustica inferiore rispetto agli aerei che sostituisce. I jet offrono maggiore comfort e relax ai passeggeri, con moderne pareti laterali scolpite, illuminazione a LED che migliora il senso di spaziosità e pivoting overhead storage bins.

La famiglia 737 MAX consentirà a Vietnam Airlines di volare fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km) per servire rotte internazionali e regionali sempre più popolari. Il vettore attualmente opera una flotta di 15 787 Dreamliner e serve oltre 50 destinazioni in 17 paesi. Vietnam Airlines è membro dell’Alleanza SkyTeam.

Boeing è impegnata a mantenere forti rapporti con i fornitori vietnamiti e a collaborare per creare una supply chain globale forte, efficiente e resiliente, per fornire prodotti e servizi della massima qualità ai clienti. Oggi Boeing ha un corporate office in Hanoi e Field Service Offices in Hanoi e Ho Chi Minh City”, conclude Boeing.

