News Brevi – 12.09.2023

SAS ESTENDE LA TEMPISTICA PER IL SUO EQUITY SOLICITATION PROCESS – SAS informa: “SAS annuncia che estenderà di una settimana la tempistica per l’equity solicitation process, su richiesta di uno o più offerenti. La nuova scadenza per la presentazione delle offerte finali da parte dei potenziali investitori è il 25 settembre 2023. SAS sta attualmente conducendo un ampio e competitivo equity solicitation process, con l’obiettivo di sollecitare investimenti nella compagnia riorganizzata. SAS ha ricevuto un notevole interesse da parte dei potenziali investitori che hanno partecipato al processo. Su richiesta di uno o più offerenti, SAS ha deciso di estendere di una settimana la tempistica. Con la tempistica estesa, la nuova scadenza per i potenziali investitori per presentare le offerte finali è il 25 settembre 2023. SAS mira attualmente a completare l’approvazione del suo court-supervised process negli US intorno alla fine dell’anno, a cui seguiranno eventuali approvazioni normative e procedure necessarie nel 2024”.

ALLA FIERA “REAS” LE NUOVE TECNOLOGIE PER I SOCCORSI NELLE ALLUVIONI – Nei primi sei mesi di quest’anno sono stati registrati ben 25 eventi relativi a frane, inondazioni e allagamenti. Quest’anno l’emergenza ha riguardato innanzitutto l’Emilia Romagna, duramente colpita dall’alluvione del maggio scorso. E’ quanto indicano gli ultimi dati elaborati dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). In occasione di queste catastrofi idrogeologiche, la struttura nazionale e regionale di protezione civile ha messo in campo un gran numero di mezzi e apparecchiature, sia per prevenire e monitorare questi fenomeni, che per la ricerca e il soccorso delle vittime. Proprio le ultime novità tecnologiche sul fronte degli interventi in caso di frane e alluvioni saranno tra i temi al centro di “REAS 2023”, ventiduesima edizione del grande salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Durante “REAS 2023”, si parlerà delle nuove tecnologie per prevenire ed affrontare queste emergenze idrogeologiche. Frane e alluvioni possono essere infatti monitorate tramite i dati raccolti dai satelliti di osservazione della Terra dotati di sensori nella banda del visibile, infrarosso e radar. Altre reti di sensori posizionati sul territorio a rischio, come i radar meteo o le stazioni di rilevamento disseminate lungo la rete idrografica, possono invece aiutare a predire eventi meteorologici estremi informando per tempo la popolazione. Al “REAS 2023” saranno anche presentati nuovi mezzi pesanti per gli interventi nelle aree colpite, robot cingolati e droni per la ricerca di dispersi, gommoni di nuova generazione per i soccorsi nelle zone allagate, ambulanze dotate di sofisticate apparecchiature salvavita e sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reasonline.it.

NUOVA BRAND AMBASSADOR PER ETIHAD AIRWAYS – Etihad Airways ha annunciato la sua partnership con la star di Bollywood Katrina Kaif come nuova brand ambassador. “Questa collaborazione segna un traguardo importante, poiché Etihad rafforza la sua presenza nel mercato indiano e si riunisce con una delle star di Bollywood più celebri dell’India. La sua associazione con la compagnia aerea sarà svelata attraverso un’accattivante serie di video da mostrare sui canali social di Etihad e Katrina”, afferma Etihad Airways. Katrina Kaif afferma: “Sono entusiasta di tornare con Etihad Airways, un brand sinonimo di esperienze di viaggio di livello mondiale. L’impegno della compagnia aerea verso l’eccellenza e la sua dedizione nel riunire le persone sono in sintonia con i miei valori”. Amina Taher, Vice President of Brand, Marketing and Sponsorship, Etihad Airways, spiega: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Katrina Kaif nella famiglia Etihad Airways come nostro brand ambassador. La nostra partnership con Katrina è tutt’altro che ordinaria, incarna lo spirito di innovazione e raffinatezza che la nostra compagnia aerea rappresenta, celebrando al contempo il nostro impegno nell’unire culture e comunità. Con il suo straordinario viaggio e il riconoscimento globale, non solo mostriamo le offerte di Etihad, ma promuoviamo anche connessioni autentiche che risuonano sinceramente con i viaggiatori indiani e celebriamo il nostro impegno nei confronti dell’India”. “La nuova partnership si basa sulla collaborazione di Katrina con Etihad nel 2010. La sua precedente collaborazione ha dimostrato il suo apprezzamento per l’impegno della compagnia aerea nei confronti del comfort e del servizio di prim’ordine. Tornando nuovamente a collaborare, Katrina ed Etihad stanno dimostrando il rafforzamento del rapporto di Etihad con le comunità indiane sia a livello domestico che in importanti mercati globali come gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada. In qualità di brand ambassador di Etihad, Katrina sarà protagonista di una serie di campaign videos creativi e coinvolgenti. La sua partnership con la compagnia aerea rafforza la sua posizione nel mercato indiano, dove attualmente serve 8 città indiane, consolidando ulteriormente Etihad come scelta preferita per i viaggiatori e allineandosi perfettamente con la strategia della compagnia aerea per una crescita sostenuta in India”, conclude Etihad Airways.

