Airbus collabora con DG Fuels per promuovere la produzione sostenibile di sustainable aviation fuel negli Stati Uniti

Airbus è diventato un partner strategico di DG Fuels, LLC (“DGF”), leader emergente nel sustainable aviation fuel (SAF).

“I sustainable aviation fuels svolgono un ruolo cruciale nel consentire la tabella di marcia per la decarbonizzazione dell’aviazione. Ci impegniamo a sostenere tutti gli sforzi che contribuiscono a renderli disponibili su larga scala in tutto il mondo”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “La partnership con DG Fuels sostiene l’emergere di un nuovo percorso tecnologico che consenta la produzione di SAF da una gamma più ampia di fonti di rifiuti e residui, prima negli Stati Uniti, con un potenziale di produzione su larga scala in tutto il mondo”.

“Il DGF’s fuel production system si basa interamente su prodotti di scarto cellulosici, come gli scarti di legno dell’industria del disboscamento, e su fonti di energia rinnovabile, come l’energia eolica e solare.

L’impianto di DGF mira ad avere una capacità di produzione iniziale di 120 milioni di US gallons (454 milioni di litri) di SAF in media all’anno, che potrebbe far risparmiare circa 1,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno a partire dal 2026″, afferma il comunicato.

“Il team DGF è entusiasta di aver finalizzato questa partnership SAF con Airbus”, ha commentato Michael Darcy, Presidente e CEO di DG Fuels. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme per accelerare la initial SAF facility in Louisiana e il successivo ampliamento in varie località negli Stati Uniti e oltre”.

“La partnership con Airbus supporta l’obiettivo di DG Fuels di avviare l’equity process e raggiungere una final investment decision (FID) sulla costruzione del primo impianto SAF di DG Fuels negli Stati Uniti. La decisione sarebbe prevista entro l’inizio del 2024. In questo contesto, Airbus e DGF hanno concordato che una parte della produzione del primo impianto andrà a beneficio dei clienti di Airbus.

Questo progetto è in linea con la SAF Grand Challenge, sponsorizzata dal governo degli Stati Uniti, che mira a ridurre i costi, migliorare la sostenibilità ed espandere la produzione nazionale di SAF. Questo programma nazionale mira a produrre 3 miliardi di US gallons (11,3 miliardi di litri) di domestic sustainable aviation fuel all’anno, ottenendo una riduzione di almeno il 50% delle emissioni di gas serra (GHG) nel ciclo di vita rispetto al jet fuel entro il 2030 e il 100% delle projected aviation fuel consumption, ovvero 35 miliardi di US gallons di produzione annua, entro il 2050″, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)