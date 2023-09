SMBC Aviation Capital ordina 25 Boeing 737 MAX

Boeing e SMBC Aviation Capital hanno annunciato che l’airplane lessor sta ordinando 25 737-8. “Il nuovo ordine aumenta il portafoglio ordini di SMBC a 81 737 MAX, focalizzati sul market-leading 737-8.

Con la domanda di viaggi in aumento in tutto il mondo, i lessors stanno cercando di aumentare i loro single-aisle portfolios per fornire alle compagnie aeree più fuel-efficient jets, in grado di operare su varie reti di rotte”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di concludere questo ulteriore ordine con il nostro partner di lunga data Boeing e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro in futuro. Questa transazione dimostra il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti gli aerei con la tecnologia più recente, con il minor consumo di carburante, mentre cercano di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e ridurre i costi operativi”, ha affermato Peter Barrett, CEO di SMBC Aviation Capital. “I nostri clienti hanno dimostrato una chiara domanda a lungo termine per il 737 MAX e la nostra pipeline di ordini ampliata posiziona SMBC Aviation Capital per la crescita futura, sullo sfondo di una forte ripresa globale dei viaggi aerei”.

“Il 737-8 offre flessibilità su tutti gli airline network, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni in media fino al 20%. Ogni aereo farà risparmiare fino a 8 milioni di libbre di emissioni di CO2 all’anno rispetto agli aerei che sostituirà. Boeing ha ottenuto più di 400 ordini per la famiglia 737 MAX nel 2023″, prosegue Boeing.

“Essendo uno dei principali airplane lessors del settore, la decisione di SMBC di aumentare il proprio portafoglio ordini del 737 MAX con un ordine per 25 737-8 dimostra la sua fiducia nel valore che l’aereo apporta ai suoi airline customers”, afferma Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “L’incredibile versatilità del 737-8 e l’impareggiabile efficienza nei consumi lo rendono una risorsa chiave per la leasing community nel suo impegno per aiutare le compagnie aeree a raggiungere obiettivi di sostenibilità ed efficienza”.

“Il 737-8 può ospitare da 162 a 210 passeggeri a seconda della configurazione, con un range di 3.500 miglia nautiche e opera con profitto su rotte a corto e medio raggio”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)