I SISTEMI DI VISIONE DI LEONARDO EQUIPAGGIANO L’ESERCITO DANESE – In occasione del salone DSEI 2023, Leonardo ha annunciato un contratto del valore di oltre 10 milioni di sterline con la Danish Defense Acquisition and Logistics Organization (DALO) per equipaggiare più di 300 veicoli dell’Esercito danese, tra cui i mezzi di trasporto truppe Piranha V 8×8 e i sistemi di artiglieria semoventi Caesar 8×8, con telecamere integrate. La tecnologia fornirà una visione potenziata e una maggiore situational awareness, consentendo agli equipaggi di operare in modo più efficace in ambienti ostili. L’ordine è stato assegnato nell’ambito dell’accordo quadro siglato nel 2016 tra Leonardo e la DALO per la fornitura di sistemi modulari di missione per i veicoli della flotta terrestre dell’Esercito Danese, con ciascun sistema adattato al tipo e al ruolo del singolo mezzo. Nello specifico, questo contratto riguarda 309 veicoli Piranha V che comprendono le varianti per fanteria, genio, riparazioni, mortai, posti di comando e ambulanze, oltre alla piattaforma Caesar 8×8 ART (Artiglieria) e ai ricambi della flotta. Le consegne sono già iniziate. Il sistema di telecamere per veicoli di Leonardo utilizza un design modulare multipiattaforma che comprende telecamere a infrarossi (IR) ad alta risoluzione per la visione notturna (termiche/bassa luminosità), telecamere per la luce diurna, display utente, illuminatori IR e altre sorgenti video della piattaforma. Dal 2016 Leonardo ha fornito oltre 700 sistemi di telecamere per i veicoli della Royal Danish Army.

SAAB: ORDINE PER FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE PER IL GRIPEN E – Saab e la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) hanno stipulato un accordo riguardante nuove funzionalità e adjusted delivery schedules per Gripen E e Gripen C/D. L’accordo riguarda il periodo 2023-2030 e il valore dell’ordine è di circa 5,8 miliardi di corone svedesi. FMV e Saab hanno concordato di rivedere il loro accordo esistente relativo allo sviluppo e alla produzione del Gripen E aggiungendo nuove funzionalità, che includono modifiche ad electronic warfare, communication and reconnaissance systems, nonché modifiche ai programmi di consegna per Gripen E e Gripen CD. Al fine di garantire la Swedish Armed Forces operative fighter capability, le forze armate, FMV e Saab hanno concordato piani di sviluppo e consegna adeguati, consentendo il continuo sviluppo e le operazioni del Gripen C/D dopo il 2030, in parallelo con l’introduzione del next generation fighter, il Gripen E. “Questo accordo sottolinea ulteriormente la stretta collaborazione tra Saab, FMV e le forze armate svedesi. Sono molto orgoglioso del fatto che stiamo contribuendo alla capacità operativa delle Forze Armate rafforzando ulteriormente la capacità del Gripen system, che è un world-class fighter aircraft”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics.

NUOVO ACCORDO PER LOCKHEED MARTIN IN POLONIA – L’Armaments Agency of the Polish Ministry of National Defense ha firmato un accordo quadro con Lockheed Martin per l’Homar-A Multiple Launch Rocket System (MLRS). Nell’ambito del programma, l’industria polacca lavorerà con Lockheed Martin per integrare i componenti chiave dell’HIMARS rocket launcher su un Jelcz 6×6 truck. L’accordo si basa sul crescente ecosistema di partnership di Lockheed Martin in Polonia. Comprende il trasferimento di tecnologia e gli ordini di produzione per HIMARS ammunition. Tra i principali partecipanti dell’industria polacca figurano Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), Huta Stalowa Wola (HSW), WZU e MESKO. Secondo i termini dell’accordo quadro, in Polonia verranno assemblati 486 Homar-A vehicles, le cui prime consegne inizieranno nel 2026. Partner di fiducia per la difesa nazionale, l’industria e l’economia della Polonia, Lockheed Martin ha investito 1,8 miliardi di dollari (USD) in Polonia negli ultimi 10 anni. Oggi, le sue operazioni nel paese sostengono 6.700 posti di lavoro polacchi di alto valore, di cui 1.500 presso PZL Mielec, una società Lockheed Martin e uno dei principali esportatori di difesa della Polonia.

