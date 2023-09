Cobra Warrior: anche i velivoli del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare all’esercitazione internazionale della Royal Air Force

A partire dal 31 agosto scorso la base aerea di Waddington, Gran Bretagna, ha ospitato la seconda e ultima edizione, per l’anno 2023, della complessa esercitazione Cobra Warrior, che ogni anno vede protagoniste le forze aeree di vari paesi partner dell’Alleanza Atlantica.

L’obiettivo principale dell’esercitazione è quello di formare nuovi istruttori di tattiche operative per i velivoli caccia e integrare e sincronizzare le capacità delle forze aeree NATO in contesti caratterizzati da operazioni complesse e mutevoli, la cui esecuzione richiede particolare interoperabilità e flessibilità. Un ulteriore focus addestrativo è stata la simulazione di missioni multi-dominio, realizzate per mettere alla prova le capacità multiruolo dei velivoli caccia e le abilità nella conduzione di operazioni in diversi ambienti naturali.

L’Aeronautica Militare ha partecipato impiegando un velivolo E-550A CAEW rischierato in loco e un KC-767A che ha operato direttamente da Pratica di Mare. I velivoli del 14° Stormo hanno effettuato rispettivamente missioni di Airborne Early Warning/Battlespace Management e Air to Air Refueling in collaborazione con i caccia britannici, statunitensi e norvegesi e altri velivoli da supporto canadesi e della NATO.

Nello specifico hanno preso parte all’esercitazione, che continuerà fino al prossimo 23 settembre, i velivoli Eurofighter britannici, F-35A/B dell’USAF e della RAF, F-18 canadesi, l’AWACS della NATO e diversi aerei per il rifornimento in volo. Hanno altresì collaborato a particolari tipi di missioni addestrative anche elicotteri inglesi.

Le missioni addestrative schedulate sono di diversa natura: DCA (Defensive Counter Air), SEAD (Suppresion of Enemy Air Defense), AI (Air Interdiction) e PR (Personal Recovery). L’E-550A CAEW ha effettuato missioni di volo finalizzate all’addestramento dei piloti del 71° Gruppo Volo e dei controllori DAMI (Difesa Aerea e Missilistica Integrata) del CEM (Centro Equipaggi di Missione) conducendo attività di controllo dei velivoli aerotattici impiegati nell’esercitazione.

Il 14° Stormo ha impiegato nella Cobra Warrior 23-02 anche il KC-767A che ha effettuato sortite di rifornimento in volo ai velivoli delle diverse forze aeree protagoniste dell’esercitazione.

Il 14° Stormo ha sede presso l’Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare e dipende dal Comando Forze per la Mobilità e il Supporto che fa capo al proprio Alto Comando sovraordinato: Comando Squadra Aerea.

Il Reparto si articola su due Gruppi volo: il 71° Gruppo Volo “Perseo”, che conduce missioni di Airborne Early Warning con i velivoli CAEW e attività di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II, e l’8° Gruppo Volo “Breus” che con i velivoli KC-767A effettua missioni di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in bio-contenimento.

