Lockheed Martin UK lancia il Team Black Hawk per il Regno Unito

Oggi alla Defence and Security Equipment International (DSEI), Lockheed Martin ha annunciato la sua intenzione di partecipare ai requisiti del New Medium Helicopter (NMH) del Ministero della Difesa britannico (MOD). “Ha delineato il suo team di partner britannici e i vantaggi derivanti dalla scelta dell’elicottero avanzato Sikorsky Black Hawk® per sostituire la vecchia flotta di medium helicopter misti del Regno Unito. Lockheed Martin ha inoltre delineato il suo piano di collaborazione con i partner britannici per creare una moltitudine di opportunità per l’industria britannica, compresi posti di lavoro e opportunità nell’esportazione, nella produzione e nello sviluppo tecnologico futuro.

Lockheed Martin stima che quasi il 40% della produzione e dell’assemblaggio totale del Black Hawk avverrà nel Regno Unito e sosterrà, in media, 660 posti di lavoro nel Regno Unito all’anno tra il 2025 e il 2030.

Il piano crea inoltre circa 470 milioni di sterline di opportunità di esportazione per i partner britannici che producono sottosistemi e componenti nei prossimi 10 anni, equivalenti al 40% del valore totale del programma, in base al mercato di esportazione previsto verso i clienti Black Hawk. La stima dell’azienda include il mantenimento continuo della flotta che supporterà circa 320 posti di lavoro all’anno per i decenni a venire quando la flotta Black Hawk del Regno Unito sarà in servizio”, afferma Lockheed Martin.

Annunciando la proposta di Lockheed Martin UK, il Chief Executive, Paul Livingston, ha dichiarato: “La nuova generazione del Black Hawk è collaudata, versatile e già pronta. Non è solo la scelta giusta per la difesa del Regno Unito, è la scelta giusta per l’industria britannica e creerà una generazione di posti di lavoro altamente qualificati qui in Gran Bretagna”.

“Inoltre, la partecipazione del Regno Unito al programma Black Hawk aprirebbe le porte all’industria britannica per prendere parte allo sviluppo e alla produzione delle soluzioni di aeromobili ad ala rotante di prossima generazione di Lockheed Martin, creando una potenziale pipeline di lavoro ed esportazioni di 45 anni per le aziende britanniche.

Nell’ambito dell’annuncio odierno del Team Black Hawk, Lockheed Martin ha firmato formalmente un accordo di collaborazione con StandardAero, con sede a Gosport, come assembly, testing, delivery, maintenance and integration partner degli aeromobili del Team Black Hawk per UK-unique equipment and systems, che porterà posti di lavoro altamente qualificati.

StandardAero in Gosport sarà la casa del Black Hawk in UK e insieme a Lockheed Martin, Martin-Baker Aircraft Company in Denham, Curtiss-Wright in Christchurch, Chelton in Marlow, Inzspire in Lincoln, C3iA Solutions in Poole, Nova Systems in Filton, Ascent Flight Training & CAE a RAF Benson saranno creati 660 high-skilled jobs”, prosegue Lockheed Martin.

“StandardAero è lieta di collaborare con Lockheed Martin UK su questo programma di elicotteri unico nella sua generazione. Per StandardAero UK ciò significherà oltre 175 nuovi posti di lavoro altamente qualificati in una delle aree locali più svantaggiate del Regno Unito dal punto di vista economico, con molti altri in tutta la nostra catena di fornitura con sede nel Regno Unito”, ha affermato Simon Jones, StandardAero Group Managing Director, Europe.