ADR: INAUGURATA A FIUMICINO “NATURAL REACTION” BY MARCANTONIO – “Quante volte ogni giorno pensiamo che la nostra società stia prendendo una deriva troppo stressante, consumistica e compromettente? Quanto del nostro atteggiamento altera l’equilibrio naturale del mondo che ci circonda? E cosa rimane dentro di noi del mondo naturale a cui apparteniamo?”. È un messaggio potente quello che racconta “Natural Reaction” By Marcantonio, l’opera di arte contemporanea raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno, che da oggi i passeggeri potranno ammirare nell’area di imbarco E del Leonardo da Vinci. La nuova opera installata nello scalo romano non lascia spazio ad interpretazioni: il rinoceronte bianco, animale in via di estinzione con appena due esemplari femminili ancora sul pianeta, manda l’ultimo grido disperato e lascia una scintilla di consapevolezza ai passeggeri in partenza dal principale aeroporto italiano. Un messaggio a cui fa eco Aeroporti di Roma che con questa opera, insieme con ACI (Airports Council International) e IATA (International Air Transport Association), si affianca nella lotta al traffico illegale di animali selvatici per promuovere la tutela della biodiversità che, secondo l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), genera tra i 7 e i 23 miliardi di dollari ogni anno, una delle attività commerciali illecite tra le più lucrative al mondo. La breve cerimonia di presentazione di questa mattina presso il Leonardo da Vinci di Fiumicino ha visto la partecipazione del Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, della Vice President External Relations and Sustainability Veronica Pamio e di Simonetta Giordani, Segretario generale dell’Associazione Civita. L’evento di questa mattina è stato anche l’occasione per presentare “il caso ADR” contenuto nel Sustainability Report di Associazione Civita, cioè i risultati delle attività culturali svolte nel corso del 2022 da Aeroporti di Roma e del loro impatto, in termini economici, sociali e ambientali. Le iniziative culturali promosse da ADR hanno generato effetti positivi su reddito e occupazione nel territorio, attraverso il coinvolgimento di circa quattordici fornitori movimentati per le progettualità analizzate, di cui il 100% locali (con sede a Roma e provincia).

ROLLS-ROYCE RICEVE L’AIR FORCE ASSOCIATION CHAIRMAN’S AWARD FOR AEROSPACE EDUCATION – Rolls-Royce ha ricevuto oggi l’Air & Space Forces Association (AFA) 2023 Chairman’s Award for Aerospace Education, in riconoscimento del suo continuo supporto e sponsorizzazione dell’AFA’s Teacher of the Year program. Ogni anno, Rolls-Royce collabora con l’AFA per premiare gli insegnanti eccezionali che ispirano i propri studenti attraverso approcci innovativi all’istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM). Adam Riddle, President – Defense, Chairman & CEO – Rolls-Royce North America, ha dichiarato: “Rolls-Royce è orgogliosa della nostra continua collaborazione con l’Air & Space Forces Association per riconoscere l’importante ruolo svolto dagli insegnanti nell’ispirare la prossima generazione di leader scientifici e tecnologici. Grazie a questi formatori dedicati, il futuro dell’industria aerospaziale e della difesa è molto luminoso”. Stephen Gourley, AFA Vice Chair, Education, ha dichiarato: “Rolls-Royce è stato un catalizzatore importante, forte e in crescita per l’AFA Teacher of the Year program. Sotto il suo patrocinio, insegnanti eccezionali vengono selezionati, sostenuti ed elevati a posizioni di importanza educativa nazionale. Il Chair’s Award è un meritato e doveroso riconoscimento della nostra duratura partnership”.

EMIRATES GROUP OFFRE FORMAZIONE AI FUTURI LEADER IN COLLABORAZIONE CON MICROSOFT – Emirates Group e Microsoft hanno unito le forze per formare, guidare e trasformare i cittadini ad alto potenziale degli Emirati Arabi Uniti in futuri leader. Il programma, selezionato e ad alto impatto, è progettato intorno ai corsi di tecnologia Microsoft, tra cui la trasformazione digitale e aziendale grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, e lo sviluppo di soft skills e di leadership. La visione condivisa è quella di educare e ispirare questi futuri leader del Gruppo Emirates e di tracciare una chiara roadmap di carriera basata sulla loro trasformazione aziendale e culturale. Con oltre 120 ore di workshop in aula all’interno di un ambiente ibrido, il programma è sostenuto da un’attività di mentorato condotta dal leadership team di Microsoft negli Emirati Arabi Uniti, nonché dall’opportunità per i partecipanti di incontrare e imparare dai Senior Leader presso la sede centrale di Microsoft a Redmond, negli Stati Uniti. Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Diamo molta importanza alla nostra storica collaborazione con Microsoft e siamo lieti di estenderne le potenzialità anche ai nostri futuri leader per incentivare le loro carriere e aiutarli nell’acquisire sempre maggiori conoscenze. Abbiamo a cuore la nostra visione comune incentrata sullo sviluppo e la responsabilizzazione delle nostre persone per garantire loro un futuro migliore, e contiamo sul loro potenziale e sul loro contributo per impattare positivamente sulle nostre aziende e comunità. Questa nuova iniziativa è un primo passo e non vediamo l’ora di rafforzare la nostra collaborazione per sostenere la nostra strategia di emiratinizzazione”. Parlando dell’occasione, Naim Yazbeck, Direttore Generale di Microsoft UAE, ha dichiarato: “Il rapido ritmo della trasformazione digitale in settori chiave, come quello dell’aviazione negli Emirati Arabi Uniti, significa che è più importante che mai per i giovani professionisti affinare le competenze digitali necessarie per avere successo nella forza lavoro di domani. Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Emirates a questo nuovo programma per dotare la prossima generazione di leader degli Emirati Arabi Uniti delle competenze e delle conoscenze necessarie per affrontare le sfide e innovare le soluzioni che portano all’eccellenza aziendale. Questa collaborazione con il Gruppo Emirates promuoverà una crescita economica sostenibile e sosterrà i piani degli Emirati Arabi Uniti per affermarsi come hub internazionale di futuri talenti.”

NUOVO DIRECTOR GENERAL PER ALBASTAR – Albastar informa: “Albastar ha incorporato Oriol Hernández come nuovo Director General. Questa incorporazione si aggiunge a quella dello scorso maggio, quando Massimiliano Vollero è stato nominato Director Comercial. Albastar continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dell’aviazione charter con la nomina di Oriol Hernández. Oriol Hernández, laureato in Ingegneria aeronautica e aerospaziale, con un MBA presso l’EAE e un programma di gestione generale avanzata presso IE, porta una profonda esperienza nel mondo dell’aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore. La sua esperienza e la sua posizione dominante sul mercato lo rendono la scelta necessaria per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo. L’arrivo di Oriol Hernández coincide con la strategia di consolidamento di Albastar dopo l’acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Fin dal primo momento, Sherpa Capital ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di impegnarsi in una chiara strategia di crescita. Oriol Hernández sarà fondamentale nella ricerca di strategie aziendali innovative e competitive che consentano di affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo nel contesto attuale”.

MADRID OSPITERA’ LA NUOVA EDIZIONE DI AERO-ENGINES EUROPE – Madrid è stata la città scelta per ospitare la nuova edizione di Aero-Engines Europe, il principale evento dedicato esclusivamente alle tendenze e alle problematiche relative alla comunità dei motori aeronautici nella regione, e che riunisce produttori, fornitori di manutenzione aeronautica, compagnie aeree, lessors e consulenti. Iberia Mantenimiento, che negli ultimi anni ha rafforzato il suo impegno nel settore dei motori, ospiterà queste conferenze, che si svolgeranno il 13 e 14 settembre a Madrid. L’evento sarà inaugurato da Enrique Robledo, Direttore Tecnico, e María Guillarte, Direttore della Trasformazione di Iberia Mantenimiento. Entrambi avranno il compito di tenere il discorso di apertura, nel quale esamineranno le sfide del settore, le opportunità che offre il futuro e spiegheranno come Iberia Mantenimiento si è posizionata come uno dei principali fornitori di manutenzione aeronautica. Inoltre, giovedì, Iberia Mantenimiento aprirà le porte della sua officina motori ai partecipanti ad Aero Engines affinché possano conoscere le sue strutture a Madrid: quasi 200.000 metri quadrati dedicati alla manutenzione aeronautica. Iberia Mantenimiento è nel mezzo del processo di qualificazione per la revisione e la riparazione di un nuovo modello di motore: il GTF™ PW1100G-JM che equipaggia la nuova generazione di aerei Airbus A230neo.

SAAB FIRMA ACCORDO DI COOPERAZIONE STRATEGICA CON BABCOCK – Saab e Babcock International Group (Babcock) hanno firmato un accordo di cooperazione strategica al DSEI martedì 12 settembre 2023. Lo scopo dell’accordo è quello di consentire la fornitura di capacità migliorate ai clienti sfruttando i punti di forza unici collettivi delle società attraverso l’offerta di una gamma più ampia di prodotti, servizi e soluzioni integrate. In base all’accordo, le società esploreranno lo sviluppo della progettazione di una nuova corvetta avanzata di circa 100 metri. Lo sviluppo congiunto beneficerà dell’esperienza di Saab in naval Combat Management Systems and composite structures, nonché dell’esperienza di Babcock nella progettazione e integrazione di piattaforme per creare una nuova capacità leader della categoria.